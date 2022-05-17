Штраф для несовершеннолетней за «дискредитацию» ВС РФ в чате класса

17-летняя учащаяся техникума из Краснодарского края отказалась идти на патриотический митинг и надеть там георгиевскую ленту, сложенную буквой Z. В чате класса она объяснила классной руководительнице свою позицию, проиллюстрировав доводы изображениями из фильма «17 мгновений весны» и знаком Вольфсангеля, с которым она сравнила Z.

«Учительница написала на меня заявление сначала на имя директора. Мы вроде бы всё прояснили, ко мне не было вопросов, но, видимо, я не нравлюсь директрисе — меня потом полиция забрала из больницы и открыла дело», — рассказывает девушка.

Правоохранители сначала хотели привлечь девушку за демонстрацию нацистской символики, однако затем поменяли статью на 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ). Девушку допросили, поставили на учёт и выписали штраф в 30 тыс. руб.

Наши юристы провели консультацию для девушки, но она и её мать, будучи в большом стрессе, решили заплатить штраф и закрыть для себя эту страницу. Вообще же делать в подобных ситуациях можно следующее:

заказать экспертизу на предмет наличия дискредитации, доказав, что высказывания девушки — всего лишь её мнение;

обжаловать решение суда.

Справка РКС

Дискредитация

Это распространение ложных, неточных или искажённых сведений.

Мнение

Свобода слова охватывает не только «информацию» или «идеи», которые встречаются благоприятно или рассматриваются как безобидные либо нейтральные, но также и такие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство.

Впрочем, в реальности суды вряд ли прислушаются к доводам защиты в таких случаях, надежда была бы только на ЕСПЧ, сетуют наши консультанты. Да и то Россия вышла из Совета Европы, поэтому и путь в ЕСПЧ для нас закрыт.

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Ребёнка привлекают к военно-патриотическому мероприятию. Я против. Что делать?

📍Важно знать свои права:

Права и обязанности учащегося перечислены в федеральном законе об образовании, например:

- учащиеся имеют право на свободу совести, информацию, выражение собственных взглядов и убеждений (пп. 10 п. 1 ст. 34);

- участие в массовых мероприятиях только добровольное (п. 4 ст. 34);

- родители могут знакомиться с содержанием образования, методами обучения и воспитания, а также защищать права и интересы учащегося (ст. 44).

Хорошо, основания поняты, а что делать на практике?

1. Попробуйте поговорить с заведующей/директором/учителем, чтобы вашего ребёнка не привлекали к таким мероприятиям

Поговорили, но меня не слушают.

2. Запретите использовать фото ребёнка. По ст. 152.1 Гражданского кодекса мы можете запретить использовать фото, где есть ваш ребёнок.

Пишите заявление (в двух экземплярах) на имя заведующей/директора. Второй экземпляр нужен для отметки, как доказательство, что вы обращались к заведующей/директору.

📜 «Прошу не привлекать моих малолетних детей фио, год рождения, группа/класс к каким-либо военно-патриотическим и иным мероприятиям. Запрещаю фото- и видеосъёмку моего ребёнка».

В школе не реагируют на мои обращения.

3. Пишите жалобу в городское управление образования, также выше — в региональное.

В жалобе укажите:

📜 «В образовательном учреждении (укажите учреждение), где обучается мой ребёнок нарушается Федеральный закон об образовании:

- нарушается право моего ребёнка на свободу совести, информацию, выражение собственных взглядов и убеждений (пп. 10 п. 1 ст. 34), которое гарантируется Конституцией РФ и законом об образовании;

- ребёнка принуждают к участию в массовом мероприятии — это нарушает п.4 ст. 34 закона об образовании. Требую прекратить нарушение закона».

4. До проведения разъяснительной работы с воспитателем/учителем вы можете потребовать исключить участие ребёнка в занятиях с участием этого работника.

Подробнее о юридических тонкостях читайте в юридическом телеграм-канале «Роскомсвободы».