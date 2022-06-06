«Дискредитация армии» прочно зацементировалась в репрессивном законодательстве

Май 2022 года продемонстрировал, насколько быстро правоохранительные органы способны воплощать в жизнь ранее казавшиеся немыслимыми цензурные законы, что показывает большое количество дел, заведённых по статье о «дискредитации вооружённых сил России».

С момента вступления силу этого относительно нового закона, то есть с 4 марта текущего года, суды по всей России успели рассмотреть уже боле 2000 таких дел. По словам известного правозащитника и адвоката Павла Чикова, там не только административные штрафы, но также уголовные дела, в том числе — о повторной «дискредитации». Фигурантами последних стали жители Петровавловска-Камчатского, Благовещенска, Кемерово и Нальчика.

Всего же Следственным комитетом на конец месяца было возбуждено 53 уголовных дела.

Начался месяц как раз с одного из дел о «дискредитации армии».

Уголовное дело по статье 207.3 было заведено Генеральной прокуратурой против экс-главы костромского штаба Навального Александра Зыкова после публикации во «ВКонтакте» информации о костромичах, погибших во время «спецоперации» в Украине. Правоохранители уже опросили мать Зыкова. Кроме того, его страницу в соцсети заблокировали. В январе Зыков уехал в Нидерланды из-за угрозы уголовного дела по статье об организации экстремистского сообщества.

Центральный районный суд г. Красноярска отправил адвоката Николая Мунского под административный арест на 10 суток по ч. 1 статьи 20.3 КоАП. Из материалов дела стало известно, что сотрудники ФСБ регулярно читают соцсети адвоката, называя этот процесс оперативно-розыскным мероприятием «получение компьютерной информации». В марте текущего года они обнаружили в профиле «ВКонтакте» адвоката иллюстрацию от 18 августа 2021 года, содержащую красный восклицательный знак и надпись «Умное голосование».

Также суд назначил ему 80 часов обязательных работ из-за публикации в Instagram от 10 июня 2021 года, в которой он комментировал признание структур Алексея Навального экстремистскими. В ней Мунский негативно оценивал работу Московского городского суда, президента РФ и властей РФ в целом. Эксперты Анна Кипчатова и Михаил Шибаев сочли, что текст Мунского содержит признаки возбуждения вражды к лицам, «объединенным по признаку ведения профессиональной деятельности в органах государственной власти».

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что после поста в Instagram, направленного против «спецоперации», ему позвонили из Администрации Президента России и пригрозили национализировать его банк, если он не разорвёт с ним связь. Сумма сделки не раскрывается, но, по словам Тинькова, она составила около 3% от рыночной. Это была «отчаянная распродажа», как он выразился. При этом он поблагодарил покупателя – миллиардера Потанина, который помог ему «спасти хоть немного денег». Тиньков также рассказал, что нанял охрану, так как опасается за свою жизнь. На следующий день он написал, что в Россию больше не вернётся, и ещё раз обозначил свою позицию относительно событий в Украине.

Если пропустили на неделе — Олег Тиньков дал интервью Юрию Дудю.



В частности, он рассказал, как продал банк, почему высказался против «военной операции» и что об этом думают другие предприниматели. Главное из выпуска https://t.co/C3FusJ5Z2e — Стартапы и бизнес (@vcru) May 15, 2022

Суд Москвы восстановил студенток «Высшей школы „Останкино“», отчисленных за лайк под комментарием с критикой руководства. Алина Темирчиева и Алиса Тимченко снова получили статус обучающихся. В 2021 году девушек отчислили за одобрение комментария, в котором осуждалось решение руководства перенести занятия, а не провести их в онлайн-режиме. Автор с анонимного аккаунта возмутилась, что она «платит немаленькие деньги», а занятия просто не проводят.



С аккаунта учебного заведения студенткам написали, что «они поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе», и сообщили об отчислении. Худрук «Останкино» Елена Летучая при этом заявила, что девушек исключили за «саботирование антиковидных мер».

Выяснились обстоятельства возбуждения уголовного дела против геолога Михаила Кавуна. Сам он — потомок украинских евреев, ранее много путешествовал по Украине на мотоцикле. Сейчас он находится в российском СИЗО по делу о финансировании запрещённого в России «Правого Сектора». Поводом для дела против него стали украинские мемы, песни группы «Океан Эльзы» и показания засекреченных свидетелей из московского байк-клуба, в котором он состоял. В марте Михаил получил несколько административных протоколов: родные подозревали, что против него могут возбудить уголовное дело, но он отказался уезжать из России. В апреле он был задержан в Астрахани и помещён под стражу.

Геолог Михаил Кавун — потомок украинских евреев. До начала войны он много путешествовал по Украине на мотоцикле и донатил местным благотворительным организациям.



Сейчас он находится в российском СИЗО по делу о финансировании «Правого Сектора» https://t.co/cPybrcMTCP — Медиазона (@mediazzzona) May 4, 2022

У активистов в Петербурге прошли обыски по статье о «фейках» о российской армии. Как сообщил «Фонтанке» правозащитник Динар Идрисов, с утра 5 мая силовики пришли к правозащитнику Илье Ткаченко, активистам Ольге Смирновой, Асану Мумджи, Татьяне Сичкаревой и Владу Шипицыну. Мероприятия, уточнил Идрисов, проводят оперативно-следственные группы Следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК РФ по Петербургу. Предположительно, дело возбуждено по одной из публикаций паблика движения «Мирное сопротивление» во «ВКонтакте» за 4 марта 2022 года, добавил Идрисов.

Экс-главред игры «Кто хочет стать миллионером» и московский муниципальный депутат Илья Бер попал под полицейскую проверку после публикации в своих соцсетях поста о событиях в украинской Буче. Бер возмутился тем, как «российские пропагандисты» перевели пост Guardian и решил по пунктикам разобрать статью английской газеты. Постом Бера заинтересовались в МВД. Материал проверки находится в Преображенском ОВД.

Судя по его соцсетям, в данный момент он находится за пределами России.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» (ПП), руководствуясь международными критериями, считает московского муниципального депутата Алексея Горинова политзаключённым, а его коллегу Елену Котёночкину — незаконно преследуемой по политическим мотивам. Члены Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Алексей Горинов и Елена Котёночкина 15 марта в ходе дискуссии на заседании Совета выступили с осуждением «военной спецоперации» российской армии в Украине. Видеозапись заседания общедоступна на сайте муниципалитета. На том же сайте 16 марта появилось видео выступления председателя призывной комиссии и главы округа Елены Котёночкиной "Призыв и закон. Как уберечь детей от участия в военной спецоперации на территории Украины". В нём она, в частности, сообщила о большом количестве призывников, проходящих срочную военную службу в зоне боевых действий.



В конце апреля по инициативе депутатов Госдумы Хинштейна и Леонова против Горинова и Котёночкиной было возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» о действиях российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Обвиняемым грозит до 10 лет колонии. Пресненский суд Москвы отправил Алексея Горинова под стражу в СИЗО и заочно арестовал находящуюся за рубежом Елену Котёночкину. СКР объявил её в розыск.



Правозащитники считают, что статья о распространении заведомо ложной информации про действия российской армии (ст. 207.3 УК РФ) противоречит Конституции России, ее международным обязательствам и базовым принципам права. Она является проявлением цензуры и криминализует любые высказывания об использовании ВС России и деятельности её госорганов за рубежом. Время появления этой статьи — после начала масштабных российских военных действий против Украины — позволяет утверждать, что ст. 207.3 УК РФ была специально создана как инструмент преследования критиков российских властей.

Арестованный депутат Алексей Горинов написал обращение из СИЗО



Находящийся в СИЗО муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов, арестованный по делу о распространению фейков об армии России, обратился к общественности.https://t.co/xmfk6CgXV5 pic.twitter.com/C0ea4kNrym — Ilya Ponomarev (@iponomarev) May 7, 2022

Также юристы Московской Хельсинкской группы, проекта «ОВД-Инфо» и ликвидированного ранее «Мемориала» (две последние организации внесены в реестр иноагентов) обратились к спецдокладчику ООН по свободе выражения мнения с просьбой оценить уголовное преследование россиян за дискредитацию армии РФ. Поводом стало дело муниципального депутата Москвы Алексея Горинова, арестованного в апреле по ст. 207.3 УК.



«Будучи избранным, Горинов получил полномочия представлять интересы граждан, что он и сделал, участвуя во встрече депутатов и высказывая свое мнение по обсуждаемым там вопросам,— считают авторы жалобы в ООН.— Возникающая правоприменительная практика наглядно демонстрирует, что под термином "недостоверная информация" понимается любая информация, не тождественная официальной позиции российских властей. Таким образом, эти новые законы по существу установили цензуру».



В обращении в ООН юристы отмечают, что им известно о 50 уголовных делах за «дискредитацию армии», возбужденных с 4 марта. Ранее правозащитники сообщали, что по административной статье о «дискредитации» (ст. 20.3.3 КоАП) составлено более 2 тыс. протоколов. По словам юриста «ОВД-Инфо» Дарьи Короленко, от ООН правозащитники ждут не только «внимания к делу Горинова», но и обсуждения нового российского законодательства «на сессии Совета по правам человека ООН, которая начинается 13 июня». «Мы надеемся, что спецдокладчики потребуют от России объяснить практику привлечения граждан к уголовной ответственности по ст. 207.3 УК», — говорит Дарья Короленко.

Сам Горинов недавно написал письмо Илье Яшину, где рассказал о невыносимых условиях содержания в СИЗО «Матросская тишина».

Мой товарищ Алексей Горинов прислал письмо из тюрьмы. Его держат в переполненной камере "Матросской тишины", спит на цементном полу, болеет, лекарств нет. 61-летнего человека мучают за то, что он высказался против войны. Надо помогать, вот что я предлагаю: https://t.co/v7fQNXkgc2 pic.twitter.com/uT5p2cugeC — Илья Яшин (@IlyaYashin) May 27, 2022

Бывшего депутата гордумы Екатеринбурга и Заксобрания Свердловской области Нафика Фамиева оштрафовали на 35 тыс. рублей по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»), рассказали в пресс-службе Чкаловского районного суда. Сам он свою вину не признал.

Как рассказала 66.RU юрист, представляющий интересы Фамиева, Юлия Федотова, экс-депутата судили за высказывания в посте на Facebook, в котором тот рассуждает о вариантах развития событий в Украине. По словам Федотовой, за постами в Facebook, к тому моменту уже заблокированному в России, следили сотрудники полиции, но сами они на суд не пришли. Она объяснила, что фразу, к которой возникли претензии у правоохранительных органов, вырвали из контекста. Всего на Фамиева было составлено три протокола за посты в соцсетях, в которых он выступает с критикой действий правительства. Остальные два протокола рассмотрят позднее.

Апелляционная инстанция в Краснодаре не удовлетворила просьбу защиты отменить решение о продлении ареста бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он останется в СИЗО до конца июля текущего года. По словам команды политика, судье понадобилость не более 8 минут для принятия решения.



Напомним, Андрей Пивоваров был задержан 31 мая 2021 года в Санкт-Петербурге и доставлен в Краснодар, поскольку кубанские следователи возбудили в отношении него уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации, которой была признана «Открытая Россия». Amnesty International летом прошлого года потребовала освободить политика.

Жительницу Свердловской области 6 раз оштрафовали за дискредитацию российской армии. С 1 марта по 5 апреля участковый лейтенант полиции Александр Голубцов регулярно посещал страницу Алёны Смышляевой в «приложении Фейсбук» и составлял протоколы по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. В результате Режевский городской суд оштрафовал её в общей сложности на 260 тысяч рублей. Сейчас женщина в одиночку воспитывает несовершеннолетнего сына.

Команда телеведущего Владимира Соловьёва создала чат-бот в телеграме, через который можно отправить донос на жителей Екатеринбурга и Урала, которые якобы занимаются «антироссийской деятельностью». Судя по информации в телеграм-канале, одним из первым, на кого пожаловались подписчики «УралLive», стал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин. В соцсетях он запустил опрос, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буквой Z на футболке.

Позже Кексин был вынужден покинуть Екатеринбург, а также извинился за свой пост. От работы он был отстранён.

На многодетную мать из Нижегородской области завели дело из-за комментария «Мне стыдно, что я живу с вами в одном городе». 40-летняя Диана Фадеева из города Бор воспитывает пятерых детей. Женщина неоднократно выступала во «ВКонтакте» против «спецоперации», пока на один из её комментариев не наткнулся «эшник». Теперь Диане грозит штраф (или даже арест) за якобы «дискредитацию» армии.

На активиста из Калининградской области завели уголовное дело за посты про Бучу и Мариуполь. Следком вменил Игорю Барышникову статью о фейках про Вооруженные силы РФ (статья 207.3 УК РФ). Как сообщила адвокат активиста, ему инкриминируют много эпизодов — в основном за посты в Facebook про роддом в Мариуполе и Бучу.



Защитница рассказала, что следователи допросили Барышникова в начале мая и обыскали его квартиру. У него изъяли оргтехнику и мобильный телефон. Сейчас активист находится под подпиской о невыезде в Советске.

Псковский городской суд оштрафовал муниципального депутата от «Яблока» Николая Кузьмина на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии». Протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП на Кузьмина составили за репост видео с акцией бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая вбежала в студию во время прямого эфира с плакатом против войны в Украине.



Ранее за репост обращения Марины Овсянниковой оштрафовали главу регионального «Яблока» Льва Шлосберга и его жену Жанну Шлосберг.

В Москве по той же статье задержан муниципальный депутат Геннадий Трунтаев из Тимирязевского района.

Красноярский суд прекратил дело о дискредитации армии. Назаровца Яна Шикина привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП за серию постов об антивоенных протестах. Заявления на него в середине марта написали две местные жительницы.

На журналиста «Новой газеты» Илью Азара составили административный протокол по статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП). Это следует из информации на сайте Хамовнического районного суда Москвы. Как рассказал Азар в своем телеграм-канале, в прокуратуре ему сообщили, что протокол составлен за пост в фейсбуке, но за какой именно — не уточнили. Журналисту по этой статье КоАП грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Кирова отказался рассматривать протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП, который полицейские составили в отношении Чингиза Мустафина за то, что он 2 апреля 2022 в поддержку «распространенного в интернете призыва к всероссийским публичным акциям против войны с Украиной … разместил на рюкзаке ленточку зеленого цвета, которую публично демонстрировал, символизируя протест против войны».

Аналогичным образом суд поступил с протоколом в отношении Полины Мухачёвой, которую полиция решила привлечь к ответственности за то, что она 2 апреля 2022 в поддержку «распространенного в интернете призыва к всероссийским публичным акциям против войны с Украиной … повязала на волосы ленточку зеленого цвета, тем самым публично её демонстрировала, символизируя протест против войны».

Действующего депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева будут судить за дискредитацию военных. Последние два месяца он активно высказывается против действий России в Украине. На него составили два протокола о «дискредитации российской армии», дело уже поступило в Чкаловский районный суд, но дата заседания пока неизвестна.



«Мы живем в такое время, что административный штраф в 30-50 тысяч рублей — это хорошая цена за возможность сказать правду сотням тысяч людей», — рассказал Холодарев It's My City. В одном из таких постов депутат заявлял, что власти очерняют величие победы в Великой Отечественной войне и просил не приглашать его на мероприятия в поддержку президента.

Полицейские составили на чебоксарца Максима Супруна два протокола о дискредитации военных из-за сообщений с информацией про российских солдат в Буче. Эти записи отправили в открытый чат канала «Сердитая Чувашия».



В тот же день следователи провели обыск в доме Супруна и изъяли технику. Активиста обвинили в нарушении уголовной статьи о телефонном терроризме против социальной структуры. Родственница Супруна сообщила, что следователи вызвали его на опрос.



Позже высянилось, что Максим Супрун проходит свидетелем по уголовному делу о телефонном терроризме. В разговоре с «7х7» он предположил, что полицейские забрали технику для доказательства его авторства сообщений в «Сердитой Чувашии».

Неизвестные нарисовали Z и V на машине калужского пастора с антивоенной позицией. Они облили краской автомобиль пастора протестантской церкви Альберта Раткина, который высказался против спецоперации на своем YouTube-канале. Раткин сообщил «7х7», что написал заявление в полицию. В начале марта его данные опубликовали в Telegram-канале «Калужский антифашист» с подписью: «У нас тут жирненькая крыса. Прошу любить и жаловать еще одного нациста». Пастор несколько лет ведет оппозиционную деятельность и просветительский канал для 13 тыс. подписчиков.

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов) по делу о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. Как сообщает пресс-служба суда:

«В связи с объявлением Невзорова в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его экстрадиции на территорию России».

Невзорова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В конце марта СКР возбудил уголовное дело.

Суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова* за по делу о распространении фейков о российской армии.



Ранее журналиста объявили в розыск. В марте против него возбудили уголовное дело за фейки о действиях российской армии



*признан в России иноагентом — Лента.ру (@lentaruofficial) May 6, 2022

Коалиция из 25 международных правозащитных организаций призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет осудить арест и заключение под стражу ведущего российского диссидента Владимира Кара-Мурзы, а также потребовать его немедленного освобождения вместе со всеми другими узниками совести, задержанными в России за высказывания с начала путинской войны в Украине.



11 апреля 2022 года Владимир Кара-Мурза был арестован во дворе своего московского дома. В составленном полицейскими рапорте, говорилось, что Кара-Мурза «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Ему было назначено 15 суток административного ареста по делу о неповиновении полиции. Но уже 22 апреля против него возбудили уголовное дело в соответствии с недавно принятым законом, предусматривающим уголовную ответственность за распространение «фейковых новостей» о российских вооруженных силах.



«Эти обвинения ложны и направлены только на то, чтобы заставить замолчать инакомыслие внутри России. Они отражают страх путинского режима перед правдой», — заявила коалиция правозащитных организаций, в которую входят United Nations Watch и Human Rights Foundation.

Amnesty International признала Владимира Кара-Мурзу узником совести.

Володя Кара-Мурза, дважды выйдя из капканов смерти, проходит сейчас испытание российской тюрьмой. Он это испытание выдержит. Суд – не выдержал. Государство – не выдержало. Арест Владимира Кара-Мурзы – это капитуляция властей перед честным человеком. — Лев Шлосберг (@LevShlosberg) May 18, 2022

Кировский райсуд Санкт-Петербурга поддержал ходатайство следователя Александры Васильевой о заключении Ольги Смирновой под стражу на время следствия по делу о распространении «военных фейков» по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) на странице «ВКонтакте». Судебное заседание по ходатайству следователя частично прошло в закрытом режиме и закончилось далеко за полночь.

Калининский районный суд отправил в СИЗО до конца июня 28-летнюю петербурженку по уголовному делу о военном фейке (п."д" ч.2 ст.207.3 УК ). Сотрудники Следственного комитета обвиняют её в размещении ВКонтакте видеозаписи, содержание которой противоречит постам на сайте Минобороны России. Следователь считает, что Петрова планирует «продолжать заниматься преступной деятельностью», что якобы следует из протокола ее допроса в качестве свидетеля. Её арест стал четвертым в Петербурге по новой статье о фейках про армию.

Уральский правозащитник Сергей Зыков, на которого в апреле составили протокол о дискредитации вооруженных сил, выехал из страны. Правозащитник рассказал, что решил уехать после того, как его позвали к старшему следователю Верх-Исетского района г. Екатеринбурга для доследственной проверки по некоему уголовному делу. Дело пока не возбудили, а проверка была связана с «текстами» юриста, объяснили ему в полиции.

Экс-фотографа штаба Навального в Архангельске Руслана Ахметшина этапировали в СИЗО-1 Архангельска. Об этом «Соте» стало известно от адвокатов. Мера пресечения в виде ареста избрана Ахметшину до 18 июня.



Руслан Ахметшин был задержан 9 мая в аэропорту «Домодедово» при попытке улететь в Ереван. 10 мая его увезли в Архангельск и арестовали по делу о «реабилитации нацизма» из-за комментариев про «Бессмертный полк». Также фотограф проходит свидетелем по делу об «экстремистских организациях Навального».

Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина уехала из России после замены ей условного срока по «санитарному делу» на реальный. По данным издания The New York Times, чтобы выйти из дома и избежать слежки, Алехиной пришлось переодеться в костюм курьера службы доставки Delivery Club и оставить телефон в квартире. После этого активистку отвезли в Беларусь — к литовской границе.

“It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism — at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police. https://t.co/FCT7dNyhf0 pic.twitter.com/cAJdzyjfEj — The New York Times (@nytimes) May 10, 2022

Нижегородский бизнесмен и пастафарианец Михаил Иосилевич попытался покинуть Россию и улететь в Израиль, но был задержан в аэропорту Москвы. В конце мая текущего года Советский райсуд города приговорил к одному году и восьми месяцам в колонии-поселении. Его признали виновным по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Вискария признали нежелательным соучастником // Нижегородский предприниматель Михаил Иосилевич осужден за участие в «Открытой России»https://t.co/KDk2dTE0wp — Коммерсантъ (@kommersant) May 28, 2022

МВД объявило в розыск журналиста и участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» 50-летнего Ровшана Аскерова. В базе ведомства говорится, что он разыскивается по уголовной статье. В апреле за пост в Facebook про маршала Жукова на него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Максимальное наказание поней — пять лет лишения свободы. Сам журналист говорил, что находится не в России. Позже суд в Москве заочно арестовал Аскерова.

Breakfast Show https://t.co/7SpC28hIBU с @t_felg

С @IlyaYashin за час до суда по его делу

С Ровшаном Аскеровым - о заочном аресте

С Кирой Ярмыш о приговоре по делу Навального

С Юрием Федоровым о сбитом генерале ВВС

С Константином Сониным - об отказе России от Болонской системы — Plushev (@plushev) May 25, 2022

Петербургского активиста Бориса Романова отправили в СИЗО по делу о фейках про армию. Поводом стала размещенная во «ВКонтакте» видеозапись заседания совета депутатов муниципального округа «Светлановское», которую Романов опубликовал в группе «Соседи Светлановского».

Какое именно видео — не уточняется. Однако в деле в качестве свидетеля числится глава округа Янина Евстафьева — «Соседи Светлановского» называют ее той, «благодаря показаниям» которой Романова отправили в СИЗО. Недавно Борис Романов был переведен из СИЗО Горелово в Кресты. Он будет находиться под стражей до 5 июня. Ему вменяют ст.207.3 УК РФ, наказание по которой предусматривает лишение свободы до трёх лет.

Тушинский суд Москвы в среду оштрафовал депутата Красносельского района столицы Илью Яшина на 90 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Его признали виновным сразу в трех правонарушениях, совершенных посредством публикаций в соцсетях. Оппозиционер свою вину не признал, а его адвокат заявила, что сама норма о дискредитации армии противоречит Конституции, запрещающей ограничение свободы слова, и попросила суд проверить ее в Конституционном суде (КС). Но судья в ходатайстве отказал, посоветовав Яшину самостоятельно обратиться в эту инстанцию.

Первый штраф вынесен за публикацию фотографии протестов 1969 года против войны во Вьетнаме. Пост с этим снимком Яшин опубликовал в своем Telegram.

Илью Яшина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии — SOTA.



Суд посчитал дискредитацией армии РФ фото с протестов против войны во Вьетнаме, на которой девушка держит плакат «Воевать за мир — это как трахаться за девственность». pic.twitter.com/7ZuUdgSOsg — Вот Так (@vottak_tv) May 25, 2022

На фото снята девушка с плакатом, на котором написано: «Бомбить за мир — это все равно, что трахаться за девственность». В подписи к посту Яшин написал, что «50 лет прошло, а лозунги все еще актуальны».



Второй штраф назначили из-за стрима, который Яшин провел в ютьюбе 31 марта. Политик рассказал, что полиция обнаружила в стриме «признаки дискредитации вооруженных сил России», при этом не привела ни одной его цитаты, которые бы это доказывали.



Всего на Яшина было составлено четыре протокола о «дискредитации» российской армии. «Все, что есть в материалах — это фото американских хиппи 50-летней давности, цитаты академика Сахарова против войны в Афганистане и мои личные данные. Все! Никаких доказательств, никаких экспертиз, никаких обоснований», — написал Яшин в Telegram.

Уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ возбуждено в отношении 43-летнего жителя Курганской области за размещение в соцсетях материалов с призывами к насилию в отношении сотрудников администрации Президента РФ, других представителей власти и правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Мужчина, по словам силового ведомства, «размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеозаписи с призывами к осуществлению насильственных действий, создающих опасность гибели либо наступления иных тяжких последствий в отношении сотрудников Администрации президента Российской Федерации и других представителей государственной власти, а также сотрудников правоохранительных органов как социальной группы».

В Твери силовики нагрянули с обысками к гражданским активистам Ивене Соболевой, Алене Лакомкиной и Веронике Семакиной. по его информации, обыски прошли в рамках уголовного дела о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Эта статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Позже Лакомкина рассказала «Соте» детали обыска в ее квартире. Во время него Лакомкину расспрашивали об экс-сотрудниках штаба Навального в Твери, у нее изъяли всю технику. Лакомкина заявила, что не поедет на допрос без адвоката, и ее отпустили в статусе свидетеля по делу о «фейках о вооруженных силах РФ». Предположительно, из-за телеграм-канала «Закрой за мной Тверь», причастности к которому Лакомкина не имеет.



Согласно копии постановления на обыск в квартире активистки Алены Лакомкиной, причиной обыска является поиск администраторов телеграм-канала «Закрой за мной Тверь». По данным следствия, ими являются Фетисовы Кирилл и Елена. Лакомкина, по мнению следователя, может располагать информацией о них. Ссылки на конкретные посты, которые, по данным силовых структур, являются фейками о вооруженных силах РФ, в документе не указаны.

Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на 15 суток активиста Владислава Никитенко по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). Поводом стала аудиозапись заседания суда, которую Никитенко опубликовал на YouTube еще в 2016 году под заголовком "160414 25 Удаление Никитенко". В качестве фона он выбрал архивную фотографию заседания Народной судебной палаты в нацистской Германии под председательством Роланда Фрайслера. Эта фотография содержала нацистскую символику. Никитенко утверждал, что видеоролик проверяли в 2017 году сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю (где проходило то судебное заседание) и не нашли признаков правонарушения, однако Благовещенский суд не принял во внимание его аргумент.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ее организация будет добиваться привлечения к ответственности дизайнера Артемия Лебедева за публикацию о Великой Отечественной войне в День Победы. Он написал пост, в котором рассказал, что в 1939 году Германия и СССР напали на Польшу, а затем СССР напал на Финляндию. «Очень сложно понять, откуда берутся такого рода искажения истории», – заявила Мизулина.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" (ПП), руководствуясь международными критериями, признал политзаключённым 43-летнего блогера из города Сафоново (Смоленская область, 40 тысяч жителей) Алексея Червякова. В ноябре 2021 года основатель паблика "Сафоновские ведомости" Червяков прокомментировал во "ВКонтакте" новость о нанесении на стену смоленской школы №22 портрета ветерана Великой Отечественной войны В. Якунина. Алексей поставил под сомнение целесообразность нанесения граффити, заявив, что выступает против изображения военных в учебных заведениях и насаждения культа войны в школах. В декабре 2021 года Червякова задержали сотрудники ФСБ. СКР возбудил против него уголовное дело по статье об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Впоследствии стало известно, что блогеру вменили и другие эпизоды, подпадающие под ту же статью. Червякову грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

❗️Мы считаем политзаключённым смоленского блогера Алексея Червякова



Против него возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма из-за комментариев в интернете против нанесения граффити с портретом ветеранаhttps://t.co/RkxG0trBkg pic.twitter.com/n1cr0n0MAe — Поддержка политзеков. Мемориал (@pzk_memorial) May 12, 2022

Полицейские провели обыск в квартире иркутского правозащитника и руководителя портала «Усть-Кут 24» Алексея Тупицина. Его самого увезли на допрос по одному из уголовных дел в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В квартире у Алексея Тупицина изъяли телефон, ноутбук, карты памяти и прочие носители информации. Обыск проходил с участием спецназа. Ранее Генпрокуратура заблокировал портал Тупицына «Усть-Кут 24» из-за публикаций о так называемой "спецоперации".

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали руководителя проекта «Поисковик фальсификаций» Олега Аникина. Перед этим они провели осмотр жилища активиста и изъяли технику. После допроса в региональном управлении ФСБ его выпустили. При задержании силовики не дали задержанному связаться с его адвокатом. Проект Аникина на основании статистики по большим данным ищет следы фальсификации выборов.

Ранее суд назначил активисту 40 часов обязательных работ по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Полицейские решили, что он призывал участвовать в акциях против спецоперации 6 марта в Telegram-канале «Удмуртия против коррупции».

Бизнесмена из Чебоксар оштрафовали за комментарий «Миру мир!» в ютубе. Суд решил, что этот пацифистский лозунг тоже «дискредитирует» российскую армию. Комментарий Лев Можейко оставил под антивоенным видео местного блогера Алексея Лапшина. Сумма штрафа - 30 тысяч рублей.

Воронежского блогера оштрафовали за чужой антивоенный плакат. Суд назначил Фёдору Орлову 30 тыс. руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Блогер выложил видео на YouTube, на котором стоит рядом с активистом Дмитрием Воробьевским. В руках у общественника — антивоенный плакат. Ранее Орлову назначили восемь суток ареста по статье о хулиганстве за то, что он собирался провести прямой эфир и узнать мнение воронежцев о военных действиях в Украине. В День Победы его задержали по делу о телефонном терроризме в качестве свидетеля.

Но репрессии против тех, кто сомневается в правильности действий власти происходят не только со стороны государства, а ещё и на "низовом" уровне. Так, РАНХиГС вынудила уволиться преподавателя философии из-за поста о «позорной и подлой *****» Дениса Грекова. На него донесла коллега Наталия Таньшика, ужаснувшись, что он может говорить такое и в аудитории. В итоге его вызвали в деканат и «предложили» написать заявление.

28-летняя жительница Петербурга Виктория Петрова стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном распространении «фейков» о российской армии. По этой статье лишь за один пост ей грозит до 10 лет лишения свободы». Правоохранители задержали девушку в начале мая из-за 9 видео во «ВКонтакте», которые противоречили «официальной информации Минобороны». Суд отправил девушку в СИЗО до 30 июня. Содружество «Мягкая сила» добивается освобождения Виктории Петровой. Активистки запустили петицию в её защиту и просят всех неравнодушных присоединиться к кампании в защиту 28-летней жительницы Санкт-Петербурга.

Обычная молодая девушка, петербурженка Вика Петрова, сейчас в СИЗО по делу о «фейках». Она не активистка, дело завели за пост на странице с 250 друзьями. Таким «обычным» сложнее всего. И в этом их особый героизм.



Можно написать и поддержать, информация во второй картинке pic.twitter.com/rQSMO9dTGV — Настя Кадетова (@kadetovaa_) May 13, 2022

Дело о «дискредитации» Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) возбудили в отношении генерального продюсера независимого «ТВК Красноярск» Вадима Вострова. Полицейские написали на него «докладные» из-за цитаты из статьи журналиста Шуры Буртина. «Вежливо пригласили прийти в полицию, дать объяснения по возбужденному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Выяснилось, что дискредитация произошла 24 апреля „посредством размещения в сети интернет, а именно, в телеграмм канале“, цитаты из статьи журналиста Шуры Буртина „Войти во мрак и нащупать в нём людей“. Кстати, отличная статья, если пропустили — почитайте», — написал в своем телеграм-канале Востров.

Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда Москвы о продлении экс-координатору штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена) ареста до 9 июля. Судья Наталия Дударь отказала в изменении меры пресечения. Об этом сообщил муж госпожи Чанышевой Алмаз Гатин. Личное поручительство за Лилию Чанышеву в суд передал главный редактор «Новой газеты», Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

В ноябре 2021 года Кировский райсуд Уфы арестовал активистку на два месяца по обвинению в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), после апелляции в Верховном суде Башкирии, который оставил решение без изменения, ее этапировали в СИЗО 6 Москвы. Срок ареста продляли уже дважды. За время ареста госпоже Чанышевой ни разу не разрешили свидание с мужем или родственниками.

Московский городской суд оставил под арестом до 9 июля 2022 года экс-координатора уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву. "Штабы Навального" были признаны в РФ "экстремистской организацией", их деятельность запрещенаhttps://t.co/UWtb43cJwg pic.twitter.com/8eNWVBYsjL — Activatica (@Activatica) May 16, 2022

Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор Никите Уварову, фигуранту дела «канских подростков» (или — дело «о взрыве в Майнкрафт»).

Прокурор в апелляции просил наказание увеличить до 9 лет лишения свободы. Суд первой инстанции признал его виновным в прохождении обучения террористической деятельности, когда ему было 14 лет, и назначил 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Дела в отношении двух соучастников Уварова были прекращены со ссылкой на примечание к статье. Уваров вину не признает.

Лев Владов, известный как «Челябинский урбанист», из-за поста о «спецоперации», стал объектом пристального внимания сотрудников Центра «Э» после того, как на него пожаловалась подписчица. Позже «ВКонтакте» заблокировал его пост, размещённый в апреле, а хостер на днях удалил его сайт, получив уведомление от Роскомнадзора.

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление по уголовному делу в отношении Александра Звоненко, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.354.1 УК РФ.

В мае 2020 года мужчина разместил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фамилию, имя и фотографию военного преступника Андрея Власова в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Суд уголовное дело в отношении Звоненко прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Псковский суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении учительницы математики. Полиция вменяла Любови Жильцовой ст.20.3.3 КоАП из-за фото у школьной доски с плакатом «Нет войне». Жильцова поясняла полицейским, что «выражала свое отношение к войне как к явлению». В суде она также не признала вину в намерении дискредитировать Вооруженные силы России. Суд прислушался к доводам защитника, адвоката Владимира Данилова, и после допроса полицейских прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.

В Архангельске избрали меру пресечения для фотографа Руслана Ахметшина — его отправили в СИЗО, сообщает член «Яблока» Алексей Кузнецов. Его подозревают в реабилитации нацизма за комментарии во «ВКонтакте». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как уточняет SOTA, мужчина критически высказался про «Бессмертный полк».

Бывшего фотографа архангельского штаба Навального Руслана Ахметшина отправили в СИЗО. Его обвиняют в реабилитации нацизма из-за публикации, где он утверждал, что празднование 9 мая «не день скорби, а маскарад во главе с хайпующими чинушами»https://t.co/fXV8T00WZv — ОВД-Инфо (@OvdInfo) May 10, 2022

На пенсионера из Новоуральска Виктора Казакова составили протокол по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ. Поводом стала его запись в блоге, где он рассуждал о происходящем между Россией и Украиной. Инициатором составления протокола выступило местное УФСБ, которое провело лингвистическую экспертизу и направило материал прокурору Новоуральска. Ранее Казакова уже наказывали по статье 20.3.3 КоАП и назначили штраф 40 тысяч рублей.

Правозащитник, руководитель независимого издания «Усть-Кут 24» Алексей Тупицын уехал из России. Перед этим у него дома и в редакции прошли обыски, затем Алексея отвезли на допрос в Следственный комитет. Сейчас Алексей находится в Литве. Он говорит, что обыски и допросы связаны с уголовным делом по работе команды Навального (внесён в списки экстремистов), попытками признать экстремистской организацией АНО «Центр Гражданского Содействия». Тупицын — учредитель этой некоммерческой организации, а она владеет ресурсом «Усть-Кут 24».

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева, обвиняемого в распространении «фейков» о российской армии. Вторым обвиняемым по этому делу стал журналист Майкл Наки. МВД обоих объявило в розыск.

На основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки возбудили уголовные дела о «фейках» про российскую армию. Левиев заочно арестован.



Журналисты объявлены в розыск, однако они успели выехать из России. pic.twitter.com/EqxjeIFxmO — Robert B (@RobertBik) May 18, 2022

Сыктывкарцу огласили приговор по делу о призывах к экстремизму за комментарии в ВК Сергея Башорина признали виновным по статье 280 УК РФ и назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с запретом администрировать интернет-ресурсы на год. Уголовное дело в отношении него возбудили после десяти эмоциональных комментариев к новостям 2019-2020 годов. Следствие посчитало их публичными «призывами к осуществлению экстремистской деятельности» в отношении: государственных служащих Российской Федерации, государственных гражданских служащих, служащих федеральных органов исполнительной власти, членов всероссийской политической партии «Единая Россия», сотрудников полиции, сотрудников росгвардии, работников прокуратуры, работников органов опеки.

Повторное дело по статье о «дискредитации ВС РФ» завели на жителя Амурской области. Сообщается, что это первый случай в России. В марте мужчину уже оштрафовали на 45 тысяч по аналогичному обвинению. Теперь суд возбудил уже уголовное дело, ему грозит до трёх лет заключения. «С 1 апреля по 6 мая 2022 года подозреваемый в своём аккаунте в социальной сети разместил более 10 информационных постов, содержащих информацию, дискредитирующую Вооружённые силы Российской Федерации, что образует состав уголовно наказуемого деяния», — сказали в МВД. По данным местных СМИ, обвинения выдвинули в адрес правозащитника и блогера Владислава Никитенко.

Клеветники России. День 89



-На журналиста Владимира Ефимова завели дело по ст.280.3

-Олег Кашинцев объявлен в розыск

-Владислав Никитенко отправлен под домашний арест

-На жителя Симферополя завели дело о призывах к экстремизму



Подробнее: https://t.co/vBiDwJF1Uw pic.twitter.com/znNFWGqXgX — Поддержка политзеков. Мемориал (@pzk_memorial) May 23, 2022

Сумму для оплаты штрафа для беременной учительницы английского из Бурятии собрали менее чем за сутки. Ранее издание «Люди Байкала» писало о беременной учительнице, которую осудили по статье о дискредитации российской армии. На уроке английского в разговоре с детьми учительница говорила, что любая «спецоперация» — это плохо, а также другие гуманистические фразы.



Одна из учениц записала разговор учительницы, а мать ученицы отнесла его в полицию. По словам самой учительницы, в деле было смонтированное аудио на 8 минут, при этом, по ее словам, многие фразы были вырваны из контекста.



Суд оштрафовал женщину на 40 тысяч рублей. В итоге сумму собрали очень быстро, денег перечислили больше необходимого, а один мужчина перевел сразу всю необходимую сумму в 40 тысяч рублей.

У родных экс-сотрудников или бывших волонтеров штаба Навального в разных городах Сибири прошли обыски. В ходе следственных действий полицейские Новосибирска и Красноярска выбивали окна и изымали вещи даже у лежачих инвалидов.



18 мая в Красноярске сотрудники Следственного комитета выломали окна в квартире экс-сотрудницы местного штаба Навального Натальи Петеримовой.



Через два дня, 20 мая, обыски прошли у близких еще двоих экс-навальнистов из Новосибирска – у тещи и брата независимого депутата горсовета и экс-координатора местного штаба Навального Сергея Бойко и у родителей волонтера штаба Полины Голобоковой. Они еще в прошлом году уехали из России.



Кроме того, с обыском пришли в дома двух не уехавших активистов – в квартиру независимого депутата горсовета Антона Картавина и экс-сотрудницы новосибирского штаба Навального и помощницы депутата Бойко Елены Носковец. По словам коллеги Бойко и Картавина независимого депутата Хельги Пироговой, во всех случаях речь идет об обвинении по статье об участии в работе экстремистского сообщества за «связи с проектом Фонд по борьбе с коррупцией Навального».

Вскоре Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Любовь Соболь, юриста Вячеслава Гимади, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества. Любовь Соболь также фигурирует в деле о мошенничестве.

Басманный суд Москвы заочно арестовал ближайших сторонников Навального: Любовь Соболь, Вячеслава Гимади, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Все они давно покинули РФ и объявлены Россией в международный розыскhttps://t.co/7aXWleYakZ — DW на русском (@dw_russian) May 19, 2022

Третьеклассник из Звенигорода написал в школьном чате «Слава Україні» и попал в полицию. Его сдал отец одноклассника. Мужчина узнал об «антироссийских» настроениях в школьном чате от сына: 16 мая мальчик показал папе странные сообщения, которые написал его одноклассник Дима. Школьник опубликовал несколько самых известных украинских лозунгов. Взрослый мужчина решил действовать как «сознательный гражданин» — он наделал скринов и набрал в полицию. Диму с мамой пригласили в отдел по делам несовершеннолетних. Там мальчик рассказал, что всего лишь хотел потроллить одноклассников и ничего серьёзного в свои сообщения не вкладывал. Сотрудники ОДН поговорили со школьником о вреде такого троллинга и отпустили.

Ярославского экс-полицейского заочно арестовали по уголовному делу о фейках про российскую армию. Олег Кашинцев сообщил в соцсетях, что Следком РФ завел на него дело еще 9 марта из-за антивоенных публикаций. Активист рассказал, что это не изменит его отношения к спецоперации в Украине. Бывший майор полиции эмигрировал из России в конце февраля из-за преследования сотрудниками МВД и ФСБ. По его словам, на него обещали завести дело по экстремистским статьям, за активистом постоянно велись слежки.

Суд в Великом Новгороде оштрафовал ветерана Вооруженных сил России и руководителя городского отделения партии «Яблока» Виктора Шалякина за «дискредитацию» российских военных из-за антивоенного ролика.



На видео Шалякин высказался против войны как таковой (а не «спецоперации»), рассказав также о своей службе в советское время и Афганской войне.

Сотрудники Красноярского УФСБ вновь поделились с прокуратурой материалами оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката Николая Мунского, сообщают «Сетевые свободы». На этот раз речь шла о записи в Instagram от 10 июня 2021 года, в которой он оценивал решение суда о признании экстремистскими и ликвидации структур Алексея Навального.



По заданию ФСБ эксперты Алла Кипчатова и Михаил Шибаев исследовав текст усмотрели признаки возбуждения вражды к лицам, «объединенным по признаку ведения профессиональной деятельности в органах государственной власти».



Сотрудники ФСБ продолжают передавать в прокуратуру свои «консервы» - материалы, зафиксированные еще зимой. Ранее адвокат уже отбыл 10 суток административного ареста по ст.20.3 КоАП за публикацию запрещенной символики. Предыдущее дело также было инициировано ФСБ по материалам, зафиксированным в январе.



Центральный районный суд Красноярска признал Мунского виновным в экстремизме и назначил 80 часов обязательных работ по ст. 20.3.1 КоАП.

В Ульяновске оштрафовали школьника, который сравнил Z и V c символикой нацистской Германии. Свой комментарий он оставил в Instagram паблика life73.ru. На заседании суда школьник признал вину и сказал, что не знает, зачем так написал.



Железнодорожный районный суд города указал, что Минобороны разъясняло значение символов Z и V на технике, которая участвует в «спецоперации» в Украине. «Z означает слова "За Победу" и "Задача будет выполнена", V означает "Сила в правде"», — процитировали ведомство в постановлении.



На школьника был наложен штраф в 15 тысяч рублей.

В Дагестане во время школьной линейки, посвященной последнему звонку, выпускница выступила против «спецоперации» в Украине. Видео быстро разошлось по соцсетям. Вскоре в сети появилось ещё одно видео, на котором девочка, а также её мать приносят извинения. По данным СМИ, в ситуацию вмешался даже глава Дагестана Сергей Меликов.

В телеграм-канале «Дагестанские иZвестия» опубликовали видео с извинениями выпускницы из Избербаша, которая на последнем звонке выступила против войны в Украинеhttps://t.co/KUqeFg3An4 pic.twitter.com/xO0AL2fcs8 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) May 22, 2022

Профсоюзного лидера Кирилла Украинцева оставили в СИЗО. Мосгорсуд традиционно не стал ничего менять в решении районного. «Ну а районные суды судят не по закону, а по политическому заказу, – пишет экс-муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина. – Репрессивная машина бьет по самым активным людям, которые защищают своих сограждан. Кирилла обвиняют по самой политической статье 212.1 - статье о митингах, по которой мне дали условный срок».

По версии следствия, Украинцев призывал курьеров и таксистов выходить на протесты против нарушения трудовых прав. Согласно базе московских судов, Украинцева шесть раз привлекали по статье о нарушении правил проведения митингов, причем три решения вступили в силу осенью 2021 года. Два из них касались акций курьеров, а третье – поста с призывом прийти на суд над аспирантом МГУ Азатом Мифтаховым.

Ульяновский областной суд прекратил дело против Н. Самсонова, обвинявшегося по ч. 3 ст. 354.1 УК (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России), в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, в начале мая 2020 года Самсонов подал заявки на размещение фотографии танкового экипажа дивизии СС «Мертвая голова» на фоне немецкого танка для демонстрации в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк». Сотрудники прокуратуры сочли, что этим действием он «продемонстрировал пренебрежительное отношение к дню воинской славы России – 9 мая, приравняв в одном виртуальном строю «Бессмертного полка» представителей немецко-фашистских войск к ветеранам Великой Отечественной войны».

Верховный суд Татарстана признал законным постановление городского суда Набережных Челнов, который ранее согласовал обыск у школьного учителя Раушана Валиуллина. В конце апреля у него прошёл обыск в рамках возбужденного 4 апреля уголовного дела по части 3 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти»).



Согласно материалам дела, поводом к возбуждению уголовного дела послужили сообщения о минировании двух набережночелнинских банков: «Автоградбанка» и «Камкомбанка». По версии следствия, неизвестный 1 апреля по электронной почте распространил «заведомо ложные сведения» о минировании банков, «то есть о готовящихся взрывах и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти». Отметим, что сообщения о минировании не подтвердились.

Верховный суд Татарстана признал законным обыск у школьного учителя из Набережных Челновhttps://t.co/MqmHYCRKyW — Idel.Реалии (@Idel_Realii) May 31, 2022

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках про российскую армию и о реабилитации нацизма в отношении 23-летнего жителя Тюмени. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.



По версии следствия, в апреле текущего года житель Тюмени опубликовал якобы фейковые материалы про армию России. Какие именно это были публикации ведомство не уточняет. Следственный комитет также сообщает, что в мае тот же житель Тюмени разместил фото «нацистского преступника» на сайте «Бессмертного полка». Ведомство утверждает, что обвиняемый признал вину. Суд отправил жителя Тюмени под стражу.



Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что обвиняемым по уголовному делу является 23-летний программист Эдуард Щербаков.

Горсуд Петропавловска-Камчатского назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий лидеру камчатского отделения «Яблока» Владимиру Ефимову. Он подозревается в дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК, до трех лет лишения свободы) за публикацию двух постов в соцсетях. Господин Ефимов — первый политик, привлеченный по этой статье (всего возбуждено четыре дела).

Из СИЗО №5 Санкт-Петербурга в Барнаул этапировали журналистку RusNews Марию Пономаренко, обвиняемую по статье «дискредитация Вооруженных сил России». Мария Пономаренко приехала в Петербург 25 апреля из Барнаула в длительную командировку – освещать протестную активность. Ее задержали у отеля, в котором она жила. На нее завели уголовное дело по части 2 статьи 207.3.

По версии следствия, Мария Пономаренко опубликовала в телеграм-канале «Цензуры нет» пост, где говорилось о людях, которые укрывались в театре в украинском Мариуполе и погибли от удара российских бомб. Пономаренко грозит до 10 лет лишения свободы. В материалах дела не указан IP-адрес человека, сделавшего эти записи в соцсети. «Причастность Марии к публикациям доказывается справкой, написанной полицейским», – пишет издание Sota. 27 апреля Марию Пономаренко суд в Петербурге отправил в СИЗО на два месяца по уголовному делу о «фейках» о российской армии. У Пономаренко есть двое несовершеннолетних детей, которых она полностью обеспечивает.

В сентябре 2020 года Мария Пономаренко из-за TikTok-видео со словами «8 августа идём кормить голубей. Гули проголодались» была оштрафована по «митинговой» статье (20.2.2 КоАП РФ) на 10 тысяч рублей.

Журналистка Мария Пономаренко - обвиняемая по уголовному делу о "фейках" об армии. Ее арестовали. Она сидит в камере на 18 человек, где ей нельзя лежать днем - только ходить и сидеть. Север.Реалии спросили Пономаренко, что с ней сейчас происходитhttps://t.co/7F2PVaaS7E — Север.Реалии (@severrealii) May 21, 2022

Завершено расследование уголовного дела 27-летнего жителя Челябинской области, обвиняемого в реабилитации нацизма по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Материалы направили на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК России. По версии следствия, южноуралец разместил в интернет-сообществе сведения, направленные на отрицание Холокоста, факт которого установлен приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД региона, которые занимались оперативным сопровождением дела.

Суд заочно арестовал основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую по делу о «фейках» про армию. Блогерша сейчас живет во Франции, после возбуждения уголовного дела она передала «Собаку.ru» в собственность сотрудников.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 200 тысяч рублей правозащитницу и журналистку Елену Шукаеву. Ее признали виновной по пяти протоколам о «дискредитации» российской армии — по каждому 40 тысяч штрафа. Поводом для штрафов стали антивоенные посты в Facebook. По словам правозащитницы, суд не установил, что страницы с высказываниями принадлежат именно ей. Шукаева не согласна с решениями суда и будет обжаловать их. Если их оставят в силе, правозащитница планирует собирать деньги краудфандингом.

Глухонемого беженца из Мариуполя оштрафовали за картинку в Viber. «Конечно же, она „дискредитировала“ армию РФ», – отмечает Telegram-канал ЧТД. Мужчина выложил в общий чат для беженцев картинку, на которой женщина в украинском национальном костюме бьет российского солдата. На суде украинец общался с помощью сурдопереводчика, признал вину и сообщил, что опубликовал сообщение, не подумав.

В Москве прекратили уголовное дело о танцах в нижнем белье около мечети — подсудимые извинились перед мусульманами, сообщают «Сетевые Свободы». Семь подсудимых признали, что поступили глупо, но не имели умысла оскорбить ислам. Мусульмане, проходящие по делу потерпевшими, обещали простить подсудимых. Прокурор категорически возражал против примирения, но дело все-таки прекратили.



Уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.1 статьи 148 УК РФ) было возбуждено в январе этого года из-за фотографий девушки в нижнем белье на фоне Московской Соборной мечети. Подсудимыми по делу проходили модель, операторы и организаторы съемки — всего семь человек.



В ходе следствия СК провел шесть обысков с изъятием техники, психолого-лингвистическую и религиоведческую экспертизы и составил шесть томов уголовного дела со скриншотами переписок в WhatsApp.

Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о проявлении неуважения к власти. Поводом стал его комментарий про министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это уже четвертый штраф бывшего мэра Екатеринбурга с начала года. В апреле его трижды оштрафовали за «дискредитацию армии». Во всех случаях политика судили за высказывания в соцсетях. Общая сумма его штрафов достигла 235 тысяч рублей.

Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к Лавровуhttps://t.co/yCLMwNBQZr pic.twitter.com/fKGy5ALZjM — РИА Новости (@rianru) May 25, 2022

Депутата из Архангельской области обвинили в дискредитации военных из-за постов с критикой российских властей. Суд оштрафовал Анатолия Арсеева на 30 тыс. руб. Депутат из Котласа сообщил, что писал не про военных, а про руководство России. Арсеев рассказал, что суд учитывал комментарии, которые он оставил еще до того, как появилась статья за дискредитацию Вооруженных сил России. По его словам, другие сообщения он старался писать с соблюдением нового законодательства.

Бывший муниципальный депутат района «Печатники» Москвы Максим Мотин сообщил в Facebook, что силовики завели против него два уголовных дела «за дискредитацию власти». Силовики пришли с обыском в квартиру, которая, по словам Мотина, уже три года ему не принадлежит. Сам экс-депутат сейчас живет в Украине. Подробности дел пока не известны.

Казанский университет уволил 68-летнего профессора за то, что он назвал «спецоперацию» в Украине «преступной». Формально КФУ просто не захотел продлевать контракт с доктором физико-математических наук Наилем Фаткуллиным. Поводом стало его открытое антивоенное письмо, которое он опубликовал на Research Gate. В нём профессор назвал путинизм «неокрепостничеством, которое приведёт Россию к национальной катастрофе».

Судья Ленинского райсуда Геннадий Афонин назначил доценту Ивановской медакадемии Ольге Назаренко штраф 40 000 рублей по ч. 1 ст. 20.3.3., - сообщает известный ивановский адвокат Оскар Черджиев. Преподавателя признали виновной в дискредитации использования ВС РФ за цитирование украинской поэтессы Лины Костенко. К участию в деле по ходатайству адвоката привлекли переводчицу с украинского, которая помогала переводить с помощью интернета. В удовлетворении ходатайства о назначении лингвистической экспертизы судья отказал, заявив, что ему и так все ясно. Назаренко намерена обжаловать постановление.

«ВКонтакте» заблокировал страницу смоленского активиста из-за антивоенной позиции. Блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры. Дмитрий Магеря периодически выкладывал посты против спецоперации в Украине. На своей странице блогер в основном критикует деятельность администрации Смоленска, местных депутатов и губернатора.

Красноярский краевой суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении журналистки НГС24 Марии Антюшевой. Ранее ей был назначен штраф в 30 тысяч рублей за антивоенные посты в Instagram и ВКонтакте.

Суд в Забайкалье оштрафовал администратора телеграм-чата «Я живу в руинах» на 1 млн рублей по делу о «фейках» про ВС РФ. Ранее в телеграм-канале «Жизнь мента» появилось видео, на котором мужчина «признается, что поступал неправильно», выкладывая недостоверную информацию о действиях российской армии.

Жительница Челябинска Диана Нефёдова проходит подозреваемой по статье о военных «фейках» (207.3 УК РФ). В ее квартире прошли обыски с изъятием техники, а саму девушку допросили. Согласно материалам дела, 4-5 апреля Диана разместила на своей странице Вконтакте пять постов об убийствах мирных жителей в Буче. Среди постов были репост «Медузы» и выдержка из статьи «Медиазоны» с позицией Минобороны РФ о том, что произошедшее в Буче — провокация и постановка. На страничку Дианы на тот момент было подписано 32 человека. Сейчас девушка под подпиской о невыезде.

Политик Андрей Пивоваров уже год содержится в краснодарском СИЗО по делу о руководстве «нежелательной организацией», коей власти считают «Открытую Россию». В качестве доказательств представляют посты на его публичной странице в Facebook. Сейчас процесс всё ещё идёт, политику грозит до 6-ти лет заключения. Друзья Пивоварова выпустили видео о том, какие испытания он прошёл за это время.

На экоактивиста из Коми составили протокол за обращение к Путину. 26 февраля организация «Комитет спасения Печоры» опубликовала во «ВКонтакте» обращение к президенту. Она потребовала прекратить спецоперацию в Украине. Под постом подписался председатель «Комитета» Иван Иванов. 30 мая полицейские составили на него протокол за распространение фейка в интернете по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Пост, «подрывающий авторитет государства», обнаружил Центр по противодействию экстремизму в Сыктывкаре.

Роскомнадзор намерен составить протокол в отношении политолога Екатерины Шульман из‑за отсутствия в ее социальных сетях маркировки «иноагент». В РКН подчеркнули, что за такое нарушение грозит штраф в размере 10 тыс. рублей по части первой статьи 19.34.1 КоАП России.



В мае политолог обратилась в Замоскворецкий районный суд Москвы с иском в адрес Министерства юстиции из‑за признания ее иноагентом. Ее адвокат намерен доказать, что Шульман не занималась политической деятельностью и не получала иностранного финансирования. Судебное заседание намечено на середину июня.

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Как и в прошлом месяце, можно воочию наблюдать, что государство уже не устраивает преследование россиян за одни только резкие, порой радикальные высказывания. Власти болезненно воспринимают теперь любую критику своих действий, но в особенности — связанных с армией, со «спецоперацией». Наказание может обрушиться за абсолютно любое высказывание, всего пару месяцев назад считавшееся нейтральным. Военная цензура, как видим, подхватила здесь сомнительную пальму первенства, и нет никаких предпосылок для того, чтоб этот процесс как-то пошёл на спад. Наоборот, штрафы и аресты за «дискредитацию армии» только растут.