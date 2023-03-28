ФСБ требует круглосуточный онлайн-доступ к базам агрегаторов такси

ФСБ разработала проект постановления Правительства, согласно которому спецслужба сможет требовать во внесудебном порядке предоставить ей информацию из баз данных агрегаторов такси. Об этом сообщили «Ведомости», которые одними из первых обратили внимание на документ, выложенный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



В проекте постановления говорится:

«Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления службой заказа легкового такси доступа федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Проект разработан для реализации закона о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года.



Согласно документу, службы заказа легкового такси будут обязаны предоставлять силовикам «круглосуточный удаленный доступ» к свои базам, в которых хранятся, обрабатываются и передаются заявки на услугу. Иные запрашиваемые сведения от агрегаторов потребуют предоставить в срок от 3 до 10 рабочих дней.



Спецслужба также предложила расширить перечень доступной ФСБ информации и включить в нее электронный мониторинг геолокации и данные о средствах платежа.



Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус рассказал «Ведомостям», что указанные данные собирают агрегаторы легкового такси, которые относятся к «организаторам распространения информации в сети интернет». Однако в случае принятия документа предоставлять информацию будут обязаны все участники рынка.



Также в тексте документа указывается, что, если служба заказа такси не сможет выполнить запрос ФСБ, она должна проинформировать о сроках, необходимых для выполнения запроса, «с обоснованием невозможности выполнения запроса в установленный срок». При наличии в запросе спецслужбы пометки «срочно» агрегатор будет обязан предоставить сведения в течение трех рабочих дней, при отсутствии такой пометки — в течение десяти рабочих дней. При этом судебный или процессуальный порядок для этого не предусмотрен.



Закон, регулирующий работу такси, был подписан Президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2022 года. Документ, в частности, устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля и к водителю, вводит в законодательство понятия «легковое такси» и «служба заказа легкового такси». Кроме того, закон обязывает службы заказа предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных.