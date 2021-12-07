Банкам могут дать доступ к данным о семье потенциальных заёмщиков

Отмена обязательных отметок о браке и детях в паспорте затрудняет банкам оценку платёжеспособности потенциальных заёмщиков, оспаривание сделок с недвижимостью и установление наследников, пишет «Ъ». Национальный совет финансового рынка (НСФР) сообщил в Банк России, что данные о супругах и детях необходимы финансовым организациям для корректной оценки возможностей заёмщика с учётом трат на семью.

Банк России поддерживает предоставление кредитным организациям информации о супругах и детях в целях качественной оценки рисков и обеспечения прав членов семьи клиентов, рассказали в НСФР. Той же позиции придерживаются «Сбере», Локо-банке, Совкомбанке, СКБ-банке и крымском РНКБ.

Работы по выводу сведений о супругах и детях граждан через «Цифровой профиль» (канал получения подтверждённых данных из госорганов с согласия россиян) уже ведут Минцифры и ФНС. Использование «Цифрового профиля» банками разрешается только при явном согласии потенциального заёмщика.

Большинство банков, скорее всего, подключатся к «Цифровому профилю» уже после 2022 года. Кроме того, предварительно необходимо уточнить закон «Об актах гражданского состояния», чтобы банки имели право на доступ к данным загсов.