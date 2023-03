Первого в мире робота-адвоката обвинили в работе без лицензии

На компанию DoNotPay, которая разработала систему искусственного интеллекта для юридической помощи потребителям, подала в суд чикагская юридическая фирма Edelson за «занятие юридической практикой без лицензии». В иске утверждается:

Иск подан от жителя Калифорнии Джонатана Фаридиана (Jonathan Faridian), который утверждает, что прибегал к услугам DoNotPay в Сан-Франциско: сервис помогал ему в составлении писем-требований, заявлений по мелким судебным тяжбам и операционных соглашений с юридическими лицами. Во всех случаях, по словам истца, работа была «некачественной и плохо выполненной».



Джошуа Браудер, генеральный директор DoNotPay, заявил в Твиттере, что претензии «необоснованны», и пообещал бороться в суде.

Bad news! Jay Edelson, America's richest class action lawyer, is suing my startup @DoNotPay in California. Mr Edelson, who has made billions suing companies, is attacking us for "unauthorized practice of law" and seeking a court order ending any A.I product.



Here's my response: pic.twitter.com/6PvFVW65rB