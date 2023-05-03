Цензура против Нексюши

Вот уже который год власти всё никак не оставят в покое песню «Фенибут» исполнительницы Нексюши.

Впервые власти обратили на неё пристальное внимание в июле-сентябре 2021 года. Тогда YouTube по требованию госорганов заблокировал видеоклипы «На твиче» и «Фенибут», поскольку в первой есть строчки о том, как молодой человек свёл бы счёты с жизнью, но уходит от реальности в Steam, во второй также идёт поветствование от лица юноши, который съел две пачки слабительного, но думал, что принял фенибут.

Скорее всего, блокировка в тот раз происходила согласно решению Гуковского городского суда Ростовской области:

В карточке указан целый список сайтов, включая Genius и YouTube, где находились клипы и ссылки на тексты песни Нексюши, и городской прокурор требовал ограничить к ним доступ. Но в реестр запрещённой информации в итоге летом 2021 года попала только ссылка с Muzclub, и через год она была оттуда вынесена.

Также год назад певица перезалила на YouTube клип с отцензурированной по тексту песней. На данный момент ролик собрал уже более 1,4 млн просмотров.

На днях Роспотребнадзор обратил внимание на данную композицию на сайте аккордов песен для укулеле. Судя по сохранившемуся кэшу Google, текст там тоже был уже отцензурирован, но это, видимо, не устроило надзорное ведомство и оно потребовало удалить всю песню полностью:

Текст песни «Фенибут» действительно рассказывает о попытке молодого человека совершить непоправимое, которая окончилась забавным конфузом. Пропагандой суицида это произведение даже с натяжкой нельзя, потому что песня в целом является шуткой, подтруниванием над темой (псевдо)самоубийств. Но, видимо, раз Роспотребнадзор начал охоту, его уже не остановить. Как не остановить и «эффект Стрейзанд».