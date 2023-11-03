Новостные издания обвинили чат-ботов в незаконном использовании их материалов

Профессиональное объединение News Media Alliance, куда входит почти 2 тыс. газет и новостных ресурсов из США и Канады, выступило с критикой в адрес технологических компаний, занимающихся созданием чат-ботов.

В своём докладе представители СМИ отмечают, что разработчики генеративных систем искусственного интеллекта (ИИ), такие как OpenAI и Google, «копировали и использовали новости, журналы и цифровой медиа-контент для обучения» своих ботов. При этом они не заключали с изданиями никаких лицензионных соглашений.

Сам доклад основан на исследовании, которое провёл Альянс, и оно показало, что IT-компании учили своих ботов больше доверять информации, опубликованной этими заслуживающими доверия изданиями, отдавая меньше предпочтения другим найденными ими в Сети материалам.

По словам генерального директора News Media Alliance Даниэля Коффи, это свидетельствует о том, что разработчики «признают нашу уникальность и значение, но при этом большинство из них не получают необходимых разрешений в рамках лицензионных соглашений и не оплачивают использование контента». И такое отношение к качественному, созданному людьми контенту, по мнению экспертов, вредит не только издателям, но и подрывает доверие к самим моделям искусственного интеллекта.

Некоторые издатели уже начали принимать меры для защиты своего контента от такого использования. Так, в августе по меньшей мере 535 новостных компаний поставили блокировку, не позволяющую собирать их контент и использовать его для обучения ChatGPT, разработанного компанией OpenAI.

Между тем, как отмечают в News Media Alliance, это защищает контент только от новых попыток извлечь данные с их сайтов, но не решает проблему защиты того контента, который уже был взят разработчиками. Для решения этой проблемы авторы доклада составили ряд рекомендаций для издателей.

В числе рекомендаций — подключение к процессу урегулирования проблемы американского Бюро защиты авторских прав, разработка новых моделей лицензирования контента и принятие соответствующих законодательных актов.