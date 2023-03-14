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14 March 2023

«Ростелеком» освоит 2,2 млрд рублей на развитие «Госуслуг»

Работы по развитию портала «Госуслуг» и ЕСИА должны быть выполнены до 31 октября 2023 года.

Минцифры и «Ростелеком» заключили контракт на развитие в текущем году портала «Госуслуг» и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Данная информация была опубликована на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 2,2 млрд рублей. Договор был заключен 7 марта, а датой окончания работ указано 31 декабря 2023 года. 

Среди исполняемых работ значатся: создание и улучшение работы чат-бота «Госуслуг» и создание и модернизация мобильного мини-приложения с проработкой его модулей под все операционные системы. Также исполнитель в лице «Ростелекома» будет выполнят работы по информационной безопасности, в частности, разработку требований по информационной безопасности для новых модулей и некоторые контентно-графические работы для «Госуслуг» и для ЕСИА. 

Компания «Ростелеком» была выбрана единственным исполнителем закупок Минцифры. Работы производятся в рамках национальной программы «Цифровая экономика» относящийся к инфраструктуре портала госуслуг и федерального проекта «Цифровое государственное управление». 

Ростелеком госзакупки Госуслуги Минцфиры

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