Цифровая отрасль раскритиковала предложение ФСБ о передаче данных пассажиров такси

Передача ФСБ в круглосуточном режиме от агрегаторов такси информации о средствах платежа и геолокации несет риски для бизнеса в отсутствие существенных преимуществ для государства, а также налагает на всю IT-отрасль существенные финансовые издержки. Такой вывод содержится в заключении АНО «Цифровая экономика» на соответствующий проект службы, который она представила в марте 2023 года.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст заключения, подписанного главой АНО Сергеем Плуготаренко. Его подлинность изданию подтвердили два собеседника на IT-рынке, знакомые с обсуждением.
Вот что содержится в числе «концептуальных замечаний» организации:
Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) также заявил, что проект ФСБ потребует от служб такси существенных затрат. В РСПП считают, что норма о расширении требований ОРИ также затронет другие IT-компании. В союзе отметили, что имеющийся механизм передачи данных для ОРИ «отлажен», а все включенные в реестр «добросовестно выполняют все требования».
АНО «Цифровая экономика» было учреждено в сентябре 2017 года для участия в реализации программы развития цифровой экономики России и обеспечения взаимодействия между бизнесом, экспертными сообществами и органами власти. В числе учредителей АНО — ВТБ, «Росатом», «Яндекс», «Сбер», МТС, «МегаФон». Председатель набсовета АНО — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также в его состав совета входят министр экономического развития Максим Решетников и глава Минцифры Максут Шадаев.
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