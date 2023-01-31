Сенаторам рекомендовали поддержать законопроект об обязательной геномной регистрации

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал одобрить законопроект об обязательной геномной регистрации осуждённых, подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту. Однако сенаторы должны проконсультироваться с с Верховным судом РФ по вопросу уничтожения ДНК в случае оправдательных приговоров. Об этом сообщают «Ведомости».

Член комитета Елена Мизулина неожиданно раскритиковала уже принятый Госдумой закон об обязательной геномной регистрации в части сбора ДНК у подозреваемых и обвиняемых. По её мнению, эта норма существенно ограничивает их права, поскольку вина ещё не доказана. Сенатор считает, что сбора ДНК у осужденных, чтобы в случае рецидива преступления было «легко выявить» преступника, достаточно.