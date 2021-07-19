Космонавтам вернули свободу высказываний

«Роскосмос» прекратит практику предварительной проверки информации, распространяемой космонавтами в соцсетях, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин:

«Мы сегодня договорились, что мы, со стороны „Роскосмоса“, убираем фильтр контроля информации, которая идет от космонавтов».

Теперь космонавты будут «обеспечивать для себя понимание тех рамок того, что нужно рассказывать людям». Рогозин добавил, что «только Центр подготовки космонавтов выработает некий алгоритм», но не рассказал подробностей.



«Картинка, которая вырывается наружу, она такая квазигероическая, при этом сусальная, настолько пресноводная, что аж противно на неё смотреть. А мы хотим показать, как оно есть на самом деле», — добавил глава Роскосмоса.