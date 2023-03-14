Из Facebook и Instagram уберут поддержку NFT

Компания Meta решила отказаться от функции NFT для Facebook и Instagram. Об этой новости написал глава отдела коммерции и финансовых технологий компании Стефан Касриэль. По его словам, поддержка данной функции приостановлена по причине того, что сейчас в её планах желание «сосредоточиться на других способах поддержки создателей, людей и бизнеса».

«Мы постоянно и внимательно изучаем приоритеты, чтобы увеличить усилия в определенных направлениях. Сейчас мы отказываемся от цифровых коллекционных токенов, чтобы другим способом поддержать наших пользователей», ― сообщил Касриэль.

В Meta также добавили, что компания будет, как и ранее, будет уделять особое внимание возможностям «общения со своими фанатами и монетизации контента», сосредоточившись на создании платежных систем на своих платформах, в мессенджерах, а также в сервисе коротких видео Reels.

В приоритете и развитие платёжной системы Meta Pay, которая в дальнейшем может взаимодействовать с криптовалютой.

NFT просуществовал всего лишь десять месяцев. К его тестированию приступили в мае прошлого года с разработчиками Instagram, а летом уже распространилось и на Facebook. В августе возможность доступа к коллекционным токенам получили клиенты более чем в 100 странах. Уже осенью компания расширила торговлю NFT в Instagram.

Напомним, в прошлом году компания Meta была признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.