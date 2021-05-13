Депутаты обяжут крупные IT-компании открыть представительства в России

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы работает над законопроектом, который обяжет крупные IT-компании открывать официальные представительства в России. Такая обязанность коснётся компаний, чья ежедневная аудитория в России превышает 500 тысяч человек.

В Госдуме предложили обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России https://t.co/ZgafbrYjrI — Ведомости (@Vedomosti) May 13, 2021

Председатель комитета депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что новый законопроект о «приземлении» позволит «установит «правила игры» для деятельности крупных интернет-компаний в России»:

«К сожалению, многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства. В первую очередь это касается распространения наиболее общественно-опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. При этом – предьявить нарушителям претензии практически невозможно. IT-гиганты не имеют в России своих представительств и в лучшем случае – создают «дочки», которые не несут никакой ответственности за действия и политику головных холдингов».

Для самих IT-компаний законопроектом также предусмотрены «меры понуждения» (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в т.ч. по ограничению доступа). Отказ компаний выполнять требование российского законодательства может повлечь за собой информирование пользователей ресурса о нарушении закона, запреты на распространение рекламы и проведение денежных платежей в адрес ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

По словам Александра Хинштейна новая инициатива никак не ущемляет права российских пользователей, а, напротив, создает экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами российского законодательства.

Сообщается, что документ будет внесён в Госдуму уже в ближайшее время.