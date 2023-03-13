Нужна юр.помощь?
Новости
13 March 2023

Первого в мире робота-адвоката обвинили в работе без лицензии

Иск против DoNotPay подала чикагская фирма Edelson по просьбе Джонатана Фаридиана, который заявил, что робот оказался некомпетентным в юридической практике и написанные им жалобы были выполнены «некачественно».
Фото: dailystar.co.uk / Getty Images / iStockphoto

На компанию DoNotPay, которая разработала систему искусственного интеллекта для юридической помощи потребителям, подала в суд чикагская юридическая фирма Edelson за «занятие юридической практикой без лицензии». В иске утверждается:

«К сожалению для своих клиентов, DoNotPay на самом деле не является никаким ни роботом, ни адвокатом, ни юридической фирмой. DoNotPay не имеет диплома о юридическом образовании, не запрещен ни в одной юрисдикции и не находится под надзором какого-либо юриста».

Иск подан от жителя Калифорнии Джонатана Фаридиана (Jonathan Faridian), который утверждает, что прибегал к услугам DoNotPay в Сан-Франциско: сервис помогал ему в составлении писем-требований, заявлений по мелким судебным тяжбам и операционных соглашений с юридическими лицами. Во всех случаях, по словам истца, работа была «некачественной и плохо выполненной».

Джошуа Браудер, генеральный директор DoNotPay, заявил в Твиттере, что претензии «необоснованны», и пообещал бороться в суде.

Также Браудер сказал, что на создание робота-юриста его «вдохновила» деятельность Джея Эдельсона, основателем фирмы, подавшей иск против его детища.

«Он символизирует всё, что не так с законом».

По его словам, по недавнему иску к Facebook Эдельсон заработал 97,5 миллионов долларов, меньшинство пользователей - $375, а большинство, которые не смогли заполнить сложные «формы претензий», получили 0 долларов. Браудер заявил, что снова и снова единственными людьми, которые выигрывают, являются юристы. «Таким образом, я хотел с этим хотя бы что-то сделать, дав пользователям возможность самим бороться с корпорациями», – сказал он.

искусственный интеллект иск США адвокат суд AI

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Интервью с Кори Доктороу: приватность, свобода интернета и кибервойны
В магазинах Sokolov ввели «умные» бейджи для анализа общения продавцов с клиентами
В США рассмотрят иски об ответственности IT-компаний за работу их алгоритмов
В Иллинойсе рассмотрят законопроект о запрете неизменности блокчейна
В России предложили разработать систему «цифрового Госплана»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности