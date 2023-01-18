Исследователи даркнета DLBI: в 2022 году в Сеть могли утечь данные 75% россиян

За минувший год в открытом доступе в результате утечек оказались данные трёх четвертей россиян. Такой вывод отечественного сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) приводит «Интерфакс». В компании рассказали, что эксперты проанализировали практически все утечки в стране, как крупные (инциденты у «Почты России», «Яндекс.Еды» и Delivery Club, СДЭК, «Гемотеста», «Туту.ру» и др.) так и мелкие (260 случаев). Большинство слитых баз содержали контакты пользователей, некоторые ещё — пароли и информацию об использовании сервисов.

«После объединения данных и их очистки от ошибок, повторов, а также информации, не относящейся к российским пользователям, общий объём проанализированных утечек составил 99,8 млн уникальных e-mail адресов и 109,7 млн уникальных телефонных номеров», — рассказали в DLBI.

По мнению основателя сервиса DLBI Ашота Оганесяна, последний показатель можно соотнести с численностью населения России, где у большинства есть только один телефонный номер, и сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего возраста.

«Столь резкий рост объема утечек связан, в первую очередь, с большим числом атак украинских хактивистов после начала СВО. При этом многие, в том числе, и крупнейшие российские компании почивали на лаврах и оказались банально не готовы защищать свои данные, что и привело к столь объемным утечкам», — считает Оганесян.

В то же время некоторые сферы, например финансовую, утечки почти не затронули. По мнению эксперта, финансовый сектор и без того подвергался как хакерским, так и инсайдерским атакам в течение последних пяти лет, поэтому оказался подготовлен.

В 2022 году было отмечено рекордно высокое количество утечек персональных данных. В открытый доступ попало не менее 60 баз данных россиян, что больше, чем за предыдущие три года в совокупности. Примечательно, что, как отметили в «Сетевых свободах», хакеры с мая демонстрируют принципиально новый подход: они делают веб-сайты с персданными, визуализированными в виде карты с возможностью поиска.

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