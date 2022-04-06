Дело «о ролике за мир»

Одна из наших заявительница сняла ролик за мир, в котором выразила мнение по поводу «спецоперации» России, и выложила его на YouTube и во «ВКонтакте» 24 февраля.
19 марта к ней пришли полицейские и, не называя темы предстоящей беседы, под угрозами увезли в ОВД. Там ей вменили три эпизода:
рисование на площади возле дома букву Z (не делала, не подписала);
организацию регулярных митингов и пикетов против власти (не делала, не подписала);
видео «с целью противодействия ВС РФ».
Находясь в полиции, заявительница удалила ролик из «ВКонтакте» (с YouTube удалила ещё раньше). Дело передали в суд, женщине вменили совершение публичных действий по ст. 20.3.3 КоАП. Её признали виновной и оштрафовали на 30 тыс. руб.
«Видео можно трактовать как публичное действие, потому что в любой момент времени его может посмотреть любой человек, — говорит юрист «Роскомсвободы» Севан Авалян. — Но нужно понимать, что не любое видео нужно так квалифицировать. Его мог посмотреть один человек, могли — тысяча или миллион. Закон не поясняет, что здесь является публичным. В то же время у роликов с разным количеством просмотров разные последствия, и это нужно дифференцировать».
Сейчас наши юристы делают следующее:
1) консультируют заявительницу в рамках рассмотрения дела в суде и готовят жалобы для дальнейшего обжалования судебного акта по всем инстанциям в РФ;
2) готовят жалобу в ЕСПЧ (по времени она ещё подпадает под юрисдикцию Суда, несмотря на то что Россия вышла из Совета Европы).
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