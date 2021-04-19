Полицейские за продажу данных с уличных камер оштрафованы на сумму, эквивалентную цене нелегального «пробива» лица

Бабушкинский районный суд г. Москвы признал виновными в злоупотреблениях должностными полномочиями двух полицейских, сливших биометрические данные Анны Кузнецовой в даркнет.

Напомним, волонтёр «РосКомСвободы» Анна Кузнецова обнаружила в даркнете свои собранные с московских камер биометрические данные летом 2020 года. Тогда она «пробила» собственное лицо и за плату в 16500 руб. получила подробный отчёт с результатом от 79 московских камер с точностью определения лица 71%, с указанием всех адресов, где была за последний месяц.

РосКомСвобода через суд требует установить мораторий на использование систем распознавания лиц https://t.co/QdxqBt0Vcm



Ранее в ходе собственного расследования мы выяснили, что всего за 16 тыс.рублей в даркнете можно заказать «пробив» нужного тебе лица с уличных камер наблюдения. — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) September 17, 2020

После сообщения «РосКомСвободы» о том, что данные с камер видеонаблюдения продаются на чёрном рынке, правоохранители выследили двух злоумышленников. В результате проверки выяснилось, что «пробивом по лицу» занимались оперативник УВД Северо-Восточного округа Москвы Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района Константин Иванов. Первый искал данные, имея доступ к системе распознавания лиц в течение последних трёх месяцев, а второй хотел получить информацию о «частной жизни» Анны Кузнецовой и Надежды Соболь и передал полученную информацию «при неустановленных обстоятельствах» третьим лицам.

Суд признал полицейских виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни, при этом с использованием служебного положения — то есть в двух преступлениях. Поскольку правонарушения небольшой и средней тяжести, подсудимые свою вину признали и ущерб возместили, судья прекратил уголовное преследование и назначил штрафы: Шершневу в размере 20 тыс. руб., Иванову — 10 тыс. руб. Любопытно, что по отдельности штрафы ненамного больше или даже меньше той суммы, которые нелегальные торговцы берут за пробив лица.

«Хорошо, что следствию удалось вычислить тех полицейских, которые участвовали в сливе данных из системы распознавания лиц, но размер назначенных им штрафов настолько гуманный, что это едва ли можно назвать наказанием за столь грубое нарушение неприкосновенности частной жизни», — комментирует размер штрафа адвокат «РосКомСвободы» Екатерина Абашина.

Судебное решение расстроило юристов, говорит глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян.

«Наша задача — сделать так, чтобы пробивов было меньше и право на частную жизнь не нарушалась. Но сумма штрафа копеечная. Поэтому приговор суда не способен остановить дальнейшие пробивы», — сказал он.

Дарбинян также отметил, что начальник отдела полиции, где работают виновные, никакого наказания не понёс. Во время допроса тот рассказал, что пробивы не фиксируются, то есть системы, показывающей всех, кто делал сливы, нет.

«Кроме того, начальник отдела должен держать в тайне пароль, но, по его словам, коллеги смогли увидеть этот пароль, потому что находятся в одном кабинете с ним», — недоумевает юрист.

Сама Анна Кузнецова тоже находит наказание несправедливым.

«В будущем это вряд ли будет сдерживающим фактором для других, — говорит она. — Суд посчитал преступления небольшой и средней тяжести, учёл, что виновные совершали преступления впервые, но, если посмотреть другие статьи, такие маленькие штрафы назначают редко».

По словам Кузнецовой, этот кейс вряд ли изменит ситуацию коренным образом:

«Системно ничего не изменится. Однако положительным моментом является то, что раньше по статье 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни — прим. ред.) дела возбуждали редко. Так что это в каком-то смысле прецедент. Ну и пока на рынке пробива нет предложений по системам распознавания лиц. Не знаю, как долго так будет».

Юристы «РосКомСвободы» намерены подать апелляцию и обжаловать это решение суда.