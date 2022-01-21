В России разработают меры от «дискриминации граждан» искусственным интеллектом

Совет Федерации поручил ряду министерств, включая Минцифры, Минздрав и Минэкономразвития, разработать меры по защите прав граждан при применении систем искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из протокола решений по итогам совещания совета по развитию цифровой экономики верхней палаты парламента, который возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом сообщает «Ъ», в распоряжении которого есть копия документа.

До конца текущего года министерства должны представить дорожную карту по взаимодействию россиян с системами искусственного интеллекта. В нее должны войти инициативы, которые исключат «дискриминацию граждан по различным признакам при использовании алгоритмов ИИ», обеспечат прозрачность работы ИИ и законодательно закрепят порядок обжалования решений ИИ. Предлагается обязательно уведомлять россиян о том, что они общаются с ИИ. Это должно касаться получения госуслуг и других важных вопросов.

Авторы инициативы не раскрыли, что в Совфеде имеют в виду под «дискриминацией», но источник издания отметил:

«В первую очередь речь идёт о дискриминации по полу, возрасту, личным взглядам или по этническим признакам. Но её потенциал достаточно широк».

Первые предложения министерств по этой теме необходимо подготовить к концу марта.

Идею разработки «дорожной карты» поддержали Минэкономики, Минцифры, информационное управление администрации президента, аналитический центр при правительстве РФ, экспертное и бизнес-сообщество, уверяет собеседник «Ъ».

Участники рынка считают инициативу Совета Федерации преждевременной. «На данном уровне развития технологий не стоит говорить, что права людей подвергаются опасности при использовании ИИ. Он не принимает решений за человека, тем более в важных ситуациях»,— поясняют в Ассоциации больших данных.

Отдельные законы не нужны, соглашается источник «Ъ» на рынке ИИ-технологий: отрасль саморегулируется с помощью кодекса этики, подписанного в 2021 году крупными компаниями, а дополнительное регулирование только затормозит развитие новых технологий.

Чтобы разработчиков ИИ правильно понимало общество, а кодекс этики работал, нужна программа просвещения в этой сфере, добавляет гендиректор МТС AI Александр Ханин. Важно, подчеркивает он, чтобы у пользователей не возникало неправильной ассоциации, что ИИ — это имитация человеческого мозга, которая способна выйти из-под контроля.