«Сетевые свободы» выпустили доклад об уровне свободы Рунета в 2022 году

Проект «Сетевые Свободы» выпустил доклад «Два Рунета», который посвящен вмешательству в свободу интернета в России в 2022 году.

🕸️ Свежий доклад о свободе Рунета — 2022

Главный вывод — теперь рунетов два: один под усиливающимся давлением и репрессиями, второй — новорожденный и свободный. Читайте, смотрите графики. Описываем тренды и новые рекорды. https://t.co/pKExGOWwko. Тред — Pavel Chikov (@pchikov) February 2, 2023

Авторы доклада приводят десять основных событий, которые произошли в ушедшем году:

Принят пакет законов о военной цензуре, устанавливающих уголовную и административную ответственность за критику вооруженных сил, а также действий властей за рубежом. На основании «военных» распоряжений Генпрокуратуры и Роскомнадзора заблокированы десятки независимых российских и зарубежных медиа, блог-платформы, агрегаторы новостей, сайты правозащитных и благотворительных организаций, социальные сети — Facebook, Instagram и Twitter. Более 637 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета в России — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Зафиксировано 779 случаев уголовного преследования за выражение мнения в интернете. Это тоже годовой максимум за 15 лет наблюдений. Взломы государственных и корпоративных баз данных стали элементом кибервойны, рекордное число в 260 утечек личных данных затронули по меньшей мере 75% жителей страны. С российского рынка ушло большинство ведущих международных IT-компаний, включая Microsoft, Alphabet, Apple, Intel, Qualcomm, IBM, Nokia, Symantec и другие частично или полностью. С начала года из России уехали около 100 тыс. IT-специалистов, каждый десятый сотрудник российских IT-компаний. Не менее 1 000 журналистов эмигрировали из России из-за угрозы уголовного преследования и запрета на профессию. Эвакуация целых команд и отдельных профессионалов создала предпосылки для появления «второго Рунета», предлагающего согражданам и миру свободный от государственной цензуры взгляд на события. Россия заняла первое место в мире по числу скачиваний VPN приложений. Российский рынок интернет-торговли вырос на 43% и достиг 5,17 трлн рублей. При этом трансграничная торговля сократилась почти втрое и теперь составляет лишь 3% всего объема рынка

Расскажем о некоторых из них более подробно.

Случаи вмешательств в свободу интернета в России достигли абсолютного рекорда за все время наблюдения. По оценкам «Сетевых Свобод», их стало на 40%, чем предыдущем году. Причины: запрет на распространение нежелательной для российского государства информации, блокировках сайтов, отдельных страниц и IP-адресов.

В худшую сторону изменилась ситуация с ограничением свобод во многих регионах страны: в Адыгее, Бурятии, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Тыве, Алтайском и Камчатском краях, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тюменской областях, Санкт-Петербурге, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В этих регионах значительно увеличилось число отдельных вмешательств в свободу интернета, либо отмечены случаи насилия или приговоры к реальному лишению свободы за интернет-активность.

Суды 22 регионов в прошедшем году приговаривали людей к лишению свободы за посты и стримы в интернете.

Правозащитники также напомнили о взломах корпоративных и государственных баз данных, которые фактически стали рутиной, а десятки тысяч IT-специалистов уехали страны после начала «спецоперационной» кампании в Украине и усиления цензуры.

С начала марта действуют несколько законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил, их дискредитацию, а также призывы к введению санкций в отношении России, российских граждан и организаций. В течение двух дней законопроекты были приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации, подписаны Владимиром Путиным, опубликованы и вступили в силу.

«Пакет законов о военной цензуре» стал основным и самым массовым инструментом преследования за слова. Впервые в современной российской юридической практике введена ответственность (вплоть до уголовной) за выражение мнения, фактически — за призывы прекратить «спецоперацию».

«Сетевые свободы» насчитали 779 случаев привлечения людей к уголовной ответственности за высказывания в сети, посты и репосты. Это годовой максимум за 15 лет наблюдений, говорится в ежегодном докладе проекта, посвященному свободе интернета в России.



По данным «Сетевых свобод», силовики возбудили в прошлом году не менее 42 уголовных дел о «дискредитации» армии, по шести из которых суды вынесли обвинительные приговоры.



Также 187 уголовных дел были возбуждены по статье о «фейках» про армию. Это больше, чем по статьям о «дискредитации», потому что административной ответственности за «фейки» нет, отмечают «Сетевые свободы».



Первые приговоры за «фейки» были относительно мягкими. В мае жителя Забайкалья Петра Мельникова наказали штрафом в один миллион рублей. В Крыму экс-сотруднику МЧС Андрею Самодурову назначили по этой статье пять лет колонии условно. Аналогичный приговор вынесли учительнице из Пензы Ирине Ген. Все трое признали вину.



В то же время мундепа Алексея Горинова и политика Илью Яшина осудили за «фейки» на семь и восемь лет лишения свободы соотвественно.



Проект также отмечает:

«В предыдущих докладах мы регулярно отмечали падение доли экстремистской направленности, расследуемых СКР. Если еще пять лет назад ключевую роль играли дела о возбуждении вражды (ст.282), то после частичной декриминализации ее и введения административной преюдиции, подследственный ФСБ дела об оправдании терроризма (ст.205.2) и призывах к экстремизму (ст.280) их практически полностью вытеснили. Теперь ситуация изменилась и по итогу года количество направленных в суды уголовных дел, следствие по которым вел СКР (552), превысило число дел, расследованных ФСБ (535). Годом ранее ситуация была обратная: 322 уголовных дела СКР против 434 дел ФСБ».

Нередко даже обвинения по экстремистским статьям оказываются связаны с военной темой и Украиной. Так, нижегородского активиста Андрея Россиева обвиняют по статье о «возбуждении вражды» к российским военнослужащим и сторонникам «спецоперации».

«248 человек и юридических лиц пополнили реестр иностранных агентов в 2022 году, – пишут «Сетевые Свободы». – Институт, возникший как инструмент давления и стигматизации неправительственных организаций, превратился в конвейер для репрессий в отношении независимых журналистов и гражданских активистов. «Военная» мотивированность решений не вызывает сомнений: у каждого из 62 человек, включенных в прежний реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в качестве источника влияния указана Украина».



В докладе также отмечается, что:

«Последней организацией, признанной Министерством юстиции России иностранным агентом в прошедшем 2022 году стала «Роскомсвобода» — правозащитный проект, основанный в 2012 году молодыми юристами и разработчиками для мониторинга блокировок и за десять лет превратившегося в одну из ведущих общественных организаций на постсоветском пространстве, защищающей идеи приватности, свободы слова и цифрового предпринимательства, саморегулирования IT-отрасли и открытости государства, а также запрета цензуры».

Первой организацией в наступившем 2023 году, чью деятельность Генеральная прокуратура России признала нежелательной и угрожающей основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, стала Medusa Project SIA — латвийское юридическое лицо издания Medusa, созданного после разгрома в 2014 году самого популярного медиа в рунете Lenta.ru.

Также 2022 год стал рекордным по числу блокировок. Судя по официальной статистике Роскомнадзора заблокировано или удалено около 610 654 страниц запрещенного контента. Такие действия стали основным инструментом давления на свободу слова. Так, после начала спецоперации, более сотни изданий получили извещения от Роскомнадзора с требованием удалить материалы, противоречащие официальной риторике. Под блокировку попали «Медиазона», признанная сейчас нежелательной «Медуза», «Радио Свобода», «Тайга.Инфо» и многие друге. Также в начале марта Роскомнадзор объявил о полной блокировке Facebook и Twitter, а Meta была признана экстремистской организацией.

Подытоживают доклад «Сетевые Свободы» следующим утверждением, вселяющим оптимизм:

«Вот новая реальность. В ней есть и хорошее. За весь 2022 год не было ни одного случая полного интернет-шатдауна, государство озаботилось безопасностью персональных данных, рынок интернет-торговли вырос почти в полтора раза, а российские маркетплейсы опережают АлиЭкспресс».

Ознакомиться с докладом более детально можно перейдя вот по этой ссылке.