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8 июля 2021

Московские власти хотят отдать обслуживание системы геослежки частным компаниям

Государственная информационная система (ГИС) «электронного мониторинга местоположения гражданина» предназначена для контроля соблюдения режима самоизоляции, и в данную систему входит в том числе сервис «Социальный мониторинг».

Обслуживать систему мониторинга москвичей с подтвержденным COVID-19 вместо департамента информационных технологий (ДИТ) мэрии будет частная компания, сообщает «Ъ», который обнаружил соответствующий тендер на «Госзакупках».

Итоги тендера стоимостью 15,4 млн рублей на техподдержку и сопровождение до конца 2022 года «ГИС электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с целью контроля соблюдения режима самоизоляции (изоляции)» будут подведены 27 июля.

Из документов закупки следует, что ГИС была введена в декабре 2020 года распоряжением ДИТ. Подрядчик в рамках контракта будет отвечать за доступность и работоспособность системы по SLA (соглашение об уровне предоставления услуг), доработку, обеспечивать поддержку ее пользователям, устранять сбои в работе и так далее.

ГИС используется в том числе для обеспечения функционирования сервиса «Социальный мониторинг», пояснили «Ъ» в ДИТ Москвы. Заключение контракта позволит обеспечить еще более устойчивое функционирование системы и техническую поддержку пользователей, уточнили в департаменте. Сейчас ее эксплуатацией занимается сам ДИТ. Подрядчик по контракту не будет иметь доступ к персональным данным граждан, утверждают в мэрии.

Власти Москвы запустили приложение «Социальный мониторинг» в апреле 2020 года для отслеживания граждан с подтвержденным коронавирусом. Они должны скачать приложение либо получить от властей устройство с предустановленным приложением, которое по окончании карантина нужно вернуть. Приложение отслеживает местоположение пользователя. Чтобы убедиться, что он находится рядом с телефоном, приложение несколько раз в день просит делать селфи.

Статус ГИС существенно повышает требования по защите данных в рамках системы, что выглядит «несомненным плюсом», отмечает руководитель дирекции вычислительных комплексов «Инфосистемы Джет» Антон Павленко. По его словам, передача на аутсорсинг технического обслуживания ГИС не означает, что какие-либо лица получат доступ к местоположению граждан: «Вероятность утечки всегда есть, но именно через подрядчика она маловероятна». Многие субъекты будут заинтересованы в тиражировании опыта Москвы по контролю режима самоизоляции, считает эксперт.

Система создавалась в условиях дефицита времени, но игнорировать требования по хранению чувствительных персональных данных долгое время нельзя, поэтому преобразование ее в ГИС логично, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «Статус ГИС предполагает, что система может быть использована в других регионах, а не только в Москве»,— отмечает он. Сейчас поддержкой различных ГИС занимается ограниченный пул компаний, в числе которых, например, «Ростелеком» или его дочерние структуры, отметил Казарян.

Описываемая «поддержка» пользователей наверняка будет подразумевать не только масштабирование системы, но и ее доработку, причем с пока неизвестным функционалом, полагает партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк. Передача системы во внешнее управление, по его мнению, ожидаема. Но из-за этого возникает пространство для любого рода злоупотреблений, предупреждает он,— от продажи данных до их избирательного удаления и коррекции.

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