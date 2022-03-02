«Эхо Москвы» и «Дождь»: первая ночь под блокировкой

«Эхо Москвы» оказалось в абсурдной ситуации: по требованию Генеральной прокуратуры России был заблокирован аккаунт радиостанции на «Яндекс.Дзен», затем Google был вынужден ограничить её вещание Европе через YouTube в связи с антироссийскими санкциями, поскольку «Эхо» напрямую связано с медиахолдингом «Газпром-медиа».

Накануне Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» из-за материалов «с призывами к экстремистской деятельности». По данным ведомства, эти СМИ также «целенаправленно и систематически» публикуют «заведомо ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

📻 Теперь прямой эфир радио «Эхо Москвы» можно послушать на YouTube-канале «Эхо Москвы»!



Слушайте в YouTube!https://t.co/DqPOoKCNol#радиоэфир — Эхо Москвы (@EchoMskRu) March 1, 2022

В комментарии «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что радиостанция не получала никаких уведомлений о нарушениях от Генпрокуратуры. «Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений», — заявил он, а позже в своём Telegram-канале сообщил:

«Ситуация не изменилась за ночь. <...> Единственное, что новое — оказывается, Генпрокуратура направила уведомление и в Twitter международный с тем, чтобы отключить нас от аккаунта, вернее разорвать связь между „Эхом Москвы“ и аккаунтом. Совершенно с тем же, как бы сказать, основанием, что мы распространяем там заведомо ложные, непроверенные и так далее. Но не приводят опять никакого примера. Поскольку у нас в твиттере за все время 248 тыс твитов, конечно, хотелось бы указать, какие твиты там ложные, и тогда, возможно, мы бы их удалили. Аккаунт ответил нам, предупредил нас об этом письме и сказал, что пока он не видит оснований нас блокировать. <…> Но, тем не менее, это означает, что Генпрокуратура будет пытаться гонять нас по кругу, по разным соцсетям, включая YouTube. Мне говорят, что в Европе отключили <…> С одной стороны нас наказывает американский Google, с другой стороны — российская Генпрокуратура».

Twitter исполнять требования российского надзорного ведомства отказался.

Между тем, заблокировать сайт радиостанции власти решили сразу по маске:

Иностранные соцсети были единственным источником, откуда вещала радиостанция, но, как мы уже указали выше, Google для европейцев ограничил возможность просмотра российского новостного ресурса в YouTube.

Тем временем телеканал «Дождь», заблокированный в России на основном сайте, продолжает свою работу об этом сообщила генеральный директор компании Наталья Синдеева:

«Обычно [Роскомнадзор] присылает письмо с просьбой заблокировать тот или иной материал. После этого у тебя есть сутки на то, чтобы его снять. Если ты его не снимаешь, тогда блокируют. [Сейчас] у нас таких писем не было. Мы пытались соблюдать [требование российских властей не называть «специальную военную операцию» в Украине войной или вторжением], но понятно, что спикеры — нет. Понятно, что все гости говорят так, как считают нужным. Но, скажем так, те требования, которые были, соблюдать было невозможно. Но, в целом, старались соблюдать эти требования. Конечно, мы обсуждали [вероятность блокировки]. Но, как и в случае с «иноагентством», подготовиться к этому невозможно. Никогда невозможно быть готовым к плохому плану. Мы будем смотреть по ситуации. Там, где мы можем, будем вещать. Там, где мы можем передавать сигнал, будем передавать».

«Мой настрой очень нормальный, спокойный, рабочий, – добавила она. – Потому что мы делаем мегаважную работу сейчас. Важную не [только] для того, чтобы просто информировать людей. Для большого количества людей, которые в ужасе от этой войны, от всего того, что происходит и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в мире «Дождь» становится даже не медиа, а частью того, что мы все вместе — я не один сижу на кухне и страдаю, «Дождь» дает это ощущение единения. Поэтому, конечно, мы будем делать все, что от нас зависит, и постараемся работать максимально долго».

Но также сообщается, что некоторые сотрудники телеканала увольняются и покидают Россию. «Принял решение уехать из России. Это решение далось мне тяжело, и я это сделал до блокировки Дождя, предвидя развитие ситуации, — пишет в своем блоге телеведущий Денис Катаев, проработавший на «Дожде» более 10 лет. — Работать независимым журналистом теперь здесь невозможно». Его коллега Богдан Бакалейко, срочно вылетел из России на четвертый день войны. «Я уехал из сообщества, которому похеру на войну. В России такие не все, но в России таких много», — пишет Бакалейко. Об уходе заявил также редактор Илья Шепелин, основатель и ведущий популярной программы Fake News.

Блокировка сайта телеканала также осуществляется по маске: