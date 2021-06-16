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June 16, 2021, 8:43 a.m.

Власти хотят создать единую платформу видеонаблюдения

В течение пяти лет все системы видеонаблюдения в стране могут подключить к единому контуру, потратив на это порядка четверти триллиона рублей.

В Правительстве обсуждают разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», которая объединит в единый контур системы видеонаблюдения, работающие в российских городах, со ссылкой на источники сообщил «Ъ».

Разработка платформы обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город» (в нее входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ) в середине мая текущего года.

На разработку такой платформы планируется потратить 250 млрд рублей за пять лет.

Проект предполагает установку «умных» камер с функцией первичного анализа, отметил источник издания. Сейчас системы видеонаблюдения отправляют видео в центры обработки данных (ЦОД) методом непрерывного потока, объяснил он.  «Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями», — уточнил он. Благодаря этому система будет самостоятельно распознавать некоторые инциденты, например преступления, и только потом отправлять данные в ЦОД.

В качестве подрядчика по разработке проекта рассматривается совместное предприятие «Ростеха» и «Ростелекома» — ООО «Национальные технологии». Структуры «Ростеха» займутся аппаратной частью проекта, а «Ростелекома» — софтверной. В Минпромторге же изданию заявили, что инициатива «идёт от отрасли».

Хотя техническая возможность перехода к анализу данных на камерах, а не в ЦОД уже существует, это не означает, что тотальный переход на новую технологию будет экономически оправдан, отмечает директор центра стратегического развития компании «Ланит-Интеграция» Павел Сварник. По его словам, умная камера дороже обычной в два-шесть раз. «Помимо этого при ретроспективном анализе событий часто нужен весь контент за определенный период, а не только фрагменты»,— полагает Сварник.

Вопрос целесообразности установки камер с вычислительными модулями будет решаться в зависимости от конкретных задач, считает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. В одной точке города понадобится быстро фиксировать инциденты и распознавать лица — там, рассуждает эксперт, будут стоять камеры с мощными вычислительными модулями, а в другой точке могут поставить более дешевые — только с датчиком движения.

Проводить автоматизированный анализ инцидентов непосредственно на камерах можно только в том случае, если это не связано с персональными данными, считает гендиректор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский. «Так, например, задача распознавания лиц, особенно в сценарии поиска преступников, имеет отношение к экстраконфиденциальным сведениям, поэтому размещать такие данные на камере категорически нельзя»,— предупреждает он.

В мае стало известно о намерении внедрить систему «Безопасный город» с распознаванием лиц по всей России. В Татарстане разрабатывается соответствующий законопроект, и если он будет принят на республиканском уровне, планируется внести его в Государственную думу.

152-ФЗ распознавание лиц биометрические данные слежка ЦОД Ростех Правительство

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