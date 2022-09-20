В России первый случай преследования за использование Instagram

В юридическую поддержку «Роскомсвободы» обратилась fashion-блогерка Вероника Логинова. В своих блогах на YouTube и Instagram, которые начала вести ещё в 15 лет, она рассказывает о моде, психологии, и создании бизнеса, никакой политики там не было никогда. Но всё изменилось после того, как компания-владелец Facebook и Instagram — Meta — была признана экстремистской на территории РФ, и кому-то из надзорных органов спустя какое-то время захотелось проявить себя в борьбе со столь опасными для государства бьюти-блогерами.

Как пишет сама Вероника:

«Теперь за ведение Инстаграм мне грозит тюремный срок 6 лет.



Доброе утро, ты проснулся в России.

И говорить о таком у нас не принято, но я скажу.



17 августа, я в Париже, звонок от мамы с дрожащим голосом: «К нам домой пришла полиция и они ищут тебя». В это время мой 14-летний брат пытается понять, что вообще происходит и почему у него в коридоре стоят двое взрослых мужчин с заявлением.



Заявлением, в котором, как выяснилось позднее — мне грозит срок 6 лет за использование Инстаграм. И словами о том, что «Слишком уж я выделяюсь».



Серьезно? Я? 18-летняя девочка fashion-блогер? Предприниматель, который платит налоги своей же стране? Человек, пишущий посты о поддержке психологического состояния и ни разу не коснувшийся политической повестки у себя в блоге?



Да. Вот так. Живешь, делаешь красивые фоточки, строишь бизнес, помогаешь людям, никого не трогаешь.



Но живешь в России, и среди миллиона блогеров идут именно к тебе. Тут уж без преувеличений — за всю историю работы моего адвоката не было ни единого похожего случая».

«Видимо, если быть первой — то во всем, – иронизирует она, в то же время задаваясь вопросом о своём будущем. – Что я буду делать? Уходить из Инстаграм? Бежать из России? Судиться? Разбираться и освещать эту историю здесь. Благо, у меня есть поддержка в виде людей, которые понимают. Это — ненормально. Это полный <абсурд>. И я хочу, чтобы об этой истории узнало как можно больше людей. Я буду благодарна каждому, кто сможет поддержать репостом и осветить ситуацию. Это действительно важно. В карусели прилагаю то самое письмо. И немного моих эмоций».

Вероника также предоставила нам копию «предостережения о недопустимости нарушения закона», которое ей направила Кунцевская межрайонная прокуратура.

В документе говорится, что «надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремизму, в ходе которой установлены достаточные и предварительно подтверждённые сведения о готовящихся Логиновов В.В. противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности».



Прокуроры напомнили, что решением Тверского районного суда Москвы в марте текущего года была запрещена деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

С учётом изложенного, считают в Кунцевской межрайонной прокуратуре,

«...совершение действий по привлечению пользователей в соцсети Facebook и Instagram, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределённого круга лиц».

Прокуроры увидели в такого рода деятельности «склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» (ч.1.1 ст.282.2 УК РФ, максимальный срок — до 8 лет лишения свободы), «участие в деятельности экстремистской организации» (ч.2 ст.282.2 УК РФ, до 6 лет лишения свободы).

Кроме этого, предупредили в прокуратуре, за нарушение законодательства о противодействии экстремизму предусмотрена административная ответственность по ст.ст. 13.37, 20.3 КоАП РФ.

«Установлено, что Логинова В.В., несмотря на вышеуказанное решение суда, после 21.03.2022 продолжила размещение материалов в социальной сети Instagram, что в целях предупреждения правонарушений, а также готовящихся противоправных деяний, содержащих признаки экстремистской деятельности, даёт достаточные основания для направления ей предостережения о недопустимости нарушения закона», – говорится в прокурорском документе.

По словам главы юридической практики «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, это первый случай преследования гражданина РФ на основании просто использования Instagram. «При таком подходе все под ударом, даже кто постит котиков и продаёт хенд-мейд», — считает он.

Юрист также отмечает:

«Полученное предостережение Кунцевской прокуратуры, естественно, вызывает тревогу у блогерки, получивший его, и оно касается не только конкретной доверительницы, но и всех блогеров от мала до велика — от малоизвестных любителей с мизерным количеством подписчиков, до юзеров и журналистов, использующих «Инсту» для распространения профессионального контента.



Это конечно совсем не то, что обещали прокуроры при признании Instagram и Facebook экстремистскими, когда в паблике заявляли, что конечных пользователей это решение не коснется. А теперь оказывается, что вполне коснется. Ведь прокурор предупреждает, что за вербовку блогеру грозит от 4 до 8 лет лишения свободы по ч.1.1. ст. 282.2 УК РФ. А за непосредственное участие в деятельности такой организации грозит еще от 2 до 6 лет по ч.2 ст. 282.2 УК РФ.



То есть по логике прокурора теперь за любое «подписывайтесь на меня в Инстаграм» грозит до 14 лет лишения свободы!»

«Однако, по нашему мнению, прокурор превысил свои полномочия и не дал никакой конкретики, какие именно действия в «Инстаграме» отныне будут трактоваться им же как участие в деятельности экстремистской организации, – продолжает Саркис Дарбинян. – Федеральный закон о прокуратуре предусматривает, что предостережение направляется должностному лицу, а лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке за неисполнение требований, изложенных в предостережении. Вероника не является должностным лицом, а в тексте документа нет четких действий, от которых надо воздерживаться».



«В связи с этим мы направили в прокуратуру обращение с просьбой разъяснить подробней свою позицию. Если он этого не сделает, а предостережение не будет отменено, будем обжаловать в суде и у вышестоящего прокурора», – подытоживает глава юридической практики «Роскомсвободы».