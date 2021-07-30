Дайджест преследований СМИ: июль'2021

Несмотря на сезон отпусков, когда Госдума ушла на отдых, трудились все те, кому поручено претворять в жизнь все принятые депутатами новые законодательные нормы — прокуратура, МВД, ФСБ, Роскомнадзор и другие ведомства, обратившие пристальное внимание на независимую информацию, поэтому немудрено, что в июле по журналистам был нанесён массированный удар. Дальнейшая деятельность многих СМИ и отдельных журналистов теперь под вопросом, поскольку власти то тут, то там находят либо следы «иностранного финансирования», либо связь — порой весьма косвенную — с «нежелательными организациями», либо ещё какие-то поводы для нейтрализации их деятельности. Наиболее громкие факты такого давления мы собрали в нашем июльском дайджесте.

ПЕРВОЕ СМИ НАДЕЛИЛИ СТАТУСОМ «НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

15 июля — «Проект» объявили «нежелательной» организацией, а его пятерых сотрудников — «иноагентами». Instagram «Проекта» заблокирован после признания СМИ нежелательной организацией. Правда, потом соцсеть вернула аккаунт на место.

Уход из организации «Проекта»

Главред «Проекта» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию после признания издания «нежелательным». Возвращаться они не планируют. Баданин также рассказал, что собирается вывести из страны сотрудников «Проекта», чтобы защитить их от возможных преследований со стороны властей.

Причины статуса нежелательной организации

В «Проекте» сообщали, что накануне обысков был анонсирован выход журналистского расследования об активах семьи министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которое делала Жолобова совместно с Баданиным.

Последствия статуса нежелательной организации

Цитирование материалов «Проекта» другими изданиями будет незаконным. Ответственность может грозить тем, кто отправляет «Проекту» донаты. На журналистов «Проекта» смогут завести уголовные дела в России даже случае, если редакция переедет за рубеж.

«В отличие от статуса иноагента, признание организации нежелательной — это полное табу на работу в России, сотрудничество, донаты и любые связи с этой организацией», — говорит глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Команда «Проекта» сообщила, что зарегистрированная в США компания Project Media, Inc., признанная накануне российскими властями «нежелательной организацией», находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России.

«Лучшего признания трудно вообразить. Спасибо огромнейшее всем, кто написал, позвонил или задонатил в связи с последними событиями». «Проект», мягко говоря, никуда не девается. Уже на следующей неделе что-то громкое», — написал основатель и главный редактор издания «Проект» Роман Баданин.

Однако пост Баданина вскоре был удалён.

Напомним, распространять или ставить ссылки на материалы нежелательных организаций запрещено с 2017 года. Цитирование материалов с данным статусом другими изданиями незаконным и может привести к последствиям (вплоть до блокировки этих СМИ). С 1 июля этого года россиянам запретили участвовать в работе нежелательных организаций, в том числе за рубежом, под страхом уголовного преследования — за нарушение можно получить до четырёх лет лишения свободы. Даже за пожертвования таким организациям будет грозить реальный срок.

Вскоре на эту ситуацию отреагировала Amnesty International, заявив о «криминализации» независимых СМИ в России.

Amnesty International назвала признание издания «Проект» «нежелательной организацией» шагом в сторону «криминализации» деятельности независимых СМИ в России.

«"Проект" поставлен вне закона: публикация ссылок и прямое цитирование расследований издания как «нежелательной организации» теперь представляет собой правонарушение, как и продолжение профессиональной деятельности журналистами от имени этого медиа», — заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Если решение останется в силе, «у российских властей полностью развязаны руки для дальнейшего беспрепятственного удушения свободной прессы, для того, чтобы уравнять любую независимую журналистскую деятельность с преступной», добавил Кривошеев.

« ИНОАГЕНТЫ»

За июль были внесено в список иноагентов 13 людей и одно издание — The Insider.

Какова причина попадания в «иноагенты»? Распространение материалов СМИ-«иноагентов» или участие в их создании и получение донатов из-за рубежа либо от самих СМИ-«иноагентов».

Как общество сопротивляется давлению на такие издания и журналистов? В Новосибирске проходят акции протеста в поддержку журналистов, признанных «иностранными агентами». Их участники заявляют о фактическом уничтожении профессии в России.

Как отражается на СМИ? Спикеры отказываются давать комментарии, рекламодатели уходят, редакции вынуждены маркировать контент (в противном случае им грозят многомиллионные штрафы), а главные редакторы находятся под угрозой уголовного преследования.

Штрафы. За публикацию данных об иноагентах без маркировки штрафуют СМИ. Также штрафуют за распространение в СМИ информацию об организации или человеке, который включен в перечень иноагентов, без упоминания об этом.

Оперативность. Минюст уведомляет о статусе иностранного агента спустя месяц.

15 июля было внесено восемь журналистов.

В перечень были включены журналисты «Проекта» Роман Баданин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, журналисты издания «Открытые медиа» Юлия Ярош и Максим Гликин, а также журналистка «Радио Свобода» Елизавета Маетная.

Главред «Открытых медиа» Юлия Ярош отметила: «Нельзя сказать, что не ожидала чего-то подобного, никогда не скрывала сотрудничество с Михаилом Ходорковским. Он грантодатель проекта «Открытые медиа». Я получаю от него вознаграждение за свою редакторскую работу».

Ярош пояснила, что будет консультироваться с юристами о последствиях принятых мер для нее лично и для издания: «Поскольку издание не внесено ни в какие списки, <...> то ему ничего не мешает продолжать работу».

22 июля — главный редактор «Важных историй» Роман Анин ответил бывшему члену ОНК Александру Ионову, который потребовал признать издание и самого Анина «иностранными агентами». Анин написал, что СМИ зарегистрировано в Латвии, и заметил, что это никогда не скрывалось.

Кроме того, главный редактор «Важных историй» назвал «враньем» заявления Ионова, что издание «исполняет волю своих иностранных соучредителей» и занимаются «целенаправленной заказухой, желтухой и джинсой»:

«Все эти ребята [члены редакции] — патриоты своей страны с прекрасным образованием, знанием иностранных языков, навыками программирования — они могли бы зарабатывать большие деньги в технологических компаниях, пиаре или маркетинге».

В конце Анин заявил, что его не пугает статус «иностранного агента».

23 июля — в реестр СМИ-иноагентов внесли пять журналистов, а также издание The Insider.

В реестр были включены журналисты-расследователи издания «Проект» Михаил Рубин и Софья Гройсман, главный редактор самарского интернет-журнала «Другой город» Юлия Апухтина, журналисты «Открытых медиа» Илья Рождественский и Алексей Постернак.

Издание The Insider отказалось маркировать свои материалы как «иностранный агент», потому зарегистрировано за границей.

Напомним, The Insider известен громкими расследованиями, в частности – об отравлении Алексея Навального.

Следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении главного редактора The Insider Романа Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.

«Все началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа», — сказала адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич.

По её словам, также в отношении Доброхотова подан и гражданский иск о защите чести и достоинства в интересах журналиста из Нидерландов. Доброхотову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

26 июля — «Мужское государство» призывает признать «Дождь» иноагентом.

Последователи сообщества Владислава Позднякова «Мужское государство» пишут по этому поводу в администрацию президента. Призывделать такие обращения появился в телеграм-канале сообщества, пропагандирующего националистические и патриархатные взгляды.

В своем посте автор канала призвал указывать, что «Дождь» якобы получает иностранное финансирование и пропагандирует ЛГБТ-ценности, феминизм и «прочие пагубные идеологии для российского народа».

Напомним, что конфликт между «Дождём» и последователями Владислава Позднякова начался в середине июля. Именно тогда последователи «Мужского государства» стали угрожать ведущей телеканала Анне Монгайт из-за интервью с героинями первой квир-обложки журнала Elle. После этого под волну женоненавистнических комментариев попала журналистка «Дождя» и кандидат в Госдуму Анна Попова (причиной травли стали слова поддержки в адрес Монгайт).

29 июля — суд признал законным включение Людмилы Савицкой в реестр СМИ-«иноагентов». Журналистка и её защита подали иск к Минюсту, в котором требовали признать незаконным включение журналистки в реестр и исключить её из этого списка. Суд первой инстанции иск отклонил.

В своей речи в суде Савицкая заявила, что закон об иноагентах не имеет никакого отношения к праву.

«Это месть за мою работу журналиста. Вам, конечно, всё равно, кто я и о чем пишу — сама виновата, скажете, знала, что иностранным СМИ связывается, вот и получила. Только мое место работы — не преступление, Радио Свобода нужно россиянам», — сказала она.

По словам журналистки, Минюст прислал на процесс бумагу, в которой объясняется, за какие статьи посчитал её иностранным агентом.

Напомним, Людмилу Савицкую признали иноагентом за статьи об активистах Милушкиных, Светлане Прокопьевой, экологе-активисте, о пытках в Брянской колонии, блокировке связи рядом с тюрьмами в Псковской области. Власти назвали тексты политическими, хотя Савицкая в них «сообщает о фактах, о том, что происходит в стране». Журналистка была включена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в декабре 2020 года.

Сама Савицкая считает, что «настоящие иноагенты сидят в Кремле и Госдуме, потому что они против россиян и счастливой России будущего, а я за».

БЛОКИРОВКА/ЦЕНЗУРА СМИ

2 июля — приставы потребовали заблокировать сайт издания Readovka.

Это произошло из-за отказа удалять статью о яхте депутата-единоросса Дмитрия Саблина, издание считает происходящее давлением на редакцию, а получать постановление отказалось.

Интернет-издание Readovka сообщило, что в редакцию пришли судебные приставы с постановлением о блокировке всего их сайта без решения суда.

Через несколько дней Readovka заблокировала сайт по решению суда.

В конце июля издание было вынуждено переехать на другой домен.

6 июля — публикация о самосожжении удмуртского учёного стала причиной блокировки сайта MariUver. При этом заметки с похожим описанием можно найти на других новостных ресурсах, в том числе — государственных.

«Роскомнадзор заблокировал мой сайт. Причина: «При переходе по ссылке открывается страница сайта MariUver где пользователем Idel.Реалии 10.09.2020 · 22:24 размещен текст "Марийские активисты почтили память Альберта Разина», в котором содержится информация о возможном способе совершения самоубийства"», — отметил в Facebook основатель сайта Василий Николаев.

Василий сообщил корреспонденту «Idel.Реалии», что удалил материал с MariUver и отправил соответствующее уведомление на электронную почту Роскомнадзора.

17 июля — Роспотребнадзор заблокировал статью о Яне Палахе, которого в Чехии считают национальным героем.

Размещённый на сайте «Радио Прага» материал рассказывает о самосожжении Палаха в 1969 году в знак протеста против ввода советских войск в ЧССР, а также о тех, кто затем последовал его примеру.

Борьба Роспотребнадзора с «пропагандой и описанием самоубийств» всё чаще приобретает причудливые формы. Мы неоднократно писали о том, как в реестр заблокированных попадают песни рок и рэп-исполнителей, литературные произведения и аниме, а также самые обычные новости из рубрики «происшествия».

23 июля — «Ведомости» удалили колонку Ивана Сафронова о преследованиях за госизмену и шпионаж.

Силовикам легче ловить не настоящих шпионов, а обычных граждан, изолируя и ломая их, написал бывший спецкор «Ъ» и советник главы «Роскосмоса».

Позднее в день публикации колонки Сафронова перевели в одиночную камеру московского СИЗО «Лефортово». Спустя три дня его допросили по делу его адвоката Павлова, которому вменяют разглашение данных следствия (статья 310 УК). Теперь журналист не сможет общаться с защитником.

Напомним, Сафронов уже год находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Он находится под арестом с августа 2020 года, вину не признаёт.

26 июля — журналистская организация «Четвёртый сектор» объявила о самоликвидации после начала внеплановой проверки Минюста. Об этом сообщила в фейсбуке бывшая руководительница проекта Анастасия Сечина.

Сечина подчеркнула, что «Четвертый сектор» не занимался политикой, но его могли признать «иностранным агентом». Проект трансформируется в неформальное объединение журналистов-фрилансеров «Артель».

27 июля — «Тайга.инфо» удалила новость о домашнем насилии и бездействии полиции по требованию Роскомнадзора.

Новость «У жены угрожавшего спрыгнуть с балкона многоэтажки с ребенком иркутянина обнаружили следы побоев» была включена в «реестр информации, распространение которой в РФ запрещено». В ней, по версии Роскомнадзора, содержалась «информация о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства».

Более того, новости о Терентьеве с теми же фотографиями, которые использовала «Тайга.инфо», публиковали практически все крупнейшие федеральные СМИ. Их материалы до сих пор доступны в неизменном виде.







СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖУРНАЛИСТОВ

6 июля — Верховный суд оставил в силе приговор Светлане Прокопьевой за «оправдание терроризма».

Верховный суд в кассации оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которую оштрафовали на 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщает Центр защиты прав СМИ.

12 июля — Депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Парфенов отправил запрос председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность уголовного преследования редакторов DOXA.

«Следствие до настоящего времени не смогло предоставить доказательств наличия у подозреваемых преступного умысла и связи их видео с угрозой несовершеннолетним, ни в ходе лингвистической экспертизы, ни в ходе опроса свидетелей. Напротив, весь ход следствия указывает на то, что настоящее уголовное дело имеет откровенно репрессивный и политический характер», — сказано в запросе.

14 июля — Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации ПАО «НК Роснефть» к журналисту издания «Важные истории» Роману Шлейнову. Поводом для судебного разбирательства стала публикация «Танцовщица для «Роснефти». Соответчиком по делу выступала латвийская организация «IStories fonds».

Суд полностью удовлетворил требования компании: признал недостоверными и порочащими четыре фразы о том, что «Роснефть» покупала акции итальянского шинного гиганта «Pirelli», обязал «IStories fonds» удалить их и опубликовать опровержение. Кроме того, ответчики должны компенсировать расходы на уплату госпошлины — в общей сложности в пользу ПАО «НК Роснефть» с ответчиков взыскано 18 тыс. рублей.

17 июля — новосибирский журналист Пётр Маняхин, которого накануне признали иностранным агентом, пропал в Горном Алтае и несколько часов не выходил на связь. Его задержали для составления протокола за съемку дроном.

СЛЕЖКА

180 журналистов в 20 странах подверглись слежке через шпионское ПО Pegasus. К таким выводам пришли авторы большого расследования проекта Forbidden Stories, который подготовил его вместе с 16 мировыми СМИ.

На основе просочившихся данных Forbidden Stories и её информационные партнеры определили потенциальных жертв слежки в 11 странах: Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Мексике, Марокко, Руанде, Саудовской Аравии, Того и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Мы требуем от демократических правительств немедленно ввести мораторий на продажу технологий наблюдения до тех пор, пока не будут установлены гарантии предотвращения их репрессивного использования», — заявил генеральный секретарь «Репортёров без границ» Кристоф Делуар.

ИССЛЕДОВАНИЯ О СМИ

1 июля — «Левада-центр» написал, что своей главной проблемой российские журналисты назвали прямую цензуру в большинстве СМИ.

Риски профессии журналиста. Практически все опрошенные (91%) сходятся во мнении, что за последние годы риски профессии журналиста в России выросли, при этом три четверти считают, что риски «существенно выросли».

Личный опыт. Более трети опрошенных сами сталкивались в своей работе с давлением через руководство издания, получали прямые угрозы в связи со своей профессиональной деятельностью, с незаконной слежкой и прослушкой. Почти треть участников опроса сталкивались со случаями незаконного административного или уголовного преследования.

Формы давления на журналиста. Распространенными — незаконное уголовное и административное преследование, а также различные способы давления через руководство и собственников изданий: звонки от начальства, угрозы увольнения, отстранение от работы. Несколько реже распространены прямые угрозы журналистам и их близким, а также незаконная слежка и прослушка сотрудников СМИ.

Значимые случаи преследования журналистов. История с арестом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в 2019 году и арест в 2020 году бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене.

Стоит отметить, определенного мнения по этому делу не сложилось и для большей части российских граждан оно осталось неизвестным.

Оценка рисков в связи с 275 статьей. Большинство сходятся во мнении, что риски попасть под уголовное преследование по статье 275 УК РФ «Государственная измена» за последние годы выросли.

Как уберечься от рисков. До трети опрошенных журналистов не видят способов обезопасить себя от рисков преследования по статье 275 УК РФ и других форм неправового давления.

5 июля — президент России Владимир Путин снова попал в список «главных врагов свободы прессы» организации «Репортёры без границ». Глава государства входит туда уже 20 лет. Помимо российского президента в неё попали глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они оказались там вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, лидером Сирии Башаром Асадом и саудовским принцем Мухаммад бин Салман Аль Сауд.

Число регистрируемых Роскомнадзором СМИ сократилось почти в 2,5 раза за восемь лет. Согласно исследованию «МБХ медиа», количество регистраций в 2020 году упало в 2,4 раза по сравнению с 2012 годом.

При этом доля государственных СМИ растет. Из 3700 изданий, получивших регистрацию в 2019 году, почти каждое третье зарегистрировали государственные учреждения. В 2020 и 2021 году таких чуть больше четверти. А в 2001-2011 годах новые СМИ, учрежденные административными структурами, составляли не более 9% от всех медиа, получивших лицензию в течение года. Сейчас примерно каждое шестое СМИ из ныне действующих учреждено властями.

Рекордсменами по доле государственных СМИ являются национальные республики. На первом месте Чечня — из 38 зарегистрированных СМИ 28 (или 73,68%) учреждены административными структурами. На втором — Кабардино-Балкария (67,86%), на третьем — Адыгея (63,64%).

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

1 июля — Владимир Путин подписал закон о запрете отождествлять действия СССР и нацистской Германии. Также он одобрил запрет публичной демонстрации изображений лиц нацистских военных преступников.

Теперь в публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении, а также в СМИ и интернете запрещается «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси», установленных приговором Нюрнбергского трибунала.

Дмитрий Колезев, руководитель интернет-издания It’s My City и главный редактор журнала Republic, отмечает, что это будет внесудебная блокировка:

«По этому закону может быть заблокировано почти любое крупное расследование, выходившее в последнее время. Генпрокуратура должна потребовать у Роскомнадзора, чтобы тот обратился с требованием удалением публикации. Если она не будет удалена, то ресурс будет заблокирован. Заместители Генпрокурора есть в федеральных округах, поэтому «такие внесудебные блокировки могут проводиться даже на региональном уровне, без централизованного решения».

14 июля — власти намерены усилить ответственность СМИ за цитирование незарегистрированной прессы и телеграм-каналов.

Российские СМИ и журналисты будут нести ответственность за цитирование ложной и противоправной информации из источников, не являющихся зарегистрированными СМИ. Такие поправки поступят осенью в ранее отклонённый Владимиром Путиным законопроект, корректирующий закон «О СМИ», рассказали «Открытым медиа» два собеседника, близких к администрации президента, и источник в руководстве Госдумы.

В принятой во время весенней сессии версии не уточнялось, какие именно ресурсы следует считать «сетевым изданием», цитировать которое можно без последствий. В новой версии новеллы после доработки, по словам собеседников ОМ, будет чётко следовать, что СМИ будет нести ответственность за цитирование незарегистрированной прессы и прочих интернет-ресурсов в случае, если к изданию возникнут претензии.

По словам директора «Центра защиты прав СМИ» Галины Араповой, на самом деле предлагаемые нормы уже прописаны в действующем законодательстве. В ч. 6 ст. 57 закона «О СМИ» говорится, что СМИ освобождается от ответственности только в том случае, если цитирует другое СМИ. Таким образом, цитирование любых ресурсов, не имеющих регистрации, уже возлагает всю полноту ответственности на тех, кто использовал эти сведения.

«Если вы не зарегистрированы как СМИ, то правила 57 статьи на вас просто не распространяются. Если вы цитируете те медийные проекты, у которых нет регистрации, то вы, как редакция, несёте ответственность за достоверность цитат самостоятельно. Также и они несут ответственность за свои публикации», — говорит Арапова.

20 июля — Минобороны за 320 млн рублей закупает систему мониторинга публикаций в онлайн-СМИ, которую Администрация Президента (АП) 5 лет назад приобретала за 79 млн рублей.

РЕЕСТР ПО СЛЕЖКЕ НАПОЛНЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ СМИ

ФСБ и Роскомнадзор периодически принуждают издания в регионах регистрироваться в реестре организаторов распространения информации (ОРИ).

Только за июль текущего года туда было внесено порядка десяти СМИ из Якутии, Саратовской области, Нижнего Новгорода, Чувашии, с Камчатки и Забайкальского края.



Внесение в данный реестр обязывает владельцев данных сайтов собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку.

БЛОКИРОВКА, ЦЕНЗУРА, ОБЫСКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЕ

8 июля — сайт старейшей газеты белорусской газеты «Наша Нива» был заблокирован по требованию прокуратуры. Главный редактор и несколько сотрудников издания были задержаны, обыски прошли в редакции, бухгалтерии и квартирах сотрудников; были изъяты документы. Напомним, издание освещало протесты против Александра Лукашенко.

Крое того, силовики провели обыски у сотрудников местных изданий «Брестская газета», Intex-press, а также портала orsha.eu. Сайт «Нашей Нiвы» заблокировали по требованию белорусской Генпрокуратуры, а его главного редактора задержали.

«Наша Нiва» сообщила, что журналиста Егора Мартиновича избили при задержании, он получил травму головы. После обысков в офисе и дома Мартиновича доставили на допрос в Следственный комитет, где ему вызвали скорую помощь. Ночь он провел в изоляторе на улице Окрестина.

Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что в стране проходит «широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц»

9 июля — журналисты Tut.by запустили новое СМИ, хотя часть команды издания сидит в СИЗО (в том числе главный редактор). Новое СМИ уже успели заблокировать.

Напомним, в середине мая крупнейший в Беларуси новостной сайт Tut.by прекратил полноценную работу из-за давления властей и был заблокирован. Счета компании заморозили, многих сотрудников задержали, а против руководителей издания возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Несмотря на преследование со стороны властей, часть журналистов и менеджеров Tut.by смогли покинуть Беларусь — сейчас они находятся в разных странах мира, от Украины до США.

8 июля команда Tut.by запустила новое медиа — Zerkalo.io. Оно должно было заменить Tut.by до тех пор, пока сайт не сможет вернуться к нормальной работе в Беларуси. Не успело zerkalo.io запуститься, как его уже заблокировали.

9 июля — силовики провели обыски в офисе издания «Медиа-Полесья», а также у главного редактора Светланы Гарды и других сотрудников СМИ. Обыск проводили по уголовному делу об «акте терроризма».

Обыск по делу о терроризме также прошёл у брестского журналиста Максима Хлебца.

Портал «Виртуальный Брест» в тот же день сообщил об обыске у своего администратора Андрея Кухарчика.

Также силовики пришли к журналистке портала Onliner Настасье Занько. Обыск по статьям о массовых беспорядках и действиях, нарушающих общественный порядок (ст. 293 и 342 УК Беларуси). Занько освободили после допроса, с неёе взяли подписку о неразглашении.

У редактора «Первого региона» Супрунюка в Бресте прошел при участии КГБ по делу о терроризме.

Белорусская ассоциация журналистов также сообщила о визите силовиков в редакцию «Информпрогулки» и к журналистке Татьяне Смоткиной.

14 июля Украина ввела реестр запрещённых сайтов.

Член Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Максим Тульев сравнил перчень с аналогичным ему российским списком запрещённых сайтов, который находится в ведении Роскомнадзора. Он подчеркнул, что блокировка сайтов на Украине может быть использована для политической цензуры и «бизнес-разборок», а подвергнуться ей могут в том числе и российские ресурсы.

Напомним, украинский суд запретил GitHub, РБК, ForkLog и ещё более 400 сайтов.

Дайджест подготовила Юлия Ересь