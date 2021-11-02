Дайджест преследований СМИ: октябрь’2021

СМИ-«иноагенты»

1 октября ФСБ утвердила перечень данных, не относящихся к гостайне, за сбор которых человека могут признать физлицом-«иноагентом». По мнению директора и ведущего юриста Центра Галины Аравой, некоторые пункты сформулированы настолько широко, что подпадают под работу журналистов, которые пишут про вооруженные конфликты и военную отрасль. А ещё в зоне риска оказались сотрудники некоммерческих организаций, которые занимаются проблемой дедовщины в армии.

9 октября саму Галину Арапову тоже объявили «иноагентом».

«Статус «международного эксперта» за последние годы странным образом трансформировался. Раньше это было признаком опыта, профессионализма и репутации — это ценилось. А сейчас это подтверждение того, что ты подозрителен: «Международное сотрудничество? Крамола!» — прокомментировала она «Медузе».

8 октября главреда новостного портала Yocity12 Сергея Мамеева оштрафовали из-за фото «Медузы» без указания «иноагентства».

14 октября у псковского журналиста Дениса Камалягиня не получилось оспорить внесение его в реестр СМИ-«иностранных агентов». Суд определил, что решение Минюста законно.

15 октября внёс в список СМИ-«иноагентов» Republic и «Росбалт».

«У нас нет иностранных спонсоров, мы не получаем гранты. У нас даже рекламы нет. Только подписка. Может быть, Минюст считает, что те иностранцы, кто платит за подписку Republic, осуществляют «иностранное финансирование». Но это все равно что обвинить в иностранном финансировании газету, экземпляр которой в киоске купил иностранец», — отреагировали в Republic.

После этого, 19 октября, справедливоросс Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и пресс-секретать президента Дмитрий Песков высказались о законе об «иноагентах». Первые двое предложили его отредактировать, третий намекнул, что Минюст должен объяснять свои решения.

«И это всё из-за МА «Росбалт», угодившего в реестр. Власть заметила, что раскрученная ею дубина бьет по головам не прицельно — как хотелось, а кого попало. И задумалась», — написал телеграм-канал «Цифровое Средневековье».

18 октября стало известно, что на главного редактора readovka67.ru Ульяну Кульчицкую возбудили два административных дела о нарушении закона об «иноагентах» за распространение в СМИ информации или материалов об НКО-«иноагенте» без надлежащей маркировки.

21 октября СМИ заметили, что Роскомнадзор исключил «Дождь» из реестра СМИ с иностранным финансированием, а из списка «иноагентов» нет.

В тот же день Минцифры предложило расширить перечень СМИ, которые могут не отчитываться о получении финансов из иностранных источников. Речь идёт о госСМИ. В Госдуме считают, что поправки Минцифры не противоречат задаче пресечь «влияние на медиасреду со стороны внешних игроков».

Не про СМИ, но интересно. 22 октября стало известно, что «Голос» признали «иноагентом» всего из-за 200 руб. от гражданки Армении. При этом представители Минюста отказались предоставить данные Росфинмониторинга, сославшись на то, что документы предназначены только для служебного пользования. Поэтому движение деталей обвинения так и не узнало.

«В суде нас обескуражило доказательство, которое представил Минюст — всего одно предложение в изготовленной Минюстом справке для суда, без каких-либо подтверждающих документов. На наши уточняющие вопросы и попытки понять логику написанного в справке — ничего вразумительного не последовало. Нет ни конкретных дат, ни конкретной суммы. Только «апрель» и «около 200 руб.», — написал сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.







Иски, требования, опровержения

4 октября ЦИК грозил пожаловаться на ряд журналистов в суд за якобы фейки о фальсификациях на выборах. Об этом заявила председатель ЦИК Эмма Памфилова. По её словам, первый кандидат на иск — автор одного из телеграм-каналов. Он сообщил о фальсификациях на выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в пользу «Единой России». При этом автор публикации ошибся в данных о количестве участников онлайн-голосования.

«Все сейчас отмониторим, отследим. Я думаю, что таких исков будет немало. Раньше мы этого не делали. И зря», — подчеркнула Памфилова.

4 октября апелляционный суд оставил решение по делу Russia Today и Антона Красовского против Леонида Гозмана и «Новой Газеты» без изменений.

Напомним, Леонид Гозман приходил в эфир программы «Антонимы» Гозмана, где удивился осведомленности ведущего о его телефонном разговоре перед эфиром с журналистом Игорем Яковенко. По этому факту Гозман обратился с заявлением в Следственный комитет. После этого журналист получил судебную повестку и требования опровергнуть МНЕНИЕ о канале Russia Today и журналисте Красовском, а также компенсировать последнему душевные страдания на 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы встал на сторону Красовского.

5 октября депутаты Дмитриевского сельсовета Золотухинского района пытались выгнать со своего заседания журналистов Kursktv.ru (правда, выгнать не смогли и ушли сами).

Причина конфликта — подготовка к строительству в районе крупного свинокомплекса компании «Мираторг», против которого выступают местные жители. Журналисты Kursktv.ru эту ситуацию освещают.

14 октября Минюст сделал запрос о лишении Ивана Павлова, защищавшего ФБК и Ивана Сафронова, адвокатского статуса. Ведомство считает, что Павлов неоднократно нарушал закон «Об адвокатской деятельности», Кодекс профессиональной этики адвоката, тем самым «подорвав доверие» к себе и адвокатуре, а также пытался оказать давление на следствие и суд «путём односторонней подачи» информации о деле Ивана Сафронова в СМИ.

Сам Павлов написал, что его преследуют «исключительно за профессиональную деятельность». Напомним, В апреле 2021 года против него завели уголовное дело о разглашении данных следствия по делу Сафронова. Адвокату назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В начале сентября Павлов уехал из России в Грузию, опасаясь уголовного преследования.

«Мне дорог адвокатский статус, и я за него буду бороться, но если судьба распорядится иначе, ну что ж, буду искать себя и думать, что делать дальше. Не стреляться же», — заявил Павлов позднее.

К слову, арестованному журналисту Ивану Сафронову следователь ФСБ тем временем запретил любую переписку вне зависимости от содержания писем. Напомним, Мосгорсуд по ходатайству следствия решил продлить срок ареста журналиста Ивана Сафронова до 7 января 2022 года. К этому моменту он будет содержаться в СИЗО Лефортово полтора года. До недавнего времени защита Ивана не знала подробностей обвинения. 2 ноября появилась информация об эпизоде в деле о продаже за 248 долл. неких данных по Сирии политологу, арестованному по подозрению в госизмене.

15 октября Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления затеял тяжбу с изданием 161.ru, распространившим информацию о домогательствах в учреждении. Ранее 15 студенток 15-16 лет написали коллективную жалобу на преподавателя физкультуры, обвинив его в приставаниях. Согласно сообщению портала, жалобы на физрука поступали ещё год назад, но тогда техникум замял дело. Сам директор колледжа это отрицает.

15 октября суд полностью удовлетворил иск «Роснефти» к Forbes. Суть претензий нефтяной компании к журналу не разглашалась. Вероятно, иск касался апрельской статьи Яковенко, в которой говорилось о связях финансиста Сергея Сударикова с «Роснефтью». Издание утверждало, что это помогло Сударикову попасть в список миллиардеров Forbes.

20 октября Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения редакторкам и редакторам DOXA. Они останутся под де-факто домашним арестом до 22 ноября. Ранее, 14 октября 11 редакторов DOXA вызвали на допрос в СК за один день. Следователь заявил, что хочет вызвать ещё 10.

Всего СК провел или собирается провести в ближайшее время 36 допросов с редакторами DOXA.

21 октября Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить один из выпусков авторской программы публициста Александра Невзорова. Его «Наповал» возбуждает социальную рознь по отношению к христианским священнослужителям, посчитало ведомство.

26 октября суд потребовал от «Агентства Бизнес Новостей» опровергнуть сведения об «авторитетном бизнесмене» Илье Трабере. В пользу предпринимателя взыскали 300 тыс. руб.

«Отметим тенденцию — на наш взгляд к изданиям все чаще стали предъявлять судебные иски именно за цитирование материалов других СМИ (до этого случая с подобным мы уже сталкивались, но стороны пришли к взаимопониманию). Во избежание домыслов уточняем: к первоисточникам данных — коллегам и представителям иностранной прокуратуры за подтверждением мы обращались, но поддержки не нашли», — прокомментировали в «Агентстве Бизнес Новостей».

29 октября РБК удалил две статьи 2014 года о земле в Новой Москве, принадлежащей семье бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева, после его иска о защите чести и достоинства

«Новая газета»

7 октября, в 15-ю годовщину смерти журналистки Анны Политковской, срок давности по для поиска её убийц истёк.

Власти США и ЕС призвали найти и наказать причастных к убийству журналистки Анны Политковской.

«Продолжающаяся безнаказанность заказчиков убийства Политковской подрывает свободу слова, свободу прессы и права человека в России в целом. Отмечая наследие Политковской, мы признаем мужество и настойчивость независимых российских журналистов — многие из которых несправедливо названы „иностранными агентами” — работающих сегодня перед лицом репрессий», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

8 октября главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Реса стали лауреатами Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является непременным условием демократии и устойчивого мира». Поздравляем ещё раз!



Вместо заключения

29 октября США, Германия, Франция, Британия и еще 14 стран потребовали от России прекратить преследование независимых СМИ.

«Мы требуем соблюдения Российской Федерацией своих международных обязательств в области прав человека, а также просим уважать и обеспечивать свободу прессы», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

В качестве примера приводятся задержания журналистов на акциях в поддержку Навального, преследование авторов студенческого журнала DOXA, признание «нежелательным» издания «Проект» и массовое включение СМИ в список «иноагентов».