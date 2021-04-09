Нужна юр.помощь?
Новости
April 9, 2021, 10:26 a.m.

Российский МИД выделит 2,3 миллиарда рублей на цифровую трансформацию

Основная статья расходов — это обеспечение безопасности информационных систем Министерства иностранных дел и повышение их технологической независимости от иностранных государств.

За три года Министерство иностранных дел России планирует потратить 2,3 млрд руб. на цифровизацию архивов, автоматизацию услуг и безопасность систем. Это следует из приказа, опубликованного на портале Федеральной государственной информационной системы координации информатизации, на который обратил внимание РБК. В 2021 году на цифровизацию запланировано потратить 775 млн руб., в 2022-м — 782 млн, в 2023-м — 792 млн руб.

 Основная статья расходов — это обеспечение безопасности информационных систем МИДа и повышение их технологической независимости от иностранных государств. На эти цели за три года назначено 2,2 млрд руб. Еще свыше 100 млн руб. пойдёт на повышение качества цифровых услуг, остальные 5 млн руб. — на снижение издержек госуправления.

Одной из новых услуг, которую планирует запустить МИД, станет подача документов на получение загранпаспорта в электронном виде для россиян, проживающих за рубежом. В ближайшие два года ведомство рассчитывает нарастить до 100% долю выдаваемых за границей паспортов нового поколения — с отпечатками пальцев и цифровой фотографией. 

Программа также предусматривает развитие приложения «Зарубежный помощник», предназначенного для взаимодействия россиян за границей с министерством, стимулирование роста электронного документооборота, модернизацию ИТ-инфраструктуры ведомства.

импортозамещение цифровая экономика госуслуги МИД цифровая трансформация

Поделитесь материалом

Похожие статьи

None
Минцифры не согласовало план «тюремной цифровизации»
None
ФСИН запросила 25 млрд рублей на «тюремную цифровизацию»
None
Интернет вещей подключат к СОРМ
None
Правительство, Ростех и Ростелеком заключили соглашение о развитии 5G
None
МВД проведёт в Москве эксперимент по внедрению электронных паспортов
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender