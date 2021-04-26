МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя

ГУ МВД РФ по городу Москве возбудило административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ.

Полиция в Москве возбудила административное дело после проверки интервью журналиста и блогера Юрия Дудя на предмет... Опубліковано Znak.com Понеділок, 26 квітня 2021 р.

Речь предположительно может идти об интервью с видеоблогером и музыкантом Ивангаем. Кто будет отвечать перед законом — автор или герой интервью — пока неизвестно.

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — рассказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Полиция проверила интервью Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ, после того как волонтеры Лиги безопасного интернета (ЛБИ) обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью блогера Дудя, где они якобы обнаружили пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Организация попросила принять меры реагирования.

Мизулина пояснила, что запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ через интернет установлен ч. 1 ст. 46 Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также статьёй 6.13 КоАП РФ. Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют, отметила она.

Ранее ЛБИ обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении российского рэпера Моргенштерна — также по поводу возможной пропаганды наркотиков среди детей.

Напомним, данная организация в 2011 году выступила инициатором закона, предполагающего фильтрацию интернет-сайтов и введения чёрного списка таких ресурсов, а также их блокировку. Продвигалась данная инициатива для «защиты детей», однако правозащитники сразу увидели в нём средство цензуры, а не заботы о детях. В итоге произошло всё так, как и предупреждали противники закона — с его появлением начали блокироваться не только «вредные» сайты, но и образовательные, энциклопедические, юмористические, оппозиционные и другие.