Transparency International признана нежелательной в России организацией

Генпрокуратура России приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации, сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства:

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности «Transparеncy International» со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран».

В решении Генпрокуратуры указано, что деятельность организации «явно выходит за рамки декларированных целей и задач», а также «вмешивается во внутренние дела Российской Федерации».

Другой информации, объясняющий причины внесения в список «нежелательных», Генпрокуратура не привела.

Transparency International («Трансперенси Интернешнл») — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Международное движение Transparency International было основано в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по восточной Африке Петером Айгеном в Берлине. На настоящий момент у организации существуют отделения более чем в 100 странах мир. Организация публикует различные исследования коррупции, в том числе, Барометр мировой коррупции и Индекс восприятия коррупции.