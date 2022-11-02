На администратора паблика во «ВКонтакте» завели дело за видео с жалобами мобилизованных

На администратора ВК-паблика «Батайск город» (Ростовская область) составили протокол о «дискредитации» армии за видео с жалобами мобилизованных. Об этом сообщило «Батайское время».

По версии участкового ОМВД Батайска, администратор умышленно допустила «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения госорганами РФ своих полномочий в указанных целях».

Видео записал брат девушки, которого мобилизовали в конце сентября. Его отправили в военную часть в Новочеркасске, а через два дня подготовки — в Украину. Вместе с сослуживцами мужчина сделал ролик, в котором рассказал, что их не обеспечили необходимым вооружением и обмундированием.

Администратор паблика «Батайск город» сообщила, что «абсурдность обвинения не укладывается в [ее] голове»:

«Важно, умышленные действия! В чем же был умысел админа группы, при условии того, что на этом видео его близкий родственник? Умысел в том, чтоб он вернулся из зоны СВО живым. Является ли это злым умыслом? Однозначно нет».

Девушка также уверена, что полиция не давала юридическую оценку сведениям из видео: «Уверены, что это никто не оценивал, так как группа родственников мобилизованных до настоящего времени не получила ни одного ответа на жалобы».

«Зато протокол в суд поступил весьма оперативно», — отметило «Батайское время».

Рассмотрение дела состоится 11 ноября.