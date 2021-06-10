Дело Юрия Дудя о «пропаганде наркотиков» зарегистрировано в суде

Зюзинский районный суд столицы зарегистрировал материалы административного дела в отношении популярного журналиста и блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на базу дел Мосгорсуда.



«РосКомСвобода» нашла карточку его дела, из которого следует, что ему вменяется часть 1 статьи 6.13 КоАП «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ».



Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере до 1,5 млн руб. Дата судебного заседания пока не назначена.



По данным СМИ, донос на Дудя написала «Лига безопасного интернета». ГУ МВД России по Москве возбудило административное дело после проверки интервью, а судебная экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в двух интервью блогера, после чего дело и было отправлено в Зюзинский райсуд.