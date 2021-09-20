Demhack 3 состоялся! Итоги

C 17-го по 19-е сентября в смешанном формате (офлайн и онлайн) прошёл новый хакатон «Роскомсвободы», организованный совместно с Privacy Accelerator — Demhack 3. Перед участниками стояли следующие основные задачи: разработать технические решения, которые помогут гражданам защитить свои персональные данные, а также визуализировать общественно важные данные, связанные с запросами и сбором ПД различными госструктурами.

На хакатон отобрались 16 команд, из которых только 11 дошли до финального питчинга перед жюри. Инструменты для извлечения данных по определенным запросам из ГАС «Правосудие» разрабатывали «Роллллллллллллллллл», Legal-ETL и SecurityBand. Поиск бескамерного маршрута в Москве проводили Lolipop, MISiS General Solutions и KIK IT 2.

Остальные команды предложили собственные идеи по теме приватности. Так, Bootamp_MISiS определяла основные маркеры «неискренности в письменных текстах» для борьбы с социальной инженерией. Kitty Software делала агрегатор новостей без цензуры. «Без цензуры» в данном случае означает не принципиальность авторов, а техническую реализацию: благодаря встроенным автоматическим прокси, большим спискам различных источников новостей и client-side парсеру приложение нельзя заблокировать. «НАСТ МИСиС ЕЛИТЕ ФОРСЕС» придумывала сервис по повышению цифровой грамотности. «Аргус» разрабатывала решение для помощи людям, попавшим в разнообразные непредвиденные ситуации (об этом читайте ниже). Safe publish предложила расширение для браузеров на движке Chromium, позволяющее проводить self-check своих постов в социальных сетях, контента на странице, а также удалять посты, которые могут заблокировать.





Победителем стала команда «Аргус», которая создала сервис для помощи людям, попавшим в непредвиденные проблемные ситуации. Приложение, к примеру, предлагает подходящий сценарий действий, защищает контент, который может может быть использован против пользователя, в случае необходимости вызывает адвокатов и т.п. Решение представляет собой веб-сервер с возможностью регистрации, имеет android- и telegram-bot-клиенты к нему. Команда выиграла 120 тыс. руб., мерч «Роскомсвободы» и мерч журнала «Хакер».

На втором месте оказалась команда «НАСТ МИСиС ЕЛИТЕ ФОРСЕС». Её проект визуализирует и структурирует данные, которые могут получить сайты при помощи технической информации, отправляемой при запросе, скриптов на клиентской стороне и API браузера. Решение не требует специфических доступов и установки расширений, все данные просто предоставляются браузером. Сервис ставит своей целью продемонстрировать слабости современных браузеров и рассказать пользователям, как они могут защитить свою приватность. Команда получила диплом, мерч «Роскомсвободы» и мерч журнала «Хакер».

Третье место разделили Security Band с инструментом, позволяющим доставать данные по запросам из системы ГАС Правосудие (в частности, по статьям, касающимся ПД), и KIK IT 2 с мобильным приложением, которое будет находить наименее просматриваемые с камер видеонаблюдения маршруты в городе и на ближайших дорогах, а также давать численную оценку безопасности каждого из построенных маршрутов. Команды получили получили диплом, мерч «Роскомсвободы», мерч журнала «Хакер» и специальный приз от партнёров хакатона «Коллективное действие» — графический роман Оруэлла «1984».

Такой же приз получила ещё команда MISiS General Solutions. А Digital right center пригласил на свой курс в Школу киберправа юриста из команды Kitty Software, признав его лучшим юристом хакатона.

«Надеюсь, что многие проекты станут жить. Может быть, некоторые команды объединятся, продолжать программировать. А может, перейдут к другим проектам. Хакатоны у нас проводятся регулярно, так что мы вас ждём на других наших мероприятиях. Кодьте и будьте свободными!» — заявил руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

Авторы лучших решений могут получить шанс присоединиться к команде «Роскомсвободы» и продолжить работать уже при поддержке организации. Лучшие проекты по выбору Privacy Accelerator получат приглашение пройти дополнительную акселерацию в рамках третьего набора программы. «Хабр» объявил, что готов оказать стартапам информацинонную поддержку в рамках своей программы поддержки стартапов.

Поздравляем победителей, благодарим всех участников, а также партнёров Demhack 3: «Теплицу социальных технологий», «Хабр», «Инфокультуру», Russian hackers, SecurityLab.ru, Digital Rights Center, VPN.Love, «Коллективное действие», «Хакер» и ОВД-Инфо.

До новых встреч!