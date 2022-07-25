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25 July 2022

Проработали только месяц: новое издание «Дрон Медиа» уже успели заблокировать

Заявленная цель свежезаблокированного в России портала — «предоставлять точные и непредвзятые новости для четверти миллиарда человек, говорящих по-русски по всему миру».
Источник: «Дрон Медиа»

24 июля Роскомнадзор внёс новый портал «Дрон Медиа» в список ресурсов с ограниченным доступом: сайт пока недоступен для читателей из России. Об этом «Роскомсвободе» сообщили представители издания. По их словам, уведомлений о блокировке на корпоротивную почту не поступало. Помимо сайта для российских интернет-пользователей заблокирован доступ и к странице ресурса во «ВКонтакте».

«Мы были готовы к этому, хоть и удивлены, как быстро под запрет попадают даже совсем молодые независимые издания – «Дрон Медиа» работает чуть больше месяца, — говорится в заявлении издания. — Для нас это всего лишь знак, что мы движемся в правильном направлении. Всего лишь знак, что нужно говорить правду еще громче».

«Дрон Медиа» запустила опытная команда международных журналистов, следует из одного из сообщений портала. Заявленная им цель —  «предоставлять точные и непредвзятые новости для четверти миллиарда человек, говорящих по-русски по всему миру». Издание работает в области т.н. объяснительной журналистики и делает эксплейнеры, репортажи, интервью и истории людей из Украины, России, Беларуси и стран Центральной Азии. Для освещения ресурс прибегает к помощи репортёров, живущих в этих странах. 

«Мы хотим объяснять важные для каждой страны новости так, чтобы их поняли в разных странах. Кроме того, в связи с войной, санкциями и большими глобальными изменениями мы чувствуем потребность аудитории в том, чтобы отвечать на какие-то ключевые запросы: от мнений экспертов о том, когда закончится война, до того, стоит ли хранить зарплату в крипте», — рассказала специально для «Роскомсвободы» главный редактор «Дрон Медиа» Дина Маслова.

Несмотря на блокировку, медиа продолжает работать. Его материалы доступны в Telegram, Facebook и Instagram.

Сайт открывается через VPN.

 

Помимо «Дрон Медиа» в реестр блокировок 24 июля внесли такие домены медиа, как .cherta.media.novaya.nominimum.today, а также домены фонда им. Генриха Бёлля, Free Russia Institute, платформы Posle.Media, онлайн-кинотеатров (bobfilm.bobfilm.orgrekfilm.ru) и даже одного сериала (spartak.online). 

 

 

цензура СМИ блокировки военная цензура Дрон Медиа Дина Маслова

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