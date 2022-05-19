Дело Павла Бондаренко: архангельского анархиста уже давно нет, а посадки за комментарии продолжаются

Павел Бондаренко, специалист в сфере связи и интернета получил 6 лет колонии общего режима за два комментария во «ВКонтакте» и обратился к нам за юридической помощью. Первый комментарий был к посту об архангельском анархисте (оправдание терроризма, ч.2 ст. 205.2 УК РФ), второй — к записи про Путина и «Единую Россию» (призывы к экстремизму, ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Вот эти высказывания:

«Ошибка парня в том, что нужно было едросов <осуществлять действия непоправимого характера>. А фсбшники такие же люди как и мы, живут на зарплату и многие из них действительно работают для страны»

«Татьяна, чтобы Россия крылья расправила нужно путина и единороссов <совершить действия ритуального характера>. А похороны Ленина никак не помогут»

Бондаренко авторство постов не признаёт. Прямых доказательств действительно нет. Экспертиза, на которую ссылается следствие, ясных объяснений не даёт (в распоряжении редакции РКС есть соответствующие документы). Сам Бондаренко говорит, что, во-первых, его страницу часто блокировала администрация «ВКонтакте» (то есть он не всегда имел к ней доступ), во-вторых, соцсетью он пользовался через телефон, который однажды потерял.

«На суде мы говорили с экспертом. Он ответил: мне было дано задание найти, я нашёл», — рассказывает невеста нашего заявителя Анна Колесникова.

Примечательно, что, по словам Анны, изначально следователь закрыл дело за неимением состава преступления, однако потом вернул на рассмотрение. Расследованием занялось УФСБ России по Камчатскому краю и занялось жёстко. 1-ый Восточный окружной военный суд отправил нашего заявителя на 6 лет в колонию общего режима. Его обвинили в распространении идей о свержении действующей власти и уничтожении действующего правительства.

«Паша не политический активист. Возможно, это «своеобразный» госплан, когда надо найти столько-то людей и посадить их. Почему выбрали именно его и взялись так жёстко, непонятно», — говорит Анна.

Сейчас дело находится на стадии апелляции. Наши юристы считают, что:

следствие не сделало запросы оператору мобильной связи на предмет того, откуда к страничке в момент публикации осуществлялся доступ, поэтому авторство Бондаренко не доказано; следствие использовало в качестве доказательств материалы по результатам оперативно-разыскной деятельности (показания свидетелей на стадии доследственной проверки), что незаконно согласно позиции КС РФ; экспертизу сделали в подведомственном ФСБ России учреждении, она является предвзятой и подготовлена с нарушением методики Минюста

Из поста, который вменяют Бондаренко, абсолютно не следует, что он предлагал кого-то казнить. Там написано про похороны, а сама смерть Президента или партии может произойти по самым разным причинам, без каких-либо предварительных насильственных действий. Эксперт, очевидно, вышел за предмет исследования и домысливает за автора поста, что недопустимо, говорят наши юристы.

В любом случае, инкриминируемые комментарии не могут считаться прямым или косвенным призывом к насилию, выражением ненависти или нетерпимости.

«Бондаренко не был активистом, ранее к ответственности не привлекался, вёл тихую, мирную жизнь. Думаю, это как раз тот случай, когда правоохранительным органам надо было “срубить палки” и получить звёздочки на погоны. Следует различать насильственные и ненасильственные преступления. Назначать шесть лет колонии за два коммента, какие бы они ни были, — необоснованно и очень много, учитывая что статья предусматривает наказания, не связанные с лишением свободы. Из статистики судебного департамента РФ видно, что такие сроки лишения свободы дают за дела, связанные с насилием над личностью, когда есть жертвы, пострадавшие физически», — согласен с Анной и адвокат Павла, глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

К слову, такой случай уже не единичен. Нам известно, например, громкое дело Ивана Любшина, которого тоже осудили за высказывание об «архангельском террористе».

«В России есть несколько десятков подобных дел. Анархиста уже давно нет, а людей до сих пор преследуют за их слова и мысли. Мы считали, что Любшину вынесли суровый приговор, но здесь видим не менее суровый. Ситуация повторяется, и боюсь, что будет повторяться ещё многократно, пока политика государства сводится к тому, чтобы не отлавливать реальных террористов, коих, быть может, уже и нет вовсе, а любой ценой набивать практику по антитеррористической статье и сеять страх среди пользователей соцсетей», — заключил Дарбинян.

Сейчас Бондаренко находится в камчатском СИЗО и уже как 3 месяца ждет назначения слушания по апелляционной жалобе. До апелляции решение не вступило в законную силу. Заседание состоится в городском округе Власиха Московской области, оно пока ещё не назначено.

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