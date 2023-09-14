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Новости
14 September 2023

Под военную цензуру попал сайт популярной британской газеты Daily Express

Недостоверной или дискредитирующей ВС РФ информацией российские власти посчитали материал с цитатами украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о возможных пытках несовершеннолетних в Херсоне, когда тот был под контролем России.

На днях в реестр запрещённой информации попала статья с сайта одной из крупнейших британских ежедневных газет «Дейли экспресс» (Daily Express):

reestr.rublacklist.net/ru/record/5868263

В материале приводятся отрывки из интервью украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, который рассказывал о возможных пытках, применявшихся к несовершеннолетним в Херсоне, когда город был под контролем российской армии.

Видимо, эту информацию российские власти посчитали фейковой или дискредитирующей ВС РФ, поэтому по неизвестному решению «Неуказанного госоргана», которым с большой долей вероятности может быть Генпрокуратура, данная ссылка попала в бан.

Daily Express — британский таблоид, который был основан в 1900 году. Газета выходит ежедневным тиражом более 600 тысяч экземпляров, а в социальных сетях она имеет ещё более огромную аудиторию (2,5 млн читателей в Facebook, 1 млн — в Twitter, почти 35 тысяч — в Instagram, 36 тыс. — в YouTube и 25 тыс. — в Snap).

 

149-ФЗ 139-ФЗ Великобритания 32-ФЗ военная цензура специальная военная операция дискредитация армии Daily Express

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