Под блокировку за «пропаганду суицида» попала песня Сергея Драгни «Курт»

В реестре запрещённой информации появились ссылки на песню исполнителя Драгни — «Курт»:

Инициатор блокировки — Роспотребнадзор, а значит речь идёт, скорее всего, о «пропаганде суицида / описании способов самоубийств». С начала сентября текущего года ведомство отправило в бан как минимум пять ссылок с композицией, где идёт аллюзия к печальной страничке биографии лидера Nirvana Курта Кобейна, а также его отношениям с женой — Кортни Лав.

На наш взгляд, в тексте песни нет пропаганды самоубийств. Наоборот, там присутствует самоирония молодого человека, который ведёт слишком фривольный образ жизни и воображает себя на месте «звёзд», но, видимо, в ведомстве не нашлось людей, которые считывают иронию, и песня оказалась в реестре запрещённой информации.

Впервые продюсеры первоканальной «Фабрики звёзд» заметили Сергея Драгни после выступления на провластных молодёжных форумах «iВолга» и «Селигер» в 2013 году и пригласили его в Москву. Затем он выступал в составе рэп-группы «Идефикс». После службы в армии Драгни пополнил ряды участников музыкального конкурса «Новая звезда» на канале «Звезда», инициатором которого выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В 2018 году исполнитель попал на ТНТ. В Instagram у него почти 90 тысяч подписчиков, в VK — больше 50 тысяч.

Песню «Курт» Драгни выпустил в 2021 году, на которую власти до сего момента не обращали внимания. Судя по соцсетям исполнителя, о блокировке своего хита он ещё не знает.

В мае текущего года мы рассказывали о том, как цензуре подверглась шуточная песня Нексюши «Фенибут», которую сначала запретил Гуковский городской суд Ростовской области, а затем в настоящий крестовый поход на неё пошёл уже Роспотребнадзор. И это далеко не первые случаи, когда песни российских и зарубежных исполнителей по надуманным поводам отправляются в бан.