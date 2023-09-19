Минюст разработал поправки, смягчающие ответственность за нарушение авторских прав

Минюст России подготовил законопроект о смягчении порога ответственности за преступления, которые совершаются по статьям, связанным с нарушением авторских прав. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на документ, который Минюст выложил на общественное обсуждение.



Изменения вносятся в ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав — штраф до 200 тыс. руб. или до двух лет лишения свободы) и ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием — штраф до 500 тыс. руб. или до шести лет тюрьмы).



Предлагается изменить порог, при котором преступления по ст. 146 УК считаются совершенными в крупном и особо крупном размере, со 100 тыс. до 500 тыс. руб. и с 1 млн до 2 млн руб. соответственно. Для ст. 165 УК также предлагается поднять порог крупного размера с 250 тыс. до 1 млн руб., а особо крупного — с 1 млн до 4 млн руб.



Минюст указал, что действующие пороги были установлены для ст. 146 УК в 2011 году, а для ст. 165 УК — в 2003-м. Свое предложение ведомство объяснило накопленной инфляцией.



В пояснительной записке говорится, что в случае принятия законопроекта удастся декриминализировать около 26% преступлений по ст. 146 УК и 20% — по ст. 165 УК, а также смягчить ответственность.



Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева называет законопроект изменений в ст. 146 УК РФ «в большей части актуальным и современным», но в то же время и дискуссионным. «Доводы об инфляции являются убедительными, но возникает вопрос, стоит ли увеличивать размер крупного ущерба в пять раз, а особо крупного — всего в два раза»,— поясняет эксперт.



По словам директора Ассоциации поставщиков программных продуктов (Ассоциация НП ППП) Дмитрия Соколова, с 2022 года большая часть дел, возбужденных по ст. 146 УК РФ, касается нарушения авторских прав российских разработчиков ПО: «Дел по зарубежному программному обеспечению практически нет — они единичны по правообладателям, продолжающим работать в России».



Инициатива Минюста вызывает у Соколова серьезные опасения:

«В случае поднятия порогов преступлений подавляющее большинство нарушителей будут уходить не только от уголовной, но и от административной ответственности».

Проблема в том, объясняет он, что административной практикой по ст. 7.12 КоАП некому заниматься. «Гражданско-правовые механизмы не работают, а российские разработчики лишатся уголовно-правовой защиты, которую сейчас нечем заменить», ответил эксперт.

Депутат Антон Горелкин, являющийся также зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, заявил о своей поддержке инициативы Минюста, но его соображения сугубо политические:

«Иначе получается, что уголовный кодекс РФ становится частью санкционной политики недружественных стран, ведь именно они создают сейчас условия для схлопывания легального рынка и расцвета пиратства. При этом считаю, что в отношении нелегального использования контента и ПО, произведенного в России, послаблений быть не должно».

Общественное обсуждение законопроекта закончится 2 октября текущего года. Свои замечания и предложения вы можете оставить на странице документа.