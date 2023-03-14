Нужна юр.помощь?
Новости
14 March 2023

Из Facebook и Instagram уберут поддержку NFT

Функции невзаимозаменяемых токенов (NFT) были добавлены около 10 месяцев назад, но теперь в Meta решили сосредоточиться на создании платежных систем, внедряя их в мессенджерах и сервисе коротких видео Reels.
Фото: Markus Winkler / Pexels

Компания Meta решила отказаться от функции NFT для Facebook и Instagram. Об этой новости написал глава отдела коммерции и финансовых технологий компании Стефан Касриэль. По его словам, поддержка данной функции приостановлена по причине того, что сейчас в её планах желание «сосредоточиться на других способах поддержки создателей, людей и бизнеса». 

«Мы постоянно и внимательно изучаем приоритеты, чтобы увеличить усилия в определенных направлениях. Сейчас мы отказываемся от цифровых коллекционных токенов, чтобы другим способом поддержать наших пользователей», ― сообщил Касриэль.

В Meta также добавили, что компания будет, как и ранее, будет уделять особое внимание возможностям «общения со своими фанатами и монетизации контента», сосредоточившись на создании платежных систем на своих платформах, в мессенджерах, а также в сервисе коротких видео Reels.

В приоритете и развитие платёжной системы Meta Pay, которая в дальнейшем может взаимодействовать с криптовалютой. 

NFT просуществовал всего лишь десять месяцев. К его тестированию приступили в мае прошлого года с разработчиками Instagram, а летом уже распространилось и на Facebook. В августе возможность доступа к коллекционным токенам получили клиенты более чем в 100 странах. Уже осенью компания расширила торговлю NFT в Instagram.

Напомним, в прошлом году компания Meta была признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

 

Facebook Instagram NFT

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Кого преследовали за слова в феврале: знаменитости и блогеры
Кого преследовали в феврале за слова в интернете: политики и активисты
Обзор наказаний за слова: в январе сохранены «дискредитационные» традиции
Декабрьский дайджест: Нет такого комментария, который бы не дискредитировал армию
Армейский уклон: за какие посты наказывали россиян в ноябре
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности