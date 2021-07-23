Столичные дороги оснастят новой видеосистемой с обнаружением лиц

«МаксимаТелеком» выиграла тендер Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы стоимостью 1 млрд руб. на установку более 2 тысяч камер наружного видеонаблюдения на дорогах различных районов столицы. Камеры будут следить за объектами, обнаруживать лица и передавать видеопоток на серверы мэрии, сообщает «Ъ».

В тендере участвовали еще две компании, предложившие понижение в цене на 200 млн руб., но не прошедшие по другим критериям.

В технической документации лота указано, что подрядчик обязан поставить камеры в три этапа до декабря 2023 года. Они должны непрерывно передавать видеопоток на серверы заказчика в высоком разрешении 4К, а также будут снабжены функциями детекции лиц, автоматического слежения за объектами и выделения области интереса.

В пресс-службе ЦОДД пояснили, что передаваемая с камер информация необходима для анализа пассажиропотока, лица прохожих распознаваться не будут. Новые камеры должны качественно осуществлять мониторинг дорожной ситуации, оперативно выявлять ДТП, которые блокируют движение, и фиксировать любые нештатные ситуации.



По словам источника издания в мэрии, новые камеры позволят развернуть в столице новую систему безопасности: нейросеть сможет автоматически фиксировать инциденты в поле зрения камер и оповещать соответствующие службы. В перспективе такими камерами будут покрыты все дороги в Москве, что может стоить бюджету порядка 4−5 млрд руб.

Сначала операторы системы будут обучать нейросеть: система зафиксирует инцидент, покажет оператору, и тот подтвердит наличие или отсутствие аварии. «В перспективе нейросеть будет работать самостоятельно»,— говорит собеседник «Ъ».



По мнению экспертов, сейчас в городах много камер, но проблема в том, что операторы физически не успевают просматривать огромной поток видео. Нейросеть, распознающая действия, в том числе инциденты, позволит получать из видео больше полезной информации в дополнение к алгоритмам, которые уже используются, считает основатель NtechLab Артем Кухаренко.



Летом прошлого года «МаксимаТелеком» выиграла аукцион на проведение работ по оснащению камерами видеонаблюдения вагонов московского метро. Сумма контракта составила 1,38 млрд руб. Компания также выступает оператором сети Wi-Fi в наземном транспорте Москвы, метро Москвы и Санкт-Петербурга и в «Аэроэкспрессах», где кроме этого продает рекламу.