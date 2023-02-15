Одним из приоритетов Минцифры станет поддержка видеоигр

Поддержка создания отечественных видеоигр будет одной из приоритетных задач для Минцифры на следующие 3-5 лет. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев на конференции во время презентации игрового движка VK:

«Очень важно будет государству поддерживать появление игр. У нас есть успешная практика по кино, где государство участвует финансово в том, чтобы появлялись интересные проекты. Очевидно, что это тоже станет приоритетом на ближайшие 3-5 лет и государство будет финансово поддерживать выход новых игр».

Главной задачей Максут Шадаев считает не популяризацию культуры, а расширение новой аудитории. Он также пообещал помочь с решением вопроса о подготовке новых квалифицированных кадров для разработки игр.

По словам Шадаева, «геймдев — это один из пострадавших сегментов нашей отрасли». При этом, считает он, в целом потенциал у отрасли есть, и «государство должно подставить своё плечо, дать меры поддержки».



«Главное — это спрос, – подчеркнул министр. – Компании могут развиваться в условиях доступа на внешние рынки, для игр это актуально. С этим есть сложности. Минцифры совместно с лидерами рынка разрабатывает законопроект, который позволит осуществлять предустановку игр на мобильные платформы».

Гендиректор VK Владимира Кириенко заявил, что на разработку видеоигр вложат 1 млрд руб. Однако ещё летом компания VK обсуждала с замглавы Минцифры Максимом Паршиным перспективу развития программы. Тогда говорили о более высоких оценках стоимости создания игрового движка. Летом сообщалось о сумме в 3 млрд руб, осенью цена упала до 2,8 млрд руб.

В следующем 2024 году планируется выпуск бета-версии. А за текущий год в планах у компании сформировать команду (более 100 человек) и разработать механизм движка, который будет базироваться на open source (открытом исходном коде).

Александр Мясищев, руководитель группы разработки движка, заявил о важности расширения количества разработчиков и привлечению в индустрию новых кадров:

«Концепция предполагает, что движок должен быть достаточно простым для максимально низкого порога входа, чтобы за достаточно краткий срок можно было обучить большое количество новых разработчиков и тем самым увеличить количество контента и продуктов, которые мы будем выпускать на нашем и международном рынках».

Компания VK также активно работает на привлечением азиатского рынка.

«Целая программа у нас готовится о том, как нам простимулировать и поддержать экспорт российских игр в Китай. Понимаем, что это может как-то скомпенсировать уход с тех рынков, где у нас возникают сложности»,— заявил Максут Шадаев в ходе презентации, посвященной разработке игрового движка компании.

Скорее всего, вовлечение издателей из рынков Азии, в основном из Китая, связано с возмещением тех рынков, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года.

