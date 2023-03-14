«Ростелеком» освоит 2,2 млрд рублей на развитие «Госуслуг»

Минцифры и «Ростелеком» заключили контракт на развитие в текущем году портала «Госуслуг» и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Данная информация была опубликована на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 2,2 млрд рублей. Договор был заключен 7 марта, а датой окончания работ указано 31 декабря 2023 года.

Среди исполняемых работ значатся: создание и улучшение работы чат-бота «Госуслуг» и создание и модернизация мобильного мини-приложения с проработкой его модулей под все операционные системы. Также исполнитель в лице «Ростелекома» будет выполнят работы по информационной безопасности, в частности, разработку требований по информационной безопасности для новых модулей и некоторые контентно-графические работы для «Госуслуг» и для ЕСИА.

Компания «Ростелеком» была выбрана единственным исполнителем закупок Минцифры. Работы производятся в рамках национальной программы «Цифровая экономика» относящийся к инфраструктуре портала госуслуг и федерального проекта «Цифровое государственное управление».