Сенаторам рекомендовали поддержать законопроект об обязательной геномной регистрации

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал одобрить законопроект об обязательной геномной регистрации осуждённых, подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту. Однако сенаторы должны проконсультироваться с с Верховным судом РФ по вопросу уничтожения ДНК в случае оправдательных приговоров. Об этом сообщают «Ведомости».
Член комитета Елена Мизулина неожиданно раскритиковала уже принятый Госдумой закон об обязательной геномной регистрации в части сбора ДНК у подозреваемых и обвиняемых. По её мнению, эта норма существенно ограничивает их права, поскольку вина ещё не доказана. Сенатор считает, что сбора ДНК у осужденных, чтобы в случае рецидива преступления было «легко выявить» преступника, достаточно.
«Это же какой-то беспредел, они же еще невиновные, зачем это надо?» — заявила Мизулина.
Присутствовавший на заседании комитета начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко заявил, что «в ходе исследования ДНК для целей геномной регистрации из физиологических признаков возможно только установление пола лица». По его мнению, обязательная геномная регистрация подозреваемых и обвиняемых имеет «большое значение в плане защиты прав и свобод граждан, защиты от совершения преступлений» и позволит легче раскрывать преступления прошлых лет.
А председатель комитета Андрей Клишас отметил, что «в законе есть процедура уничтожения данных и права на реабилитацию». На это Мизулина возразила: «А если оправдательный приговор? Ведь можно же прямо в этом документе [прописать необходимость уничтожения биоматериала]. При вынесении оправдательного приговора, почему нет?».
В итоге закон было рекомендовано одобрить, а по вопросу уничтожения ДНК сенаторы должны проконсультироваться с Верховным судом РФ.
Сейчас геномная регистрация обязательна только для осуждённых и лишённых свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых взят в ходе следствия.
Главное за неделю в области права.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (Telegram)
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.