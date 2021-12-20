Creative Commons 20 лет!

Некоммерческой организации Creative Commons (CC), разработавшей лицензии для разных типов произведений и продвигающей идею свободных знаний, исполнилось 20 лет!

20 years ago today @creativecommons was founded! #CCTurns20🎉



Thanks to all the Creative Commoners around the world 🌎 who have joined us along the way. Cheers to another 20 awesome years!



Join us as we celebrate with our Better Sharing campaign ➡️ https://t.co/Pkzpmgrnl5 pic.twitter.com/t4qwyUKXGT — Creative Commons (@creativecommons) December 19, 2021

CC была основана в США в 2001 году, «начав с простой радикальной идеи спасения Интернета от „неудачного совместного использования“ и для создания мира, в котором каждый получит доступ к знаниям и возможность творить». Но то, что начиналось как простая идея и мечта, сегодня стало реальностью во всем мире:

«За последние 20 лет Creative Commons выросла в глобальное движение, охватывающее 86 стран. Она участвовала в разработке и руководила созданием юридических инструментов и лицензий, открыв более двух миллиардов работ, которыми можно свободно делиться».

Партнёрская сеть Creative Commons состоит из более чем 100 аффилированных лиц с более чем 500 добровольцами и членами сообщества. Лицензии Creative Commons нашли применение в культуре, образовании, науке, правительствах и государственных организациях, музыкальных сообществах, у звукозаписывающих компаний.



Свободная лицензия дала возможность пользоваться произведениями литературы, науки и искусства без заключения договора и также без выплаты вознаграждения правообладателю. До тех пор отношение к легальности этого было чёрно-белым: ты либо автор, либо пират. Оказалось, что контент может быть бесплатным, но не пиратским.

«Но мы пришли к этому не в одиночку, — отмечает организация, — по мере того, как мы росли и развивались за последние два десятилетия, мы создали динамичное глобальное сообщество CC, состоящее из сторонников, активистов, ученых, художников и пользователей, работающих над укреплением сообществ во всем мире. В 2017 году мы создали сеть CC Global Network, помогающую в координировании и обеспечении лидерства в глобальном движении Creative Commons. И сегодня в мире существует 48 отделений CC!»

Продолжая продвигать идеи, которые лежат в основании организации, CC смотрит в будущее, разрабатывая новые инструменты. «И для нас, и для многих других будущее включает в себя Better Sharing — тип обмена, который служит общественным интересам, создает мир, обещанный Интернетом, где каждый имеет доступ к культуре, науке и знаниям», — заявляет организация и приглашает всех поддержать одноимённую кампанию.

👋 Happy Monday Friends!



Thank you for all the warm wishes & CC memories shared in celebration of CC's 20th Anniversary of its founding yesterday. #CCTurns20🎉



ICYMI - We are continuing our #BetterSharing campaign until the 20th Anniversary of CC licenses on 16 December 2022! pic.twitter.com/JOo2SXKbHR — Creative Commons (@creativecommons) December 20, 2021

Creative Commons благодарит всех, кто поздравил организацию с Днём рождения, и всех, кто ей помогает, в той или иной мере прилагая усилия для развития свободных лицензий, продвижения идеялов CC, работая над доступностью знаний.

«Роскомсвобода» присоединяется к поздравлениям!

Мы приветствуем и горячо поддерживаем деятельность Creative Commons (все наши материалы выходят под лицензиями данного вида), а также верим, что к данному сообществу будет присоединяться всё больше людей и организаций!

💡 Напомним, что у нас также есть карточки, которые объясняют нюансы и рекомендации, связанные с Creative Commons.