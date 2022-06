«Дискредитация армии» прочно зацементировалась в репрессивном законодательстве

Май 2022 года продемонстрировал, насколько быстро правоохранительные органы способны воплощать в жизнь ранее казавшиеся немыслимыми цензурные законы, что показывает большое количество дел, заведённых по статье о «дискредитации вооружённых сил России».

С момента вступления силу этого относительно нового закона, то есть с 4 марта текущего года, суды по всей России успели рассмотреть уже боле 2000 таких дел. По словам известного правозащитника и адвоката Павла Чикова, там не только административные штрафы, но также уголовные дела, в том числе — о повторной «дискредитации». Фигурантами последних стали жители Петровавловска-Камчатского, Благовещенска, Кемерово и Нальчика.

Всего же Следственным комитетом на конец месяца было возбуждено 53 уголовных дела.

Начался месяц как раз с одного из дел о «дискредитации армии».

Уголовное дело по статье 207.3 было заведено Генеральной прокуратурой против экс-главы костромского штаба Навального Александра Зыкова после публикации во «ВКонтакте» информации о костромичах, погибших во время «спецоперации» в Украине. Правоохранители уже опросили мать Зыкова. Кроме того, его страницу в соцсети заблокировали. В январе Зыков уехал в Нидерланды из-за угрозы уголовного дела по статье об организации экстремистского сообщества.

Центральный районный суд г. Красноярска отправил адвоката Николая Мунского под административный арест на 10 суток по ч. 1 статьи 20.3 КоАП. Из материалов дела стало известно, что сотрудники ФСБ регулярно читают соцсети адвоката, называя этот процесс оперативно-розыскным мероприятием «получение компьютерной информации». В марте текущего года они обнаружили в профиле «ВКонтакте» адвоката иллюстрацию от 18 августа 2021 года, содержащую красный восклицательный знак и надпись «Умное голосование».

Также суд назначил ему 80 часов обязательных работ из-за публикации в Instagram от 10 июня 2021 года, в которой он комментировал признание структур Алексея Навального экстремистскими. В ней Мунский негативно оценивал работу Московского городского суда, президента РФ и властей РФ в целом. Эксперты Анна Кипчатова и Михаил Шибаев сочли, что текст Мунского содержит признаки возбуждения вражды к лицам, «объединенным по признаку ведения профессиональной деятельности в органах государственной власти».

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что после поста в Instagram, направленного против «спецоперации», ему позвонили из Администрации Президента России и пригрозили национализировать его банк, если он не разорвёт с ним связь. Сумма сделки не раскрывается, но, по словам Тинькова, она составила около 3% от рыночной. Это была «отчаянная распродажа», как он выразился. При этом он поблагодарил покупателя – миллиардера Потанина, который помог ему «спасти хоть немного денег». Тиньков также рассказал, что нанял охрану, так как опасается за свою жизнь. На следующий день он написал, что в Россию больше не вернётся, и ещё раз обозначил свою позицию относительно событий в Украине.

Суд Москвы восстановил студенток «Высшей школы „Останкино“», отчисленных за лайк под комментарием с критикой руководства. Алина Темирчиева и Алиса Тимченко снова получили статус обучающихся. В 2021 году девушек отчислили за одобрение комментария, в котором осуждалось решение руководства перенести занятия, а не провести их в онлайн-режиме. Автор с анонимного аккаунта возмутилась, что она «платит немаленькие деньги», а занятия просто не проводят.



С аккаунта учебного заведения студенткам написали, что «они поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе», и сообщили об отчислении. Худрук «Останкино» Елена Летучая при этом заявила, что девушек исключили за «саботирование антиковидных мер».

Выяснились обстоятельства возбуждения уголовного дела против геолога Михаила Кавуна. Сам он — потомок украинских евреев, ранее много путешествовал по Украине на мотоцикле. Сейчас он находится в российском СИЗО по делу о финансировании запрещённого в России «Правого Сектора». Поводом для дела против него стали украинские мемы, песни группы «Океан Эльзы» и показания засекреченных свидетелей из московского байк-клуба, в котором он состоял. В марте Михаил получил несколько административных протоколов: родные подозревали, что против него могут возбудить уголовное дело, но он отказался уезжать из России. В апреле он был задержан в Астрахани и помещён под стражу.

У активистов в Петербурге прошли обыски по статье о «фейках» о российской армии. Как сообщил «Фонтанке» правозащитник Динар Идрисов, с утра 5 мая силовики пришли к правозащитнику Илье Ткаченко, активистам Ольге Смирновой, Асану Мумджи, Татьяне Сичкаревой и Владу Шипицыну. Мероприятия, уточнил Идрисов, проводят оперативно-следственные группы Следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК РФ по Петербургу. Предположительно, дело возбуждено по одной из публикаций паблика движения «Мирное сопротивление» во «ВКонтакте» за 4 марта 2022 года, добавил Идрисов.

Экс-главред игры «Кто хочет стать миллионером» и московский муниципальный депутат Илья Бер попал под полицейскую проверку после публикации в своих соцсетях поста о событиях в украинской Буче. Бер возмутился тем, как «российские пропагандисты» перевели пост Guardian и решил по пунктикам разобрать статью английской газеты. Постом Бера заинтересовались в МВД. Материал проверки находится в Преображенском ОВД.

Судя по его соцсетям, в данный момент он находится за пределами России.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» (ПП), руководствуясь международными критериями, считает московского муниципального депутата Алексея Горинова политзаключённым, а его коллегу Елену Котёночкину — незаконно преследуемой по политическим мотивам. Члены Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Алексей Горинов и Елена Котёночкина 15 марта в ходе дискуссии на заседании Совета выступили с осуждением «военной спецоперации» российской армии в Украине. Видеозапись заседания общедоступна на сайте муниципалитета. На том же сайте 16 марта появилось видео выступления председателя призывной комиссии и главы округа Елены Котёночкиной "Призыв и закон. Как уберечь детей от участия в военной спецоперации на территории Украины". В нём она, в частности, сообщила о большом количестве призывников, проходящих срочную военную службу в зоне боевых действий.



В конце апреля по инициативе депутатов Госдумы Хинштейна и Леонова против Горинова и Котёночкиной было возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» о действиях российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Обвиняемым грозит до 10 лет колонии. Пресненский суд Москвы отправил Алексея Горинова под стражу в СИЗО и заочно арестовал находящуюся за рубежом Елену Котёночкину. СКР объявил её в розыск.



Правозащитники считают, что статья о распространении заведомо ложной информации про действия российской армии (ст. 207.3 УК РФ) противоречит Конституции России, ее международным обязательствам и базовым принципам права. Она является проявлением цензуры и криминализует любые высказывания об использовании ВС России и деятельности её госорганов за рубежом. Время появления этой статьи — после начала масштабных российских военных действий против Украины — позволяет утверждать, что ст. 207.3 УК РФ была специально создана как инструмент преследования критиков российских властей.

Также юристы Московской Хельсинкской группы, проекта «ОВД-Инфо» и ликвидированного ранее «Мемориала» (две последние организации внесены в реестр иноагентов) обратились к спецдокладчику ООН по свободе выражения мнения с просьбой оценить уголовное преследование россиян за дискредитацию армии РФ. Поводом стало дело муниципального депутата Москвы Алексея Горинова, арестованного в апреле по ст. 207.3 УК.



«Будучи избранным, Горинов получил полномочия представлять интересы граждан, что он и сделал, участвуя во встрече депутатов и высказывая свое мнение по обсуждаемым там вопросам,— считают авторы жалобы в ООН.— Возникающая правоприменительная практика наглядно демонстрирует, что под термином "недостоверная информация" понимается любая информация, не тождественная официальной позиции российских властей. Таким образом, эти новые законы по существу установили цензуру».



В обращении в ООН юристы отмечают, что им известно о 50 уголовных делах за «дискредитацию армии», возбужденных с 4 марта. Ранее правозащитники сообщали, что по административной статье о «дискредитации» (ст. 20.3.3 КоАП) составлено более 2 тыс. протоколов. По словам юриста «ОВД-Инфо» Дарьи Короленко, от ООН правозащитники ждут не только «внимания к делу Горинова», но и обсуждения нового российского законодательства «на сессии Совета по правам человека ООН, которая начинается 13 июня». «Мы надеемся, что спецдокладчики потребуют от России объяснить практику привлечения граждан к уголовной ответственности по ст. 207.3 УК», — говорит Дарья Короленко.

Сам Горинов недавно написал письмо Илье Яшину, где рассказал о невыносимых условиях содержания в СИЗО «Матросская тишина».

Бывшего депутата гордумы Екатеринбурга и Заксобрания Свердловской области Нафика Фамиева оштрафовали на 35 тыс. рублей по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»), рассказали в пресс-службе Чкаловского районного суда. Сам он свою вину не признал.

Как рассказала 66.RU юрист, представляющий интересы Фамиева, Юлия Федотова, экс-депутата судили за высказывания в посте на Facebook, в котором тот рассуждает о вариантах развития событий в Украине. По словам Федотовой, за постами в Facebook, к тому моменту уже заблокированному в России, следили сотрудники полиции, но сами они на суд не пришли. Она объяснила, что фразу, к которой возникли претензии у правоохранительных органов, вырвали из контекста. Всего на Фамиева было составлено три протокола за посты в соцсетях, в которых он выступает с критикой действий правительства. Остальные два протокола рассмотрят позднее.

Апелляционная инстанция в Краснодаре не удовлетворила просьбу защиты отменить решение о продлении ареста бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он останется в СИЗО до конца июля текущего года. По словам команды политика, судье понадобилость не более 8 минут для принятия решения.



Напомним, Андрей Пивоваров был задержан 31 мая 2021 года в Санкт-Петербурге и доставлен в Краснодар, поскольку кубанские следователи возбудили в отношении него уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации, которой была признана «Открытая Россия». Amnesty International летом прошлого года потребовала освободить политика.

Жительницу Свердловской области 6 раз оштрафовали за дискредитацию российской армии. С 1 марта по 5 апреля участковый лейтенант полиции Александр Голубцов регулярно посещал страницу Алёны Смышляевой в «приложении Фейсбук» и составлял протоколы по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. В результате Режевский городской суд оштрафовал её в общей сложности на 260 тысяч рублей. Сейчас женщина в одиночку воспитывает несовершеннолетнего сына.

Команда телеведущего Владимира Соловьёва создала чат-бот в телеграме, через который можно отправить донос на жителей Екатеринбурга и Урала, которые якобы занимаются «антироссийской деятельностью». Судя по информации в телеграм-канале, одним из первым, на кого пожаловались подписчики «УралLive», стал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин. В соцсетях он запустил опрос, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буквой Z на футболке.

Позже Кексин был вынужден покинуть Екатеринбург, а также извинился за свой пост. От работы он был отстранён.

На многодетную мать из Нижегородской области завели дело из-за комментария «Мне стыдно, что я живу с вами в одном городе». 40-летняя Диана Фадеева из города Бор воспитывает пятерых детей. Женщина неоднократно выступала во «ВКонтакте» против «спецоперации», пока на один из её комментариев не наткнулся «эшник». Теперь Диане грозит штраф (или даже арест) за якобы «дискредитацию» армии.

На активиста из Калининградской области завели уголовное дело за посты про Бучу и Мариуполь. Следком вменил Игорю Барышникову статью о фейках про Вооруженные силы РФ (статья 207.3 УК РФ). Как сообщила адвокат активиста, ему инкриминируют много эпизодов — в основном за посты в Facebook про роддом в Мариуполе и Бучу.



Защитница рассказала, что следователи допросили Барышникова в начале мая и обыскали его квартиру. У него изъяли оргтехнику и мобильный телефон. Сейчас активист находится под подпиской о невыезде в Советске.

Псковский городской суд оштрафовал муниципального депутата от «Яблока» Николая Кузьмина на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии». Протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП на Кузьмина составили за репост видео с акцией бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая вбежала в студию во время прямого эфира с плакатом против войны в Украине.



Ранее за репост обращения Марины Овсянниковой оштрафовали главу регионального «Яблока» Льва Шлосберга и его жену Жанну Шлосберг.

В Москве по той же статье задержан муниципальный депутат Геннадий Трунтаев из Тимирязевского района.

Красноярский суд прекратил дело о дискредитации армии. Назаровца Яна Шикина привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП за серию постов об антивоенных протестах. Заявления на него в середине марта написали две местные жительницы.

На журналиста «Новой газеты» Илью Азара составили административный протокол по статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП). Это следует из информации на сайте Хамовнического районного суда Москвы. Как рассказал Азар в своем телеграм-канале, в прокуратуре ему сообщили, что протокол составлен за пост в фейсбуке, но за какой именно — не уточнили. Журналисту по этой статье КоАП грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Кирова отказался рассматривать протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП, который полицейские составили в отношении Чингиза Мустафина за то, что он 2 апреля 2022 в поддержку «распространенного в интернете призыва к всероссийским публичным акциям против войны с Украиной … разместил на рюкзаке ленточку зеленого цвета, которую публично демонстрировал, символизируя протест против войны».

Аналогичным образом суд поступил с протоколом в отношении Полины Мухачёвой, которую полиция решила привлечь к ответственности за то, что она 2 апреля 2022 в поддержку «распространенного в интернете призыва к всероссийским публичным акциям против войны с Украиной … повязала на волосы ленточку зеленого цвета, тем самым публично её демонстрировала, символизируя протест против войны».

Действующего депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева будут судить за дискредитацию военных. Последние два месяца он активно высказывается против действий России в Украине. На него составили два протокола о «дискредитации российской армии», дело уже поступило в Чкаловский районный суд, но дата заседания пока неизвестна.



«Мы живем в такое время, что административный штраф в 30-50 тысяч рублей — это хорошая цена за возможность сказать правду сотням тысяч людей», — рассказал Холодарев It's My City. В одном из таких постов депутат заявлял, что власти очерняют величие победы в Великой Отечественной войне и просил не приглашать его на мероприятия в поддержку президента.

Полицейские составили на чебоксарца Максима Супруна два протокола о дискредитации военных из-за сообщений с информацией про российских солдат в Буче. Эти записи отправили в открытый чат канала «Сердитая Чувашия».



В тот же день следователи провели обыск в доме Супруна и изъяли технику. Активиста обвинили в нарушении уголовной статьи о телефонном терроризме против социальной структуры. Родственница Супруна сообщила, что следователи вызвали его на опрос.



Позже высянилось, что Максим Супрун проходит свидетелем по уголовному делу о телефонном терроризме. В разговоре с «7х7» он предположил, что полицейские забрали технику для доказательства его авторства сообщений в «Сердитой Чувашии».

Неизвестные нарисовали Z и V на машине калужского пастора с антивоенной позицией. Они облили краской автомобиль пастора протестантской церкви Альберта Раткина, который высказался против спецоперации на своем YouTube-канале. Раткин сообщил «7х7», что написал заявление в полицию. В начале марта его данные опубликовали в Telegram-канале «Калужский антифашист» с подписью: «У нас тут жирненькая крыса. Прошу любить и жаловать еще одного нациста». Пастор несколько лет ведет оппозиционную деятельность и просветительский канал для 13 тыс. подписчиков.

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов) по делу о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. Как сообщает пресс-служба суда:

Невзорова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В конце марта СКР возбудил уголовное дело.

Коалиция из 25 международных правозащитных организаций призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет осудить арест и заключение под стражу ведущего российского диссидента Владимира Кара-Мурзы, а также потребовать его немедленного освобождения вместе со всеми другими узниками совести, задержанными в России за высказывания с начала путинской войны в Украине.



11 апреля 2022 года Владимир Кара-Мурза был арестован во дворе своего московского дома. В составленном полицейскими рапорте, говорилось, что Кара-Мурза «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Ему было назначено 15 суток административного ареста по делу о неповиновении полиции. Но уже 22 апреля против него возбудили уголовное дело в соответствии с недавно принятым законом, предусматривающим уголовную ответственность за распространение «фейковых новостей» о российских вооруженных силах.



«Эти обвинения ложны и направлены только на то, чтобы заставить замолчать инакомыслие внутри России. Они отражают страх путинского режима перед правдой», — заявила коалиция правозащитных организаций, в которую входят United Nations Watch и Human Rights Foundation.

Amnesty International признала Владимира Кара-Мурзу узником совести.

Кировский райсуд Санкт-Петербурга поддержал ходатайство следователя Александры Васильевой о заключении Ольги Смирновой под стражу на время следствия по делу о распространении «военных фейков» по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) на странице «ВКонтакте». Судебное заседание по ходатайству следователя частично прошло в закрытом режиме и закончилось далеко за полночь.

Калининский районный суд отправил в СИЗО до конца июня 28-летнюю петербурженку по уголовному делу о военном фейке (п."д" ч.2 ст.207.3 УК ). Сотрудники Следственного комитета обвиняют её в размещении ВКонтакте видеозаписи, содержание которой противоречит постам на сайте Минобороны России. Следователь считает, что Петрова планирует «продолжать заниматься преступной деятельностью», что якобы следует из протокола ее допроса в качестве свидетеля. Её арест стал четвертым в Петербурге по новой статье о фейках про армию.

Уральский правозащитник Сергей Зыков, на которого в апреле составили протокол о дискредитации вооруженных сил, выехал из страны. Правозащитник рассказал, что решил уехать после того, как его позвали к старшему следователю Верх-Исетского района г. Екатеринбурга для доследственной проверки по некоему уголовному делу. Дело пока не возбудили, а проверка была связана с «текстами» юриста, объяснили ему в полиции.

Экс-фотографа штаба Навального в Архангельске Руслана Ахметшина этапировали в СИЗО-1 Архангельска. Об этом «Соте» стало известно от адвокатов. Мера пресечения в виде ареста избрана Ахметшину до 18 июня.



Руслан Ахметшин был задержан 9 мая в аэропорту «Домодедово» при попытке улететь в Ереван. 10 мая его увезли в Архангельск и арестовали по делу о «реабилитации нацизма» из-за комментариев про «Бессмертный полк». Также фотограф проходит свидетелем по делу об «экстремистских организациях Навального».

Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина уехала из России после замены ей условного срока по «санитарному делу» на реальный. По данным издания The New York Times, чтобы выйти из дома и избежать слежки, Алехиной пришлось переодеться в костюм курьера службы доставки Delivery Club и оставить телефон в квартире. После этого активистку отвезли в Беларусь — к литовской границе.

“It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism — at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police. https://t.co/FCT7dNyhf0 pic.twitter.com/cAJdzyjfEj