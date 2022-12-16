Coinbase: число правительственных запросов растёт вместе с экспансией криптобиржи

В 2022 году криптобиржа Coinbase получила в общей сложности 12 320 разнообразных запросов, это на 66% больше, чем в 2021 году. Такие данные следуют из свежего отчёта о прозрачности платформы, охватившего период с 1 октября 2021 года по 20 сентября 2022 года. Из всех запросов 57% пришли из-за пределов США. Кроме того, 21 страна впервые направила запросы в 2022 году, из них 11 — более одного раза. Это Андорра (2), Аргентина (2), Бразилия (5), Болгария (3), Китай (12), Хорватия (3), Чешская Республика (104), Лихтенштейн (4), Сербия (5), Словакия (6), Тайвань (6).

Как и в прошлые годы, подавляющее большинство запросов поступали от правоохранительных органов в связи с вопросами уголовного правоприменения. Около 80% запросов правоохранительных органов были из США, Великобритании, Германии и Испании. У шести стран количество таких запросов выросло более чем на 100%: Испания (+940%), Бельгия (+400%), Италия (+281%), Нидерланды (+163%), Австрия (+141%) и Ирландия (+118%).

«Наша миссия заключается в содействии экономической свободе, и мы считаем, что лучший способ сделать это — продвигать использование криптовалют по всему миру, — говорится на сайте криптобиржи. — Следуя этой миссии, мы продолжаем экспансию на новые международные рынки, в связи с чем наблюдаем соответствующий рост числа запросов правоохранительных органов. Мы стремимся уточнять чрезмерно широкие запросы, чтобы дать более подходящий ответ, а в некоторых случаях вообще отказываемся предоставлять информацию. Мы также стараемся предоставлять анонимизированные или агрегированные данные вместо персональных».

У Coinbase это уже четвёртый отчёт о прозрачности. Россия фигурирует только в одном из них — за 2021 год (период с 1 января по 30 сентября 2021 года). Тогда от нашей страны поступило 5 запросов.

Криптобиржа включает в отчёты только те страны, где доступны её услуги и/или были запросы от правоохранительных органов. По данным самой платформы, у неё 108 миллионов клиентов по всему миру. Ранее в этом году Coinbase сообщала, что будет блокировать аккаунты клиентов из России из-за санкций.





