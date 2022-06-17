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17 June 2022

Минцифры замораживает электронную паспортизацию

Forbes ранее сообщал о таких планах министерства в связи со «специальной военной операцией» России на Украине, поскольку в Правительстве сомневаются, что проект окупится и на него хватит пластика и чипов.

Минцифры решило заморозить выдачу цифровых паспортов, так как есть «более насущные проблемы», заявил глава министерства Максут Шадаев:

«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим».

О том, что электронная паспортизация будет приостановлена, несколько дней назад писал Forbes со ссылкой на свои источники. Первая причина — недостаток средств, вызванный так называемой «спецоперацией».  «...платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — отметил собеседник Forbes. Он добавил, что технически проект уже был готов, однако в Правительстве не согласовали его запуск.

Вторая причина — дефицит материалов для электронных носителей. Об этом рассказал другой источник, знакомый с деталями проекта. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов, говорит он.

И вот сейчас информацию Forbes официально подтвердило Минцифры.

Идея электронного паспорта гражданина России как альтернативы бумажному прорабатывалась в течение 2010-х годов, но сроки запуска проекта неоднократно переносились. В 2013–2017 годы в стране выдавали универсальные электронные карты, служившие в том числе идентификационным средством.

В марте прошлого года Минцифры представило проект президентского указа о введении электронного паспорта гражданина России. Первыми должны были начать оформтять такие документы с начала декабря 2021 года москвичи, по всей же России процедуру намеревались запустить«по мере технической готовности», но не позднее 1 июля 2023 года.

Уже в конце 2021 года МВД заявило, что планирует начать выдавать паспорта нового образца в январе 2023 года. Документ помимо паспортных данных должен был содержать запись отпечатков пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.

Минцифры цифровая экономика биометрия электронный паспорт специальная военная операция

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