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17 August 2023

Российские колледжи начнут готовить операторов беспилотников

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Российские колледжи начнут готовить операторов беспилотных авиационных систем. О включении специальности в перечень рабочих профессий, программы обучения которых запустят в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), на Московском урбанистическом форуме объявил министр просвещения Сергей Кравцов:

«Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждения СПО, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии».

Всего в списке 5110 пунктов, из которых 250 — новые.

В июне 2023 года правительство опубликовало «Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035», из которой следует, что государство планирует развивать отрасль, занимающуюся созданием гражданских беспилотников. Рыночная доля российских производителей БПЛА должна вырасти с 50% до 80%.

Ранее Росгвардия открыла курсы операторов дронов-камикадзе. Основы применения боевых беспилотников с 1 сентября 2023 включат в программу начальной военной подготовки старшеклассников. 

образование дроны БПЛА Министерство просвещения

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