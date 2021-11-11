На цифровые экосистемы хотят возложить ответственность за товары и услуги

В автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» разработаны предложения по расширению ответственности цифровых экосистем за товары и услуги. Об этом «Ведомостям» сообщил консультант правительства и подтвердил федеральный чиновник.



Предлагается обязать экосистему контролировать качество товаров, услуг, а также их соответствие требованиям закона «О защите прав потребителей». Роспотребнадзор предлагается наделить правом инициировать внесудебное ограничение доступа к страницам, содержащим информацию о продаже продукции, не отвечающей требованиям закона. За неисполнение предписаний ведомства о блокировке такой информации на юрлица предлагается налагать штрафные санкции.



По мнению ведомства, экосистемы должны стать «единым окном» для подачи претензий за реализуемые товары и услуги. Экосистема в таком случае станет медиатором конфликтных ситуаций между потребителем и поставщиком. «Если потребитель, например, получает испорченный йогурт в заказе от курьера одного из сервисов доставки, он может не понимать, кому именно предъявлять претензии», – приводит пример топ-менеджер одной из экосистем. Предложение ведомства коснется в том числе Сбербанка, «Яндекса», VK (ранее — Mail.ru Group), МТС, Wildberries, Ozon, Avito.



Сейчас правовой статус экосистем не определен, отметил представитель Роспотребнадзора. При этом некоторые крупные площадки, на которых реализуются товары и услуги различных поставщиков, могут быть признаны владельцем товарного агрегатора и за счет этого нести ответственность в рамках закона, указал представитель ведомства. За неисполнение предписаний ведомства о блокировке такой информации на юрлица предлагается налагать штрафные санкции.



Однако представители экосистем считают такую меру избыточной. В МТС сообщили, что тщательно контролируют качество предоставляемых услуг и сервисов. В Wildberries, Ozon, «AliExpress Россия» также заявили, что следят за качеством товаров. «Мы рассматриваем жалобы и скрываем товары-нарушители до предоставления соответствующих документов», — добавили в Ozon.



В «AliExpress Россия» пояснили, что вся информация и сертификаты качества отображаются в карточке товара на AliExpress. Если товар не соответствует качеству или магазин нарушает какие-либо законы, товар удаляется и магазин блокируется. Wildberries также на ежедневной основе проводит собственный мониторинг продавцов и их товаров, при явных признаках нарушения законодательства, жалобах потребителей товар снимается с продажи. При этом представители Wildberries и Ozon отметили, что не относятся к категории экосистем.



Ранее в АНО «Цифровая экономика» разработали комплекс мер, который не позволит цифровым экосистемам навязывать пользователям товары и услуги. В частности, предложили запретить предустановленные галочки в онлайн-заказах, так как они продвигают услуги и товары экосистемы, её рекламу, а также с их помощью у пользователя берут согласие на автоматическое продление подписки.