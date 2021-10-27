Дело рэпера Элджея об интернет-пропаганде наркотиков поступило в суд

Зюзинский районный суд города Москвы зарегистрировал административное дело №05-2453/2021 по ч.1.1 статьи 6.13 (пропаганда наркотических средств с помощью интернета) против популярного рэп-исполнителя Алексея Узенюка (сценический псевдоним — Элджей).

Рэперу Элджею грозит штраф до 30 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интернете. В Зюзинском суде Москвы сообщили, что дату заседания еще не назначили:https://t.co/fc1XEexKIF pic.twitter.com/NmfmAvaie6 — ТАСС (@tass_agency) October 27, 2021

Как сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в июне текущего года организация обратилась в Следственный комитети и в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея»:

«Мы получили большое число обращений от родительских организаций, которые полагают, что распространение такой информации в социальных сетях может оказать крайне негативное воздействие на здоровье, духовное, нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних пользователей сети Интернет».

По ее словам, за последние полгода организация получила более 11 тыс. обращений от родителей по вопросу пропаганды наркотиков.

Пресс-служба суда подтвердила регистрацию дела против Элджея, подчеркнув, что максимальное наказание по данной статье — штраф 30 тыс. рублей. Дата заседания пока не назначена.