Росфинмониторинг внёс Meta в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс META PLATFORMS INC. (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в перечень террористов и экстремистов. Напрямую на пользователях это не отразится, поскольку речь идёт противодействии финансированию терроризма (115-ФЗ), говорит юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин и отмечает, что практически все денежные операции в пользу Meta теперь будут блокироваться.

«Если пользователей и будут преследовать за факты использования социальной сети Facebook, то в первую очередь на основании предыдущих изменений законодательства РФ», — указывает Истомин. По его словам, для пользователей страшнее не этот список, а весеннее признание Meta экстремистской организацией по решению суда.

Медиаюрист Светлана Кузеванова сразу же проверила, не включили ли Meta в список экстремистских организаций, которые ведёт Минюст. И обнаружила, что корпорация появилась и там, хотя после вынесенения судебного решения весной её там не было.

«С момента принятия решения Тверским судом 21 марта о запрете деятельности Meta в реестр её не включали и это давало аргументы в пользу позиции, что пометка [о том, что организация объявлена экстремистской — прим. ред.] необязательна. И что вы думаете? Вчера перечень экстремистских организаций пополнился американской транснациональной холдинговой компанией Meta Platforms Inc. Там же оговорено — "по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram"», — отметила Кузеванова.

Теперь СМИ обязаны ставить соответствующую пометку. Пользователи — тоже, хотя случаи привлечения их к ответственности за отсутствие маркировки пока неизвестны.

Адвокат Павел Чиков тем временем уже сообщил, что прокуратура начала вручать пользователям Facebook и Instagram предостережения о недопустимости экстремистской деятельности.

«Прокурор грозит административной и уголовной ответственностью за размещение постов», — написал он.

О нескольких таких случаях информация появлялась и раньше, отметила Кузеванова.

«Посмотрим, насколько это станет масштабной практикой», — резюмировала она.

ОВД-Инфо напоминает, что сами по себе такие предостережения не имеют юридической силы.

В сентябре «Роскомсвобода» писала о первом случае преследования за использование Instagram. По мнению Кунцевского межрайонного прокурора, известная fashion-блогерка Вероника Логинова «совершила действия по привлечению пользователей в соцсети Facebook и Instagram», а также «размещала там материалы, в том числе рекламные». Всё это может рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации.