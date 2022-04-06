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6 April 2022

Силовикам могут дать доступ к базам данных операторов связи и банков

Отслеживание информации в реальном времени позволит оперативно устанавливать мошенников и быстро блокировать счета, считают власти.

Для борьбы с киберпреступностью МВД России совместно с Генпрокуратурой изучают возможность предоставить силовикам доступ к базам данных банков и операторов связи. Отслеживание информации в реальном времени позволит оперативно устанавливать мошенников и быстро блокировать счета, заявил заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев.

По его словам:

«МВД России неоднократно выступало с инициативой внедрения новых способов работы, основанных на анализе больших объемов информации, содержащейся в ведомственном банке данных, а также в базах данных банковских учреждений и операторов связи».

Он отметил, что необходимо интегрировать базы данных банковских учреждений и операторов связи в федеральную платформу, содержащую сведения о совершенных преступлениях в сфере информационных технологий.

«Анализ имеющейся в программном комплексе информации в режиме реального времени позволит, с одной стороны, правоохранителям оперативно получать значимые сведения, направленные на раскрытие преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и установление виновных лиц, а также незамедлительно инициировать блокирование счетов, используемых злоумышленниками, принимать меры по возмещению ущерба, причиненного гражданам»,— сказал замглавы МВД.

Кроме того, содержащаяся в объединенной базе информация об используемых преступниками счетах, абонентских номерах или сайтах позволит банкам и операторам связи проводить системную работу по профилактике и пресечению криминальных инцидентов, пояснил господин Лебедев. По его словам, в 2021 году выявлено около 90 тысяч лиц, совершивших дистанционные хищения, что на 32% больше по сравнению с 2020 годом. Также на 37% было больше выявлено лиц, занимавшихся торговлей наркотическими средствами через интернет.

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