Первого в мире робота-адвоката обвинили в работе без лицензии

На компанию DoNotPay, которая разработала систему искусственного интеллекта для юридической помощи потребителям, подала в суд чикагская юридическая фирма Edelson за «занятие юридической практикой без лицензии». В иске утверждается:

«К сожалению для своих клиентов, DoNotPay на самом деле не является никаким ни роботом, ни адвокатом, ни юридической фирмой. DoNotPay не имеет диплома о юридическом образовании, не запрещен ни в одной юрисдикции и не находится под надзором какого-либо юриста».

Иск подан от жителя Калифорнии Джонатана Фаридиана (Jonathan Faridian), который утверждает, что прибегал к услугам DoNotPay в Сан-Франциско: сервис помогал ему в составлении писем-требований, заявлений по мелким судебным тяжбам и операционных соглашений с юридическими лицами. Во всех случаях, по словам истца, работа была «некачественной и плохо выполненной».



Джошуа Браудер, генеральный директор DoNotPay, заявил в Твиттере, что претензии «необоснованны», и пообещал бороться в суде.

Bad news! Jay Edelson, America's richest class action lawyer, is suing my startup @DoNotPay in California. Mr Edelson, who has made billions suing companies, is attacking us for "unauthorized practice of law" and seeking a court order ending any A.I product.



Here's my response: pic.twitter.com/6PvFVW65rB — Joshua Browder (@jbrowder1) March 9, 2023

Также Браудер сказал, что на создание робота-юриста его «вдохновила» деятельность Джея Эдельсона, основателем фирмы, подавшей иск против его детища.

«Он символизирует всё, что не так с законом».

По его словам, по недавнему иску к Facebook Эдельсон заработал 97,5 миллионов долларов, меньшинство пользователей - $375, а большинство, которые не смогли заполнить сложные «формы претензий», получили 0 долларов. Браудер заявил, что снова и снова единственными людьми, которые выигрывают, являются юристы. «Таким образом, я хотел с этим хотя бы что-то сделать, дав пользователям возможность самим бороться с корпорациями», – сказал он.