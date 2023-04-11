Цифровая отрасль раскритиковала предложение ФСБ о передаче данных пассажиров такси

Передача ФСБ в круглосуточном режиме от агрегаторов такси информации о средствах платежа и геолокации несет риски для бизнеса в отсутствие существенных преимуществ для государства, а также налагает на всю IT-отрасль существенные финансовые издержки. Такой вывод содержится в заключении АНО «Цифровая экономика» на соответствующий проект службы, который она представила в марте 2023 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст заключения, подписанного главой АНО Сергеем Плуготаренко. Его подлинность изданию подтвердили два собеседника на IT-рынке, знакомые с обсуждением.

Вот что содержится в числе «концептуальных замечаний» организации:

формулировка одного из пунктов постановления ФСБ предполагает, что все организаторы распространения информации (ОРИ) будут обязаны передавать информацию о платежах и геолокацию;

в проекте не указаны понятие и объем «электронного мониторинга геолокации»;

не уточняется, чью конкретно геолокацию (пассажира или водителя) надо передавать ФСБ;

у служб заказа такси нет технической возможности передавать данные о геолокации в режиме реального времени;

мониторинг геолокации будет дублировать данные, которые органы безопасности уже запрашивают у сотовых операторов в рамках оперативно-разыскных мероприятий;

в проекте не раскрыто понятие и объем «средства платежа», а имеющаяся формулировка допускает запрос у служб заказа легкового такси неограниченной финансовой информации о пользователях, которой у них нет;

для хранения данных службам такси придется создавать новые базы данных, что потребует «многомиллиардных затрат» — по оценке АНО, службы такси будут ежегодно тратить на это около 10% от реализации.

Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) также заявил, что проект ФСБ потребует от служб такси существенных затрат. В РСПП считают, что норма о расширении требований ОРИ также затронет другие IT-компании. В союзе отметили, что имеющийся механизм передачи данных для ОРИ «отлажен», а все включенные в реестр «добросовестно выполняют все требования».

АНО «Цифровая экономика» было учреждено в сентябре 2017 года для участия в реализации программы развития цифровой экономики России и обеспечения взаимодействия между бизнесом, экспертными сообществами и органами власти. В числе учредителей АНО — ВТБ, «Росатом», «Яндекс», «Сбер», МТС, «МегаФон». Председатель набсовета АНО — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также в его состав совета входят министр экономического развития Максим Решетников и глава Минцифры Максут Шадаев.