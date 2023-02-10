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10 February 2023

«Чемпионом» по взломам до сих пор остаётся пароль 123456

Сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета Data Leakage & Breach Intelligence выпустил отчёт за 2022 год, согласно которому утечке подверглось свыше 15 млн учётных записей. А за 6 лет организация проанализировала порядка 5,5 млрд скомпрометированных электронных ящиков и паролей.
Фото: FLY:D / unsplash.com

За ушедший год в открытом доступе оказалось около 900 млн неуникальных учетных записей, рассказывает DLBI в своём исследовании. За 2022 год подверглись утечке свыше 15 млн учетных записей.

В целом с 2017 года, когда организация провела первое исследование, было проанализировано 36,4 млрд учётных записей и около 5,5 спомпрометированных электронных ящиков и паролей.

За прошедший год самые крупные утечки коснулись: соцсети для видео dubsmash.com, сервиса знакомств mate1.com, латиноамериканской соцсети Taringa, сервиса по подбору актеров и моделей exploretalent.com, а также интернет-магазина nlstar.com.

Одним из самых популярных паролей, состоящих из цифр, за все время, по версии сервиса, был «123456». Однако в 2022 году лидером стал пароль «a123456». В рейтинге популярных паролей, состоящих только из букв, первенство занимают «qwerty», «password», а также «iloveyou». Из паролей, состоящих из кириллических букв, на первых местах «йоуцукен», «пароль» и «любовь», а также имена «наташа», «кристина», «андрей» и «марина».

Ранее мы писали, что за прошедший год в открытом доступе в результате утечек оказались данные около  трёх четвертей россиян. Под прицел хакеров попали многие известные компании: «Почта России», «Яндекс.Еда» и Delivery Club, СДЭК, «Гемотест» и «Туту.ру».

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