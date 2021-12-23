Россия впервые запросила данные о клиентах Coinbase

Россия, Латвия, Греция, Индия, Турция, Босния и Герцеговина, а также Венгрия впервые отправили крупнейшей криптобирже Coinbase запросы на раскрытие информации о пользователях. Об этом говорится в третьем отчёте о прозрачности сервиса, охватывающий период с 1 января по 30 сентября 2021 года. Россия сделала 5 запросов, подробной информации о них нет.

Источник: Coinbase

В целом за первые три квартала текущего года криптобиржа получила 5562 правительственных запроса. Их большая часть (84%) совокупно приходится на долю США, Великобритании и Германии. Эти страны удерживают «лидерство» на протяжении всего в периода, в течение которого Coinbase выпускает transparency report. Всего таких отчётов три — два за 2020 год (читайте здесь и здесь) и пока один за 2021 год.

«Цель этих отчётов — сообщать нашим клиентам о запросах на информацию о них, которые мы получаем от государственных учреждений и правоохранительных органов, а также о том, из каких стран они поступают и как мы на них реагируем, — заявили в Coinbase. — Хотя отчёты о прозрачности широко распространены в индустрии высоких технологий, мы убеждены, что финансовые учреждения тоже должны публиковать такие отчёты на регулярной основе, и призываем их делать это».

Ещё в первой половине 2020 года правозащитная организация Electronic Frontier Foundation рекомендовала Coinbase дополнить будущие отчёты о прозрачности информацией о количестве оспоренных, удовлетворённых и незаконных запросов, а также как именно криптобиржа обрабатывает их. Но последняя так и не прислушалась к пожеланиям.

Количество запросов за первые три квартала этого года примерно на 27% больше общего числа запросов, полученных за весь 2020 год, отметили в Coinbase. В настоящее время у сервиса, по его собственным данным, более 73 млн клиентов по всему миру.