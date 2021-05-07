Криптобиржа Coinbase опубликовала второй отчёт о прозрачности — за вторую половину 2020 года

Криптовалютная биржа Coinbase опубликовала отчёт о прозрачности деятельности за вторую половину 2020 года. В период с 1 июля по 31 декабря компания получила 2313 правительственных запросов на раскрытие информации. 2214 из них связаны с уголовными делами, 99 — гражданскими или административными.

Как и в первом полугодии прошлого года, во втором около 90% запросов поступили из США, Великобритании и Германии. Из России запросов не было. Украина направила четыре запроса.

За отчётный период Coinbase получила от американских правительственных ведомств 1197 запросов. Из них:

Федеральное бюро расследований — 362;

Таможенная полиция — 248;

местные государственные органы — 161;

Агентство по борьбе с наркотиками — 121.

«Цель этого отчёта — сообщать нашим клиентам о запросах на информацию о них, которые мы получаем от государственных учреждений и правоохранительных органов, а также о том, из каких стран они поступают и как мы на них реагируем. Мы намерены предоставить дополнительную информацию в будущих отчётах по мере сбора данных», — заявили в Coinbase.

В прошлом отчёте биржа указывала, что обязана ответить на запросы, если они действительно сделаны в соответствии с законом. Будучи финансовым учреждением, криптобиржа, как заявляли в организации, поддерживает легальные действия госорганов при поимке злоумышленников. Но поскольку прозрачность — важнейшая часть поддержания доверия клиентов, Coinbase обещала, даже в ущерб себе, без колебаний давать отпор во всех иных случаях. Поэтому запросы обрабатывает команда опытных специалистов, которая определяет их обоснованность.

В первом полугодии правозащитная организация Electronic Frontier Foundation рекомендовала Coinbase дополнить будущие отчёты о прозрачности информацией о количестве оспоренных, удовлетворённых и незаконных запросов, а также как именно криптобиржа обрабатывает их. Но последняя пока не прислушалась к пожеланиям.

Всего за 2020 год биржа получила около 4227 запросов. Из них 54% пришлись на второе полугодие. Coinbase, по собственным данным, обслуживает более 38 млн клиентов по всему миру.