Российский МИД выделит 2,3 миллиарда рублей на цифровую трансформацию

За три года Министерство иностранных дел России планирует потратить 2,3 млрд руб. на цифровизацию архивов, автоматизацию услуг и безопасность систем. Это следует из приказа, опубликованного на портале Федеральной государственной информационной системы координации информатизации, на который обратил внимание РБК. В 2021 году на цифровизацию запланировано потратить 775 млн руб., в 2022-м — 782 млн, в 2023-м — 792 млн руб.

В ближайшие три года министерство иностранных дел России планирует потратить 2,3 миллиарда рублей на цифровизацию архивов, автоматизацию услуг и безопасность системhttps://t.co/n65AutoVGj — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 9, 2021

Основная статья расходов — это обеспечение безопасности информационных систем МИДа и повышение их технологической независимости от иностранных государств. На эти цели за три года назначено 2,2 млрд руб. Еще свыше 100 млн руб. пойдёт на повышение качества цифровых услуг, остальные 5 млн руб. — на снижение издержек госуправления.

Одной из новых услуг, которую планирует запустить МИД, станет подача документов на получение загранпаспорта в электронном виде для россиян, проживающих за рубежом. В ближайшие два года ведомство рассчитывает нарастить до 100% долю выдаваемых за границей паспортов нового поколения — с отпечатками пальцев и цифровой фотографией.

Программа также предусматривает развитие приложения «Зарубежный помощник», предназначенного для взаимодействия россиян за границей с министерством, стимулирование роста электронного документооборота, модернизацию ИТ-инфраструктуры ведомства.