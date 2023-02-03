Московские выборы становятся больше онлайн и меньше — на избирательных участках

Накануне осенних выборов Мэра Москвы в столице запланирован ряд технологических нововведений. В частности, в системе наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Также на фоне доступности распространения ДЭГ, рассматривается вопрос о сокращении избирательных участков, сообщает «Ъ».

В Центризбиркоме на совещании с сенаторами зампред ЦИКа Николай Булаев рассказал о важности использования системы видеонаблюдения, которая теперь доступна только на закрытом портале, но обходится она бюджету гораздо дешевле старой. Контракт на неё был заключен с «Ростелекомом».

«Сумма контракта, по сравнению с 2012 годом, уменьшилась в шесть раз, а объем видеонаблюдения практически не уменьшился. То есть ЦИК сэкономил порядка 10 млрд рублей», – заявил Булаев.

Чиновник также добавил, что москвичи смогут голосовать при помощи электронного терминала. Таким образом избиратели могут отдавать свой голос, не прибегая к помощи члена избиркома. А итоги голосования будут сразу отправляться в систему электронного голосования.

Говорили чиновники и о цифровой системе проверки подписей избирателей. Система используется уже во всех регионах России. Она способна распознавать паспортные данные и оперативно сверять их с базой, а также распознавать подписи людей с очень похожим почерком. К выборам систему планируют доработать: обучить нейросеть распознавать печатные буквы, которые трудно поддаются анализу.

Еще одним новшеством для избирателей будет система подсчета голосов в блокчейне. В прошлом году такое нововведение уже использовали «Единая Россия» и партия «Новые люди». Также из-за увеличения цифровизации на выборах, в ЦИК предложили закрыть некоторые избирательные участки.

«Есть школы, в которых по 5–6–8 избирательных участков. Какой смысл восемь избирательных комиссий держать, когда можно все соединить до разумного предела, не ухудшая доступность для избирателя, разумным образом относиться к использованию бюджетных денег?» – посетовал Булаев.

Уже сообщается о сокращении количества избиркомов в Москве. Одним из поводов считают нехватку комплексов обработки избирательных бюллетеней, на что ранее жаловалась председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв о нововведениях на московских выборах высказался весьма скептически:

«В общем, не знаю что комментировать. Цитата: "в столице на фоне роста популярности ДЭГ обсуждается уменьшение числа обычных избирательных участков", - это так мило. Хочется продолжить: "а зачем вообще вам на выборы ходить? Мы сами за вас в ДЭГ проголосуем". И добавить картинку про двоих из ларца, одинаковых с лица».

Блогер и IT-специалист Илья Вайцман отмечает, что система становится полностью закрытой от общественного контроля. «То есть она и раньше прозрачностью не страдала, но теперь нет даже теоретической возможности проверки правильности подсчета голосов», – рассуждает он:

«Модное слово «блокчейн» предполагает, теоретически, невозможность корректировки уже записанных данных. Но откуда, например, следует, что они исходно записываются правильно, а не так, как надо владельцам системы? Ниоткуда.



В том-то и смысл бумажных бюллетеней, что они гарантируют (при исключении вбросов и «каруселей») создание корректного и проверяемого первичного массива данных. А тут... «Нажми на кнопку и иди отсюда!», как твой «голос» посчитали, тому ли кандидату «плюсик» ушел, нет ли в системе личного состава соседнего кладбища — непроверяемо».

«„Выборы“ в такой системе — это даже не игра в карты с шулерами, это «наперстки» заведомо без шарика», – подытоживает Вайцман.

В ноябре прошлого года движение «Голос» опубликовало доклад, посвященный прошедшим муниципальным выборам в Москве. Помимо информации о масштабных фальсификациях, в докладе говорилось о впервые внедренном электронном списке избирателей, который работал с перебоями, а также про результаты электронного голосования, которые оказались крайне непрозрачными.

Система ДЭГ не раз критиковалась экспертами ввиду своей закрытости и неподотчётности для наблюдателей за выборами, а также кандидатов.