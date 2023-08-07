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7 August 2023

Банки задали вопросы по цифровому рублю

Эксперты считают, что от чёткого понимания, чем же всё-таки является цифровой рубль, зависит правоприменительная практика в отношении операций с ним.

Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо в Банк России (ЦБ), в котором попросила разъяснить отдельные положения о цифровом рубле. О письме стало известно «Ъ». Одним из ключевых является вопрос о том, какова правовая природа цифрового рубля, говорят собеседники издания. Ведь ранее Гражданский кодекс отнёс его к безналичным денежным средствам, а теперь ЦБ называет его третьей формой рубля.

 

Участники рынка в письме задают следующие вопросы:

-  что же всё-таки такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта;

- обязательно ли банкам присоединяться к платформе цифрового рубля;

- если присоединяться к платформе обязательно, что для этого необходимо доработать в собственной инфраструктуре;

- какова правова природа договора счёта цифрового рубля;

- какова процедура списания цифровых рублей со счёта. 

 

От ответа на вопрос, чем же всё-таки является цифровой рубль, зависит, как считают юристы, правоприменительная практика в отношении операций с ним: какие законы России на него распространяются, какая судебная практика относима к потенциальным спорам с цифровым рублем и т.д. По словам экспертов, чем неопределённей и шире трактовки в законе, тем меньше гарантий для пользователей.

 

Банкиры сделали в послании и собственные предложения:

- ввести прямой запрет на принуждение граждан к открытию цифрового счёта;

- ограничить для физлиц повышение тарифов на услуги оператора цифрового рубля;

- запретить оператору платформы цифрового рубля вносить изменения в договоры в одностороннем порядке.

 

В Банке России пообещали рассмотреть обращение АРБ «в установленном порядке».

Напомним, на днях ЦБ установил тарифы для операций с цифровыми рублями. О том, что ещё известно о применении цифрового рубля на данный момент, читайте в наших карточках.

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